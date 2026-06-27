Anbernic RG 55G1: Cận cảnh thiết kế mặt kính 2.5D và cần Hall Effect RGB ấn tượng Video thực tế mới nhất của Anbernic RG 55G1 hé lộ thiết kế lấy cảm hứng từ Switch Lite, trang bị cần Hall Effect chống trôi và hệ thống đèn RGB bắt mắt.

Trong bối cảnh các đối thủ như Ayaneo và Retroid liên tục tung ra các mẫu máy chơi game cầm tay mới, Anbernic đã chính thức hâm nóng thị trường bằng việc công bố video thực tế của mẫu RG 55G1. Khác với những hình ảnh dựng đồ họa trước đó, video này mang đến cái nhìn chi tiết về thiết bị thực tế, khẳng định sự hoàn thiện trong ngôn ngữ thiết kế của hãng.

Thiết kế cao cấp với mặt kính 2.5D và vỏ nhựa bền bỉ

Anbernic RG 55G1 gây ấn tượng với mặt trước được bao phủ hoàn toàn bởi lớp kính 2.5D, tạo cảm giác liền mạch và cao cấp tương tự các dòng smartphone hiện đại. Thân máy được làm từ chất liệu nhựa với ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Xám Retro (đi kèm các nút ABXY màu), Indigo và Đen.

Anbernic RG 55G1 phiên bản màu Indigo với thiết kế hiện đại.

Hãng cho biết các nút bấm trên máy được sản xuất bằng công nghệ đúc kép (dual-injection molded), giúp tăng độ bền và ngăn chặn tình trạng mờ ký tự sau thời gian dài sử dụng. Bố cục phím bấm mang phong cách đặc trưng của Nintendo Switch Lite, với cụm phím điều hướng D-pad được đặt phía trên cần joystick bên trái – một thiết kế tối ưu cho các tựa game retro.

Công nghệ cần gạt Hall Effect và hệ thống đèn RGB

Một trong những điểm nâng cấp kỹ thuật đáng giá nhất trên RG 55G1 là việc trang bị cần gạt Hall Effect. Công nghệ này sử dụng cảm biến từ tính để nhận diện chuyển động, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trôi cần (drift) vốn là nỗi ám ảnh trên các thiết bị sử dụng joystick cơ học truyền thống.

Bên cạnh độ bền, tính thẩm mỹ cũng được chú trọng khi Anbernic tích hợp hệ thống đèn LED RGB dạng vòng bao quanh cần joystick. Hiệu ứng ánh sáng này không chỉ giúp máy trông nổi bật hơn trong bóng tối mà còn tạo cảm hứng cho game thủ trong quá trình trải nghiệm.

Bố cục phím bấm và khả năng kết nối

Về mặt công thái học, RG 55G1 có mặt lưng phẳng để giữ độ mỏng, ngoại trừ các phím trigger nhô cao để hỗ trợ thao tác tốt hơn trong các trò chơi hành động. Các cổng kết nối và nút chức năng được bố trí khoa học:

Cạnh trên: Nơi đặt nút nguồn và cụm phím điều chỉnh âm lượng.

Nơi đặt nút nguồn và cụm phím điều chỉnh âm lượng. Cạnh dưới: Bao gồm khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ, cổng sạc USB-C được đặt lệch tâm và jack cắm âm thanh 3.5mm dành cho tai nghe có dây.

Mặc dù diện mạo đã lộ diện rõ nét, Anbernic hiện vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết về vi xử lý, dung lượng RAM cũng như mức giá chính thức. Những yếu tố này sẽ quyết định liệu RG 55G1 có đủ sức cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Pocket Micro 2 hay Pocket Nova trong phân khúc máy chơi game cầm tay tầm trung hay không.