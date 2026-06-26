Andre Onana rời MU trở lại Trabzonspor: Dấu chấm hết cho bản hợp đồng 47 triệu bảng Andre Onana rời Man Utd để tái gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến năm 2027. Quyết định này mở đường cho cuộc cải tổ khung gỗ dưới thời HLV Michael Carrick.

Cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của Andre Onana tại Old Trafford cuối cùng đã đi đến hồi kết. Từng được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo để thay đổi triết lý chơi bóng của Manchester United, thủ thành người Cameroon giờ đây phải chấp nhận rời đi để tìm lại chính mình tại Super Lig.

Onana không còn chỗ đứng ở Old Trafford.

Sự thừa nhận thất bại của một thương vụ đắt giá

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa phát đi thông điệp "Here we go" quen thuộc, xác nhận Andre Onana sẽ tái gia nhập Trabzonspor. Bản hợp đồng cho mượn kéo dài đến tháng 6/2027 là một minh chứng rõ nét cho sự bế tắc của Quỷ đỏ trong việc thanh lý dứt điểm thủ môn mà họ từng chiêu mộ với giá 47 triệu bảng vào mùa hè năm 2023.

Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Michael Carrick thẳng thắn thông báo Onana không còn nằm trong kế hoạch nhân sự. Dù ban lãnh đạo Man Utd ưu tiên một phương án bán đứt để thu hồi vốn, nhưng một thỏa thuận cho mượn dài hạn vẫn giúp đội bóng giảm bớt đáng kể quỹ lương và tạo không gian cho những thay đổi chiến thuật mới.

Sự hồi sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ và bước ngoặt từ Trabzonspor

Mùa giải trước, trong màu áo Trabzonspor dưới dạng cho mượn, Onana đã chứng minh được giá trị của mình khi có 33 lần ra sân và góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của thủ thành 30 tuổi sau những năm tháng chịu áp lực khủng khiếp tại Ngoại hạng Anh.

Cánh cửa trở lại Trabzonspor mở rộng hơn bao giờ hết khi đội bóng này chia tay thủ thành kỳ cựu Ugurcan Cakir. Với việc đã thích nghi tốt với môi trường Super Lig, Onana được kỳ vọng sẽ ngay lập tức trở thành chốt chặn tin cậy trong khung gỗ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc cách mạng trong khung gỗ của Michael Carrick

Tại Carrington, HLV Michael Carrick đang định hình một bộ mặt mới cho hàng thủ. Chiến lược gia người Anh hiện đặt niềm tin tuyệt đối vào Senne Lammens cho vị trí số một. Sự ổn định và khả năng kiểm soát vòng cấm của Lammens được cho là phù hợp hơn với triết lý mà Carrick đang xây dựng.

Bên cạnh việc đẩy đi Onana và khả năng cao là cả Altay Bayindir, Man Utd đang tích cực tìm kiếm những phương án dự phòng giàu kinh nghiệm. Hai cái tên đang được thảo luận nghiêm túc bao gồm:

Karl Darlow: Thủ thành 35 tuổi sắp hết hạn hợp đồng với Leeds United.

Thủ thành 35 tuổi sắp hết hạn hợp đồng với Leeds United. Angus Gunn: Cầu thủ tự do sau khi rời Nottingham Forest, người từng có thời gian làm việc cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox tại học viện Manchester City.

Việc đẩy đi Onana không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn là bước đi chiến lược để Man Utd dọn dẹp tàn dư của những mùa giải cũ, hướng tới một hệ thống phòng ngự thực dụng và ổn định hơn dưới triều đại của Michael Carrick.