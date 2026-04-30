Án phạt 4 năm và nỗ lực cứu vãn sự nghiệp của Mykhailo Mudryk: Hy vọng nào tại CAS? Ngôi sao Chelsea Mykhailo Mudryk đang nỗ lực lật ngược án phạt cấm thi đấu 4 năm vì doping tại CAS, trong bối cảnh sự nghiệp tại Stamford Bridge bị đe dọa nghiêm trọng.

Thế giới bóng đá chấn động khi Mykhailo Mudryk, tiền đạo cánh triển vọng của Chelsea, đối mặt với án phạt cấm thi đấu 4 năm từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Án phạt nghiêm khắc này được đưa ra sau khi cầu thủ người Ukraine bị xác định vi phạm các quy định về phòng chống doping, đặt một dấu chấm hỏi lớn lên tương lai của anh tại Stamford Bridge.

Từ sự mất tích bí ẩn đến bản án kỷ lục của FA

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2024, sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Heidenheim tại Conference League vào ngày 28/11. Mudryk bất ngờ vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu nhiều tuần sau đó. Dù huấn luyện viên Enzo Maresca ban đầu giải thích cầu thủ này bị ốm, sự thật chỉ được phơi bày vào ngày 17/12/2024 khi FA chính thức đình chỉ thi đấu tạm thời với ngôi sao 25 tuổi.

Kết quả xét nghiệm mẫu thử nước tiểu của Mudryk cho thấy sự hiện diện của Meldonium, một hoạt chất hỗ trợ điều trị bệnh tim nhưng bị Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cấm từ năm 2016. Chất này được cho là giúp vận động viên tăng cường khả năng chịu đựng và phục hồi nhanh chóng. Mudryk được xác định đã dương tính sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia Ukraine vào tháng 11/2024.

Cuộc chiến pháp lý khốc liệt và nguyên tắc 'trách nhiệm pháp lý'

Dù Mudryk kịch liệt phủ nhận mọi hành vi gian lận và khẳng định không cố ý sử dụng chất cấm, quy định của FA dựa trên nguyên tắc "trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt". Theo đó, vận động viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ chất nào có trong cơ thể, bất kể do vô tình hay hữu ý. Sau quá trình điều tra kéo dài, FA đã chính thức áp đặt mức phạt tối đa 4 năm vào tháng 6/2025.

Hiện tại, niềm hy vọng cuối cùng của Mudryk đặt vào Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vào ngày 25/2/2026, CAS xác nhận đã nhận đơn kháng cáo của cầu thủ này. Lịch sử thể thao từng ghi nhận những trường hợp giảm án thành công như Paul Pogba (từ 4 năm xuống 18 tháng) hay Maria Sharapova (từ 24 tháng xuống 15 tháng). Nếu Mudryk chứng minh được lỗi vô tình hoặc sơ suất đáng kể, khả năng anh được trở lại sân cỏ sớm là hoàn toàn có cơ sở.

Tương lai bất định và thách thức cho Chelsea

Trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng, Mudryk không được phép tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào tại Chelsea. Anh hiện đang duy trì thể lực tại sân bóng của câu lạc bộ không chuyên Uxbridge FC cùng đội ngũ huấn luyện riêng. Những đoạn video tập luyện cho thấy Mudryk vẫn giữ được tốc độ và sự quyết tâm, chờ đợi ngày tái xuất.

Về phía Chelsea, đội bóng London đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hợp đồng của Mudryk kéo dài đến năm 2031, và về mặt lý thuyết, câu lạc bộ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chủ Chelsea vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ CAS. Nếu án phạt 4 năm giữ nguyên, Mudryk sẽ phải ngồi ngoài đến cuối năm 2028, một tổn thất tài chính và chuyên môn khổng lồ cho đội chủ sân Stamford Bridge.