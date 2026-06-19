Ancelotti bảo vệ Endrick: Bài toán kiên nhẫn của Brazil tại World Cup 2026 Trước những chỉ trích về việc để Endrick dự bị trong trận gặp Morocco, huấn luyện viên Carlo Ancelotti khẳng định sự cạnh tranh tại Selecao là tất yếu và cần bảo vệ tài năng trẻ.

Quyết định để Endrick ngồi dự bị trong trận đấu quan trọng giữa Brazil và Morocco tại World Cup 2026 đã thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt về cách sử dụng nhân sự của Selecao. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cậu học trò, đồng thời đưa ra cái nhìn sâu sắc về áp lực tại một giải đấu lớn.

Sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình Selecao

Trong một tập thể đầy rẫy những ngôi sao hàng đầu thế giới, việc lựa chọn 11 cái tên xuất phát luôn là bài toán khó với bất kỳ chiến lược gia nào. Giải thích về việc để thần đồng Endrick ngồi ngoài, ông Ancelotti khẳng định đây là một phần tất yếu của bóng đá đỉnh cao.

“Tôi đã theo dõi tất cả các lời bình luận. Đó chỉ mới là trận đấu đầu tiên và sự cạnh tranh tại đội tuyển là rất lớn, điều này hoàn toàn bình thường,” vị chiến lược gia người Ý chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh Endrick, vẫn còn 15 cầu thủ khác trong danh sách đăng ký không có tên trong đội hình xuất phát, minh chứng cho chiều sâu đội hình đáng nể của Brazil tại kỳ World Cup này.

Endrick được tuyển Brazil đặt trọn niềm tin.

Chiến lược bảo vệ tài năng trẻ của Ancelotti

Endrick, người hiện đang thi đấu cho Lyon dưới dạng cho mượn từ Real Madrid để tích lũy kinh nghiệm, mang trên vai kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà. Tuy nhiên, Carlo Ancelotti hiểu rằng việc ép chín một tài năng ở độ tuổi đôi mươi tại sân chơi World Cup có thể phản tác dụng.

Ông khẳng định: “Chúng ta cần phải kiên nhẫn với Endrick. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và người hâm mộ Brazil sẽ còn được tận hưởng tài năng của cậu ấy trong một thời gian dài sắp tới. Chúng ta phải sử dụng cậu ấy vào đúng thời điểm. Chắc chắn cậu ấy sẽ đóng vai trò rất quan trọng”.

Tầm nhìn dài hạn cho hành trình World Cup

Dù không đá chính trong trận mở màn, ban huấn luyện Brazil vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào chân sút sinh năm 2006. Cách tiếp cận của Ancelotti cho thấy sự thận trọng cần thiết để giúp Endrick duy trì tâm lý ổn định và sẵn sàng bùng nổ khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị hoặc trong các trận đấu knock-out căng thẳng.

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, Endrick được kỳ vọng sẽ sớm trở thành nhân tố tạo nên đột biến, giúp Selecao hiện thực hóa giấc mơ chinh phục đỉnh cao thế giới. Sự kiên nhẫn mà Ancelotti kêu gọi không chỉ dành cho cá nhân Endrick, mà còn là thông điệp về sự đoàn kết và tin tưởng vào lộ trình chung của toàn đội.