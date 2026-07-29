Anbernic RG SP: Máy chơi game gập chạy Linux với màn hình 3,4 inch và 30 giả lập Video mở hộp của Anbernic RG SP xác nhận máy có thiết kế gập lấy cảm hứng từ Game Boy Advance SP, chip Allwinner H700, Wi-Fi 5 và pin 3.300mAh.

Anbernic RG SP là máy chơi game cầm tay dạng gập chạy hệ điều hành Linux 64-bit, được định vị cho nhu cầu chơi game cổ điển qua giả lập. Video mở hộp mới của Anbernic đã làm rõ thiết kế, phụ kiện và thông số kỹ thuật, trong khi giá bán cùng thời điểm phát hành vẫn chưa được công bố.

Điểm đáng chú ý của RG SP là cách kết hợp thân máy gập lấy cảm hứng từ Game Boy Advance SP với màn hình IPS 3,4 inch, khả năng hỗ trợ tối đa 30 trình giả lập và kết nối không dây để truyền trò chơi từ máy tính qua Moonlight. Máy cũng có thể xuất hình ảnh qua cổng mini HDMI để chơi trên màn hình ngoài.

Anbernic RG SP sẽ được đóng trong hộp bán lẻ thiết kế mới.

Thiết kế gập tập trung vào tính cơ động

RG SP có kích thước 83 × 82 × 24 mm và khối lượng khoảng 168 gram. Dạng vỏ gập giúp bảo vệ màn hình khi mang theo, đồng thời khiến thiết bị nhỏ gọn hơn so với máy chơi game cầm tay có màn hình cố định.

Anbernic cho biết máy sẽ có bốn màu, hoàn thiện theo kiểu ánh kim và có logo acrylic ở nắp trên. Bên trong hộp, người mua nhận được máy RG SP, cáp USB-A sang USB-C và miếng dán bảo vệ màn hình bằng kính.

Phần viền quanh màn hình có các đệm cao su tại góc để hấp thụ lực khi đóng nắp. Đây là chi tiết quan trọng với thiết kế gập vì giúp hạn chế va chạm trực tiếp giữa hai nửa thân máy. Bản lề được Anbernic mô tả là loại hợp kim kép, có độ bền cao và hỗ trợ nhiều góc mở.

Cảm biến Hall giúp trải nghiệm gập mở liền mạch hơn

Anbernic trang bị cảm biến Hall ở nắp máy. Cảm biến này cho phép RG SP tự đánh thức khi người dùng mở máy và chuyển sang chế độ ngủ khi đóng nắp. Về mặt sử dụng, cơ chế này giúp giảm thao tác bật hoặc tắt nguồn thủ công giữa các phiên chơi ngắn.

Màn hình của máy là tấm nền IPS ghép lớp, kích thước 3,4 inch, tỷ lệ 3:2 và độ phân giải 720 × 480 pixel. Thiết kế màn hình lõm vào thân máy cũng tạo thêm khoảng cách bảo vệ khi nắp được đóng. Tỷ lệ 3:2 phù hợp với định hướng tái tạo trải nghiệm của các hệ máy cầm tay đời cũ, thay vì chạy theo tỷ lệ màn hình rộng.

Anbernic RG SP có màn hình IPS lõm vào thân máy.

Cấu hình hướng đến giả lập và chơi từ xa

RG SP dùng bộ xử lý Allwinner H700, kết hợp với 1GB RAM. Máy chạy hệ điều hành Linux 64-bit của Anbernic ngay khi xuất xưởng, cho phép tùy biến giao diện và hỗ trợ tối đa 30 trình giả lập. Ngoài chơi game, hệ điều hành còn có ứng dụng đọc sách điện tử, trình phát đa phương tiện và hỗ trợ xem video trực tuyến.

Wi-Fi 5 là một trong những kết nối đáng lưu ý nhất. Nhờ đó, RG SP hỗ trợ Moonlight để truyền trò chơi từ máy tính sang máy cầm tay. Đây là phương án mở rộng thư viện trò chơi mà không phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực xử lý cục bộ của thiết bị, nhưng trải nghiệm thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng mạng không dây và máy tính nguồn.

Máy cũng hỗ trợ chơi nhiều người cục bộ không dây. Khi kết nối với màn hình ngoài qua mini HDMI, người dùng có thể ghép nối tay cầm không dây qua Bluetooth 4.2 để chơi cùng bạn bè hoặc gia đình. Cách bố trí này biến RG SP từ thiết bị cá nhân thành một hệ thống chơi game tại chỗ đơn giản, dù cần thêm màn hình và tay cầm tương thích.

Hạng mục Thông số được công bố Màn hình IPS ghép lớp 3,4 inch, 720 × 480 pixel, tỷ lệ 3:2 Bộ xử lý Allwinner H700 RAM 1GB Hệ điều hành Linux 64-bit của Anbernic Pin 3.300mAh, thời lượng công bố tối đa 6 giờ Sạc Tối đa 7,5W Kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, mini HDMI, USB-C/OTG Kích thước và khối lượng 83 × 82 × 24 mm, khoảng 168 gram

Hệ thống điều khiển và cổng kết nối

D-pad cùng các nút ABXY sử dụng công tắc vòm. Theo Anbernic, lực nhấn của các nút này đã được tinh chỉnh chuyên nghiệp. Trong khi đó, các nút vai dùng công tắc vi mô, một lựa chọn có thể tạo cảm giác phản hồi khác với cụm nút chính.

Cổng USB-C/OTG và mini HDMI nằm giữa hai nút vai. Cạnh trái có nút âm lượng và một khe thẻ microSD; cạnh phải có nút nguồn, nút đặt lại cùng khe microSD thứ hai. Đèn báo nguồn đặt phía trên cụm ABXY, còn loa nằm phía trên nút Start và Select.

Phía dưới máy có giắc âm thanh và lỗ gắn dây đeo ở góc dưới bên trái. Hai khe microSD đem lại sự linh hoạt về lưu trữ, đặc biệt trong bối cảnh một thiết bị giả lập có thể cần tách dữ liệu hệ thống và thư viện trò chơi.

Các tính năng của máy chơi game cầm tay dạng gập Anbernic RG SP.

Điểm mạnh và những thông tin còn thiếu

Trên thông số đã công bố, RG SP có lợi thế ở thiết kế gập, màn hình IPS tỷ lệ 3:2, cảm biến Hall trên nắp và khả năng mở rộng cách chơi qua Moonlight, mini HDMI cùng Bluetooth 4.2. Pin 3.300mAh được Anbernic công bố cho thời gian chơi tối đa 6 giờ mỗi lần sạc, với công suất sạc tối đa 7,5W.

Tuy nhiên, chưa thể đánh giá đầy đủ giá trị của sản phẩm vì Anbernic chưa công bố giá bán và lịch phát hành. Video cũng chỉ nêu mức thời lượng pin tối đa, không cung cấp điều kiện đo cụ thể. Do đó, hiệu năng giả lập thực tế, độ ổn định khi truyền trò chơi qua Wi-Fi và thời lượng sử dụng trong từng tình huống vẫn cần được kiểm chứng khi máy được phát hành.