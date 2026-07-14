Anderson và Rogers: Lời giải chiến thuật đầy bất ngờ của Thomas Tuchel tại tuyển Anh Sự bền bỉ của Elliot Anderson cùng màn lột xác của Morgan Rogers trong vai trò mới đang giúp HLV Thomas Tuchel giải bài toán nhân sự tuyến giữa trước thềm bán kết World Cup.

Dưới cái nóng ngột ngạt và độ ẩm khắc nghiệt tại Miami, đội tuyển Anh đã vượt qua Na Uy trong một trận cầu đòi hỏi sự tiêu tốn thể lực đến cùng cực. Trong bối cảnh Declan Rice gặp vấn đề sức khỏe, Thomas Tuchel đã tìm thấy những tia sáng hy vọng từ hai cái tên trẻ: Elliot Anderson và Morgan Rogers. Đây không chỉ là những phương án thay thế tạm thời, mà còn là lời giải cho tham vọng chinh phục đỉnh cao của Tam Sư.

Lời giải mới cho Tuchel xuất hiện đúng thời điểm. Ảnh: Getty Images.

Elliot Anderson: Cỗ máy marathon nơi tuyến giữa

Elliot Anderson hoàn toàn có thể được thông cảm nếu anh cần thêm thời gian để hồi phục sau những nỗ lực tột cùng tại Miami. Tiền vệ này đã bao phủ quãng đường di chuyển lên tới 14,8km, con số cao nhất đội hình và vượt qua cả đội trưởng Harry Kane. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Anderson khi anh chia sẻ với truyền thông về cảm giác bị chuột rút liên tục trong hiệp phụ.

Đáng chú ý, Anderson không chỉ chạy nhiều mà còn chơi bóng đầy hiệu quả. Trong một trận đấu mà Tuchel liên tục thay đổi nhân sự do chấn thương của Declan Rice, Anderson đã phải đảm nhận tới bốn vai trò khác nhau. Dù vậy, anh vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc với 87 đường chuyền và tỷ lệ chính xác lên tới 94%. Chính Anderson là người khởi xướng tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, phối hợp nhịp nhàng với Anthony Gordon để tạo điều kiện cho Jude Bellingham lập công.

Jude Bellingham và Rogers viết tiếp hành trình cùng nhau. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ thử nghiệm Morgan Rogers

Khi Declan Rice phải rời sân sớm vì chấn thương lưng và thể trạng không đảm bảo, HLV Thomas Tuchel đã thực hiện một loạt thử nghiệm. Sau khi lần lượt xếp Reece James rồi Bellingham đá cặp với Anderson nhưng không mang lại sự cân bằng cần thiết, chiến lược gia người Đức đã đưa ra quyết định táo bạo: kéo Morgan Rogers lùi sâu.

Rogers, người vốn tỏa sáng ở vị trí số 10 tại Aston Villa với 18 bàn thắng mùa trước, bỗng chốc trở thành một tiền vệ trục (deep-lying midfielder). Sự thích nghi của anh nhanh chóng mang lại quả ngọt. Chính cú sút xa uy lực của Rogers đã tạo ra tình huống hỗn loạn, dẫn đến bàn thắng quyết định của Bellingham trong hiệp phụ. Tuchel không tiếc lời khen ngợi cậu học trò: "Rogers đã có một bước tiến lớn trong một vai trò hoàn toàn mới, tuyệt đối đỉnh cao".

Tiền vệ trẻ tin Tam Sư còn đáng sợ hơn nữa. Ảnh: Getty Images.

Bài toán nhân sự trước thềm đại chiến Argentina

Sự trỗi dậy của Anderson và Rogers đến đúng lúc Declan Rice chưa đạt 100% phong độ. Dù Rice được kỳ vọng sẽ trở lại trong trận bán kết với Argentina, nhưng thể lực của tiền vệ Arsenal vẫn là dấu hỏi lớn. Tuchel dường như không mặn mà với việc sử dụng Kobbie Mainoo hay Eberechi Eze ở vai trò lùi sâu, điều này càng củng cố vị thế của bộ đôi Anderson - Rogers trong kế hoạch tác chiến sắp tới.

Rice chưa đạt thể trạng tốt nhất trước bán kết. Ảnh: Getty Images.

Mối liên kết giữa Anderson và Rogers không phải ngẫu nhiên mà có. Họ đã đồng hành cùng nhau từ lứa U15 Anh đến chức vô địch U21 châu Âu. Sự thấu hiểu và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể của Rogers đã giúp những ngôi sao như Bellingham có thêm không gian để tỏa sáng. Như Anderson đã nhận định: "Một khi chúng tôi vận hành đúng quỹ đạo, tôi nghĩ tuyển Anh sẽ rất đáng sợ".

Morgan Rogers (số 10) thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Ảnh: Getty Images.

Trước mắt thầy trò Thomas Tuchel là thử thách cực đại mang tên Argentina. Với những "món quà từ trời rơi xuống" như Anderson và sự đa năng của Rogers, người hâm mộ Tam Sư có quyền tin vào một tấm vé tiến vào trận chung kết World Cup.