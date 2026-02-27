Android 17 Beta 2 chính thức phát hành: Những nâng cấp công nghệ mới cho dòng Pixel Google vừa tung ra bản thử nghiệm Android 17 Beta 2 với API EyeDropper bảo mật cao, chế độ cửa sổ bong bóng tối ưu cho màn hình lớn và nhiều tinh chỉnh hệ thống quan trọng.

Google vừa chính thức công bố bản thử nghiệm Android 17 Beta 2, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi phiên bản Beta 1 được ra mắt. Tốc độ triển khai nhanh chóng này cho thấy nỗ lực của Google trong việc hoàn thiện hệ điều hành mới trước khi phát hành chính thức. Bản cập nhật hiện có sẵn cho người dùng sở hữu các thiết bị từ Pixel 6 trở lên, bao gồm cả các dòng màn hình gập và máy tính bảng Pixel Tablet.

Công nghệ API EyeDropper: Cân bằng giữa tiện ích và bảo mật

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trong bản Beta 2 là sự xuất hiện chính thức của API EyeDropper. Đây là hệ thống cho phép các ứng dụng thực hiện lấy mẫu màu sắc trực tiếp từ nội dung đang hiển thị trên màn hình. Điểm đột phá của công nghệ này nằm ở khả năng hoạt động mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, giải quyết triệt để rào cản kỹ thuật từng khiến tính năng này bị trì hoãn từ năm ngoái.

Google phát hành Android 17 beta 2

Tối ưu hóa không gian hiển thị trên màn hình lớn

Android 17 Beta 2 giới thiệu chế độ cửa sổ "Bong bóng" (Bubble) mới, được thiết kế đặc biệt để tận dụng tối đa không gian trên các thiết bị có màn hình lớn như smartphone màn hình gập và máy tính bảng. Cải tiến này giúp việc thực hiện đa nhiệm trở nên trực quan và mượt mà hơn, phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường sang các dòng thiết bị linh hoạt diện tích hiển thị.

Bản thử nghiệm mới nhất của hệ điều hành Android 17 mang đến một vài thay đổi thú vị

Những tinh chỉnh hệ thống và lộ trình cập nhật

Bên cạnh các tính năng lớn, Google cũng tích hợp trình chọn danh bạ mới đã từng được giới thiệu bản xem trước vào tháng 11. Các cải tiến sâu trong lõi hệ thống bao gồm khả năng hỗ trợ bàn di chuột (trackpad) tốt hơn và thuật toán xử lý múi giờ thông minh hơn. Những thay đổi này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính ổn định và trải nghiệm người dùng trên hệ sinh thái Android.

Hiện tại, ngoài các thiết bị Pixel, Motorola cũng đã bắt đầu quá trình cập nhật Android 17 cho một số dòng máy nhất định. Tuy nhiên, người dùng các thương hiệu khác có thể cần chờ đợi thêm một thời gian để bản Beta 2 được tùy biến và triển khai rộng rãi hơn trên các giao diện riêng của từng hãng.