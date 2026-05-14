Android 17 chính thức ra mắt: Kỷ nguyên AI Agent và bước tiến mới về đa nhiệm Tại sự kiện Android Show 2026, Google đã trình làng Android 17 với trọng tâm là Gemini Intelligence. Hệ điều hành mới không chỉ là nền tảng quản lý mà còn hoạt động như một trợ lý AI có khả năng tự thực hiện các tác vụ phức tạp thay cho người dùng.

Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 tại sự kiện Android Show 2026, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của hệ điều hành phổ biến nhất thế giới. Từ một nền tảng vận hành đơn thuần, Android 17 đang tiến tới mục tiêu trở thành một hệ thống trí tuệ toàn diện, tích hợp sâu các tác nhân AI vào mọi ngóc ngách của trải nghiệm người dùng.

Gemini Intelligence: Khi AI trở thành tác nhân thực thụ

Điểm nhấn cốt lõi của Android 17 chính là Gemini Intelligence. Google không còn dừng lại ở việc cung cấp một chatbot trả lời câu hỏi, mà định hướng Gemini thành một "AI agent" (tác nhân AI). Công nghệ này có khả năng tự thực hiện các chuỗi tác vụ đa bước thay mặt người dùng, từ việc tìm kiếm giáo trình trong Gmail đến việc tự động thêm sách vào giỏ hàng và hoàn tất đơn hàng.

Đáng chú ý, AI này có thể phân tích thông tin từ hình ảnh. Người dùng chỉ cần chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch, Gemini sẽ tự động tìm kiếm các ưu đãi tương đương trên các nền tảng đặt phòng. Để đảm bảo tính riêng tư, Google cho phép người dùng giám sát toàn bộ quá trình xử lý thông qua thông báo thời gian thực và có quyền dừng tác vụ bất cứ lúc nào.

Rambler: Cách mạng hóa nhập liệu giọng nói

Tính năng Rambler trên bàn phím Gboard là một nâng cấp đáng giá cho những người thường xuyên sử dụng giọng nói để nhắn tin. Thay vì ghi âm khô khan, Rambler sử dụng AI để hiểu ngữ cảnh và ý định. Nó có thể lọc bỏ các từ đệm như “ờ”, “à”, tự sắp xếp các câu nói ngập ngừng thành một đoạn văn bản mạch lạc và có cấu trúc.

Hơn nữa, Rambler còn hỗ trợ đa ngôn ngữ linh hoạt, cho phép người dùng trộn lẫn tiếng Anh với các ngôn ngữ khác trong cùng một câu mà vẫn giữ được độ chính xác về sắc thái giao tiếp.

Tối ưu hóa sức khỏe kỹ thuật số với Pause Points

Nhằm hạn chế tình trạng lướt mạng xã hội quá đà, Android 17 giới thiệu Pause Points. Khi người dùng cố gắng mở các ứng dụng gây xao nhãng như Instagram hay TikTok, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chờ đếm ngược 10 giây để người dùng cân nhắc lại quyết định.

Đặc biệt, nếu đã đạt giới hạn thời gian sử dụng, Android 17 sẽ chủ động gợi ý các hoạt động thay thế lành mạnh như nghe audiobook. Để tăng tính kỷ luật, Google thiết lập cơ chế khiến việc tắt Pause Points trở nên khó khăn hơn, yêu cầu người dùng phải khởi động lại thiết bị nếu muốn can thiệp sâu vào cài đặt này.

App Bubbles và công cụ cho nhà sáng tạo

Khả năng đa nhiệm trên Android 17 được nâng cấp mạnh mẽ với App Bubbles. Tính năng này cho phép thu nhỏ bất kỳ ứng dụng nào thành một bong bóng nổi trên màn hình, tương tự như Chat Bubbles của Facebook Messenger, giúp người dùng tương tác song song nhiều ứng dụng một cách mượt mà.

Đối với những nhà sáng tạo nội dung, Google đã mang đến các công cụ chuyên dụng:

Screen Reactions: Cho phép quay video selfie phản ứng trong khi nội dung đang phát ở nền.

Cho phép quay video selfie phản ứng trong khi nội dung đang phát ở nền. Tối ưu hóa Instagram: Hỗ trợ Ultra HDR, chống rung video tích hợp và Night Sight trực tiếp trên ứng dụng.

Hỗ trợ Ultra HDR, chống rung video tích hợp và Night Sight trực tiếp trên ứng dụng. Hợp tác chuyên sâu: Adobe Premiere sẽ chính thức có mặt trên Android vào cuối mùa hè với các mẫu dựng video tối ưu cho YouTube.

Theo lộ trình, các thiết bị Google Pixel sẽ là những sản phẩm đầu tiên nhận bản cập nhật Android 17, tiếp sau đó là dòng Samsung Galaxy và các thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite vào giai đoạn cuối năm.