Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg: Anderlecht giành chiến thắng Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Anderlecht tại Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Anderlecht 2 - 0 Red Bull Salzburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Anderlecht tiếp đón Red Bull Salzburg.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 44% - 56% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

20' BÀN THẮNG! Anderlecht (1-0) Phút 20': Ludwig Augustinsson (Anderlecht) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 46% - 54% Red Bull Salzburg, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 3.

28' Thẻ vàng Phút 28': Mario Stroeykens (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

35' Thẻ vàng Phút 35': Edmund Baidoo (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 3.

45' Thẻ vàng Phút 45': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Anderlecht 43% - 57% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 0 - 4.

59' Thay người Phút 59' (Red Bull Salzburg): Jesper Lindstrom vào sân thay Edmund Baidoo.

59' Thay người Phút 59' (Anderlecht): Oliver Antman vào sân thay Jayden Onia-Seke.

64' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Anderlecht 42% - 58% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 0 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Yorbe Vertessen.

66' Thay người Phút 66' (Red Bull Salzburg): Soumaila Diabate vào sân thay Gaoussou Diakité.

66' Thẻ vàng Phút 66': Valentin Zabransky (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Anderlecht): Marten Winkler vào sân thay Danylo Sikan.

76' VAR Phút 76': Bàn thắng không được công nhận — Leandro Morgalla (Red Bull Salzburg).

76' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Anderlecht 43% - 57% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 18, cứu thua 1 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Red Bull Salzburg): Karim Konate vào sân thay Abubakr Barry.

78' Thẻ vàng Phút 78': Ali Maamar (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thẻ vàng Phút 83': Leo Petrot (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Anderlecht): Marco Kana vào sân thay Mario Stroeykens.

86' Thay người Phút 86' (Anderlecht): Tawfik Bentayeb vào sân thay Mihajlo Cvetkovic.

86' Thay người Phút 86' (Anderlecht): Kais Barry vào sân thay Ali Maamar.

90' BÀN THẮNG! Anderlecht (2-0) Phút 90': Marten Winkler (Anderlecht) lập công (kiến tạo: Oliver Antman). Tỷ số: 2 - 0.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Marten Winkler (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Argument).

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Anderlecht 44% - 56% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 14 - 19, cứu thua 2 - 5.

KT Kết thúc: Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026

Đội hình chính thức Anderlecht Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vítor Bruno Red Bull Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl 26 C. Coosemans 79 A. Maamar 4 G. Biancone 27 L. Pétrot 6 Augustinsson 29 M. Stroeykens 24 E. Llansana 18 L. Ambros 49 Jayden Onia Seke 14 D. Sikan 9 M. CvetkoviÄ 52 Christian Zawieschitzky 39 L. Morgalla 21 T. Drexler 47 Valentin Zabransky 13 F. Krätzig 32 A. Barry 15 B. Mazurek 20 E. Baidoo 30 G. Diakité 11 Y. Vertessen 9 H. Tabaković Dự bị Anderlecht 8 R. Amané 10 M. Winkler 11 O. Antman 50 K. Barry 21 T. Bentayeb 91 A. Bertaccini 83 T. Degreef 32 J. Heekeren 55 M. Kana Red Bull Salzburg 7 U. Tohumcu 41 Nikola Šarčević 23 D. Redzic 35 J. Lindstrøm 22 S. Lainer 19 K. Konaté 1 C. Früchtl 5 S. Diabaté 91 A. Chase Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Anderlecht Thống kê Red Bull Salzburg 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 3 5 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 20 4 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Augustinsson Anderlecht 1 bàn M. Winkler Anderlecht 1 bàn O. Antman Anderlecht 1 kiến tạo · điểm 6.83 G. Biancone Anderlecht Điểm 7.67 Christian Zawieschitzky Red Bull Salzburg Điểm 7.33 Jayden Onia Seke Anderlecht Điểm 7.2

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận. Họ sẽ làm khách của Anderlecht trên sân Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Đây là cuộc gặp giữa hai đội đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.

Salzburg mang theo đà thăng hoa

Phong độ gần đây là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Red Bull Salzburg thắng 3 trận gần nhất liên tiếp, trước đó có 1 trận hòa và 1 trận thắng. Trong 5 trận, họ chưa nếm mùi thất bại.

Chuỗi bất bại này giúp Salzburg bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn. Hiện họ đứng hạng 21 với 4 điểm, hơn đối thủ trực tiếp đúng 1 điểm.

Anderlecht phập phù trước sân nhà

Ngược lại, Anderlecht có 5 trận gần nhất thiếu ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó phong độ xen kẽ giữa thắng và thua, kèm 2 thất bại ở những trận cũ hơn.

Anderlecht hiện đứng hạng 22 với 3 điểm, kém Salzburg 1 điểm. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là chất xúc tác tinh thần, song họ cần sự ổn định hơn để tận dụng lợi thế sân nhà.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Salzburg đang giữ hạng 21 và muốn duy trì mạch trận tốt để bám sát nhóm phía trên. Anderlecht ở ngay phía sau, cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ sẽ quyết định nhiều đến diễn biến. Salzburg có chuỗi trận bất bại và tinh thần ổn định. Anderlecht có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Đội nào giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận và tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh sát sao này. Xét phong độ gần đây, Salzburg nhỉnh hơn về đà thi đấu, còn Anderlecht cần chứng minh mình đã vượt qua giai đoạn thiếu ổn định.

Anderlecht 5 trận gần nhất T B T B B 9 Trận 6-1-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất T T T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 -3 4 T H B 21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 -3 4 H B T 22 Anderlecht 3 1 0 2 +1 3 T B B 23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 0 3 T B B 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Anderlecht ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster) ✚ K. Sardella (Inactive) ✚ M. Winkler (Inactive) ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster) Red Bull Salzburg ✚ E. Aguilar (Muscle Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Kitano (Ankle Injury) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Mellberg (Muscle Injury) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Redzic (Muscle Injury)