Án phạt doping dỡ bỏ: 3 kịch bản định đoạt tương lai Mykhailo Mudryk tại Chelsea Sau gần hai năm vắng bóng vì án cấm thi đấu, Mykhailo Mudryk chính thức trở lại. Chelsea phải cân nhắc 3 phương án để định đoạt tương lai tiền đạo 25 tuổi.

Mykhailo Mudryk vừa chính thức được dỡ bỏ án phạt cấm thi đấu liên quan đến doping, cho phép anh tái xuất sân cỏ ngay lập tức. Quyết định bất ngờ này khép lại khoảng thời gian gần hai năm rời xa bóng đá đỉnh cao của tuyển thủ người Ukraine, kể từ lần ra sân gần nhất vào tháng 11/2024.

Trường hợp của ngôi sao 25 tuổi là bài toán hiếm gặp trong bóng đá hiện đại: một cầu thủ nghỉ thi đấu dài hạn nhưng hoàn toàn không gặp chấn thương về mặt thể xác. Dù vậy, việc nghỉ thi đấu quá lâu đặt ra dấu hỏi lớn về thể lực, cảm giác bóng cũng như nhịp độ chiến thuật của Mudryk khi trở lại môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Mudryk có cơ hội làm lại sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

1. Tích hợp trở lại đội hình của Xabi Alonso

Gia nhập Stamford Bridge vào tháng 1/2023 với mức phí chuyển nhượng lên tới 89 triệu bảng cùng bản hợp đồng kéo dài 8,5 năm, Mudryk từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trước khi vắng mặt lại chưa đáp ứng được mức phí kỷ lục: chỉ ghi 5 bàn thắng và đóng góp 4 kiến tạo sau 53 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Hợp đồng dài hạn buộc Chelsea phải cân nhắc phương án hỗ trợ tiền chạy cánh này tìm lại phong độ. Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso trên băng ghế huấn luyện được xem là yếu tố có thể giúp "mở khóa" tiềm năng còn ẩn giấu của tuyển thủ Ukraine.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở bài toán nhân sự. Chelsea hiện sở hữu quân số lên tới 46 cầu thủ, trong khi việc không có vé tham dự cúp châu Âu mùa này khiến nhu cầu xoay tua đội hình giảm xuống đáng kể. Hành lang cánh của The Blues đang cực kỳ chật chội với sự xuất hiện của Estevao Willian, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto, Morgan Rogers và Geovany Quenda. Đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt đối với một cầu thủ đã nghỉ thi đấu hai năm.

Mykhailo Mudryk đã trở lại tập luyện cùng toàn đội Chelsea. Ảnh: Getty Images.

2. Phương án cho mượn để tích lũy thể lực và cảm giác bóng

Đem cho mượn được đánh giá là giải pháp hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Một môi trường thi đấu ít áp lực hơn Stamford Bridge sẽ giúp Mudryk tích lũy lại thể lực và nhịp độ chơi bóng thông qua số phút ra sân thường xuyên.

Coventry City, đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu HLV Chelsea Frank Lampard, đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ 25 tuổi này. Ngoài ra, Chelsea và cá nhân Mudryk có thể hướng đến các giải đấu tại châu Âu lục địa.

Môi trường bóng đá ít tranh chấp thể lực dồn dập hơn Ngoại hạng Anh sẽ đóng vai trò như bước đệm an toàn, giúp anh từng bước lấy lại sự tự tin cũng như duy trì giá trị chuyển nhượng cho các kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

3. Bán đứt ngay trong kỳ chuyển nhượng hè

Dù có tỷ lệ xảy ra thấp nhất, kịch bản bán đứt vẫn đem lại những giá trị nhất định về mặt tài chính. Sự hoài nghi về phong độ sau hai năm nghỉ thi đấu khiến Chelsea khó lòng thu hồi lại khoản tiền đầu tư ban đầu, song việc chia tay Mudryk sẽ giúp đội bóng giải phóng quỹ lương và trút bỏ gánh nặng từ bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031.

Đáng chú ý, Tottenham Hotspur nổi lên như một điểm đến tiềm năng. HLV Roberto De Zerbi của Spurs từng có thời gian làm việc cùng Mudryk tại Shakhtar Donetsk và luôn dành sự đánh giá rất cao cho học trò cũ. Chiến lược gia này từng khẳng định Mudryk sở hữu tiềm năng cạnh tranh Quả bóng Vàng. Trong bối cảnh Tottenham đang tìm kiếm thêm phương án tấn công biên, một thương vụ mạo hiểm với Mudryk hoàn toàn có thể được cân nhắc.

Tương lai của Mykhailo Mudryk hiện phụ thuộc lớn vào định hướng của ban lãnh đạo Chelsea và HLV Xabi Alonso trong giai đoạn chuẩn bị sắp tới.