Analog Devices A²B 2.0: Đột phá băng thông cho hệ thống âm thanh xe hơi thế hệ mới Nền tảng A²B 2.0 mới từ Analog Devices mang đến băng thông gấp 4 lần, hỗ trợ Ethernet và giảm tới 75% trọng lượng dây dẫn, đáp ứng xu hướng xe được định nghĩa bằng phần mềm.

Hãng Analog Devices (ADI) vừa chính thức đưa vào sản xuất nền tảng âm thanh xe hơi thế hệ mới mang tên A²B 2.0. Đây là bước tiến quan trọng giúp các nhà sản xuất ô tô (OEM) tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh trong khoang lái thông qua việc mở rộng băng thông và tích hợp giao thức Ethernet, trong khi vẫn duy trì kiến trúc tinh gọn và độ trễ cực thấp.

A²B 2.0: Giải pháp kết nối tối ưu cho kỷ nguyên SDV

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô chuyển dịch mạnh mẽ sang kiến trúc xe được định nghĩa bằng phần mềm (SDV), các tính năng giải trí và an toàn ngày càng phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu. A²B 2.0 được thiết kế để giải quyết áp lực cân bằng giữa độ phức tạp hệ thống và hiệu quả chi phí, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển mạnh về kết nối thông minh như Việt Nam.

Với thâm niên hơn một thập kỷ, công nghệ A²B đã được triển khai trên hàng trăm triệu nút vận hành bởi hơn 35 nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới. Nền tảng mới này tiếp tục kế thừa những ưu điểm về tính ổn định và khả năng triển khai linh hoạt.

Kiến trúc tinh gọn giúp giảm 75% trọng lượng dây dẫn

Điểm mạnh nhất của A²B 2.0 nằm ở kiến trúc chuỗi nối tiếp (daisy-chain) với một nút chủ và nhiều nút phụ. Thiết kế này cho phép cắt giảm tới 75% độ phức tạp của hệ thống dây dẫn và các chi phí liên quan so với các giải pháp truyền thống. Đáng chú ý, nền tảng này không yêu cầu phần mềm hỗ trợ phức tạp, giúp các nhà cung cấp cấp 1 rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hệ sinh thái của ADI hiện bao gồm các đối tác bán dẫn và nhà thiết kế sản phẩm gốc (ODM), cung cấp bộ công cụ kiểm thử toàn diện, đảm bảo khả năng tương thích cao nhất khi tích hợp vào các dòng xe thương mại.

Nâng cấp hiệu năng và tích hợp Ethernet

Bà Yasmine King, Phó chủ tịch tập đoàn Analog Devices, nhận định: "Âm thanh đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm an toàn và phản hồi của người lái. A²B 2.0 mang lại băng thông cao hơn và khả năng truyền dữ liệu Ethernet mà không làm gia tăng độ phức tạp của kiến trúc xe."

So với thế hệ tiền nhiệm, A²B 2.0 sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội, đáp ứng các hệ thống âm thanh cao cấp nhất hiện nay:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Băng thông tối đa 98,3 Mbps (tăng gấp 4 lần) Số kênh âm thanh Hỗ trợ lên đến 119 kênh (upstream/downstream) Độ trễ hệ thống Cố định ở mức 62 μs Giao thức kết nối Hỗ trợ Ethernet qua giao diện Open Alliance SPI (OASPI) Khả năng tiết kiệm Giảm tới 30% chi phí linh kiện hệ thống

Khả năng tương thích ngược và tối ưu hóa đầu tư

Một ưu điểm quan trọng của A²B 2.0 là khả năng tương thích hoàn toàn với hạ tầng cáp và đầu nối của phiên bản 1.0 hiện có. Các thiết bị mới thuộc dòng ADAA245x có thể kết nối trực tiếp vào mạng lưới cũ, cho phép các hãng xe tái sử dụng các mô-đun sẵn có để tối ưu hóa lộ trình nâng cấp sản phẩm mà không cần thay đổi toàn bộ thiết kế phần cứng.

Với doanh thu hơn 11 tỷ USD trong năm tài chính 2025, Analog Devices tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn, cung cấp các giải pháp quan trọng cho xe tự hành, AI và hạ tầng năng lượng toàn cầu.