Andoni Iraola tại Liverpool: Những bài học đắt giá từ sự sụp đổ của Arne Slot Tiếp quản Liverpool sau kỷ nguyên khủng hoảng của Arne Slot, tân huấn luyện viên Andoni Iraola đối mặt áp lực tái thiết bản sắc tấn công và vực dậy các ngôi sao tại Anfield.

Quyết định bổ nhiệm Andoni Iraola thay thế Arne Slot tại Liverpool đã chính thức mở ra một chương mới đầy thử thách cho đội bóng vùng Merseyside. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản một tập thể tài năng nhưng đang chịu tổn thương sâu sắc sau một mùa giải khủng hoảng. Để tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm, cựu thuyền trưởng Bournemouth cần nhìn nhận thẳng thắn vào những sai lầm cốt lõi đã khiến triều đại của Slot tại Anfield sụp đổ nhanh chóng.

Iraola có triết lý huấn luyện cực kỳ hiện đại.

Khôi phục bản sắc và cường độ pressing

Bài học quan trọng nhất mà Iraola cần rút ra nằm ở việc định hình bản sắc bóng đá. Arne Slot từng gặt hái thành công rực rỡ khi giúp Liverpool lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 bằng lối chơi kiểm soát cống hiến. Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn ở mùa giải tiếp theo khi đội bóng đánh mất cường độ pressing đặc sản.

Liverpool dưới thời Slot trong giai đoạn cuối trở nên chậm chạp, dễ đoán và vô cùng lỏng lẻo trong phòng ngự. Lối đá thiếu sinh khí này đã biến các trận đấu tại Anfield thành nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Iraola, với triết lý tấn công rực lửa từng tạo nên dấu ấn tại Bournemouth, buộc phải khơi dậy tinh thần chiến đấu và sự dũng cảm trong từng pha bóng để kéo khán giả trở lại với đội bóng.

Sự quyết đoán trong quản trị nhân sự

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Iraola cần thể hiện sự quyết đoán trong công tác quản trị. Sai lầm lớn nhất của Slot là sự bảo thủ khi liên tục đặt niềm tin vào Cody Gakpo, Alexis Mac Allister hay Ibrahima Konate dù họ thường xuyên mắc lỗi. Đáng chú ý, quyết định đẩy Dominik Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải để khỏa lấp vị trí của Conor Bradley đã làm tê liệt hoàn toàn tuyến giữa.

Sự cứng nhắc này không chỉ triệt tiêu động lực của các cầu thủ dự bị mà còn khiến hàng thủ vỡ vụn với kỷ lục buồn: thủng lưới 20 bàn từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh. Iraola cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn, sẵn sàng thay đổi để duy trì tính cạnh tranh và sự ổn định cho hệ thống phòng ngự.

Iraola cũng cần phải khai thác tốt những thương vụ bom tấn như Wirtz hay Isak.

Hồi sinh những ngôi sao triệu đô

Nhiệm vụ tối quan trọng của tân huấn luyện viên là hồi sinh hai bản hợp đồng đắt giá: Alexander Isak và Florian Wirtz. Dưới thời Slot, Isak thường xuyên rơi vào tình trạng lạc lõng trên hàng công, trong khi Wirtz bị điều chuyển qua quá nhiều vị trí dẫn đến phong độ phập phù. Iraola phải xây dựng một hệ thống phù hợp giúp bộ đôi này tỏa sáng đúng với giá trị của họ.

Đồng thời, ông cũng phải đối mặt với bài toán tìm kiếm những thủ lĩnh mới cho phòng thay đồ. Trong bối cảnh Mohamed Salah và Andy Robertson đã rời đi, trọng trách gánh vác đội bóng giờ đây đè nặng lên vai Virgil van Dijk và các nhân tố mới mà Iraola sẽ phải rèn giũa.

Gắn kết với văn hóa Anfield

Cuối cùng, việc xây dựng mối liên kết với người hâm mộ là yếu tố sống còn. Arne Slot thất bại một phần vì sự lạnh lùng, xa cách và những phát ngôn gây tranh cãi trước truyền thông. Việc bào chữa cho thất bại hay thiếu sự thấu hiểu về văn hóa câu lạc bộ đã đẩy làn sóng phản đối lên đỉnh điểm.

Iraola phải học cách hòa mình vào lịch sử lâu đời của Liverpool, thấu hiểu tiếng nói từ các khán đài để tạo nên bệ phóng vững chắc cho hành trình tái thiết đầy gian nan phía trước.