Android 17: Danh sách các dòng smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO và Pixel dự kiến được nâng cấp Google chính thức khởi động Android 17 trên dòng Pixel. Khám phá ngay danh sách các thiết bị từ Samsung, Xiaomi, OPPO dự kiến sẽ được nâng cấp hệ điều hành mới này.

Google đã chính thức phát hành Android 17 cho các thiết bị Pixel, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ nâng cấp lớn trong hệ sinh thái Android. Sau Google, các nhà sản xuất smartphone hàng đầu như Samsung, Xiaomi và OPPO cũng đang rục rịch chuẩn bị lộ trình cập nhật cho các sản phẩm của mình.

Nhiều điện thoại sẽ được cập nhật Android 17

Dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm hiện tại của từng thương hiệu, dưới đây là danh sách tổng hợp các thiết bị dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật Android 17. Mặc dù hầu hết các hãng chưa công bố danh sách chính thức, nhưng các thiết bị dưới đây có khả năng rất cao sẽ được trải nghiệm hệ điều hành mới.

Google Pixel: Những thiết bị tiên phong

Như thường lệ, dòng điện thoại của Google luôn dẫn đầu trong việc nhận các bản cập nhật mới. Quá trình triển khai Android 17 cho Pixel đã bắt đầu từ giữa tháng 6 năm 2026. Danh sách bao gồm:

Dòng Pixel 10: 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Dòng Pixel 9: 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Dòng Pixel 8: 8, 8 Pro, 8a

Dòng Pixel 7: 7, 7 Pro, 7a

Dòng Pixel 6: 6, 6 Pro, 6a

Pixel Tablet và Pixel Fold

Samsung Galaxy và giao diện One UI 9.0

Samsung hiện đang thử nghiệm One UI 9.0 dựa trên Android 17. Phiên bản ổn định dự kiến sẽ ra mắt cùng với các dòng điện thoại gập mới vào tháng 7 năm 2026.

Samsung sẽ sớm phát hành One UI 9 dựa trên Android 17 cho các thiết bị tương thích

Dòng Galaxy S: Galaxy S26, S25, S24 và S23 series (bao gồm cả các bản FE).

Galaxy S26, S25, S24 và S23 series (bao gồm cả các bản FE). Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5 và các phiên bản đặc biệt.

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5 và các phiên bản đặc biệt. Dòng Galaxy A: Từ Galaxy A06/A07 đến các dòng cao hơn như A54, A55, A56, A57.

Từ Galaxy A06/A07 đến các dòng cao hơn như A54, A55, A56, A57. Dòng Galaxy Tab: Galaxy Tab S9, S10 và S11 series.

Xiaomi, Redmi và POCO

Xiaomi đã bắt đầu thử nghiệm beta trên các dòng flagship. Phiên bản ổn định thường được tung ra vào khoảng tháng 10 hàng năm.

Nhiều điện thoại Xiaomi sẽ được cập nhật Android 17

Xiaomi Series: Xiaomi 17, 15, 14 và 13T series.

Xiaomi 17, 15, 14 và 13T series. Redmi Note Series: Redmi Note 15 và Note 14 series.

Redmi Note 15 và Note 14 series. POCO Series: POCO F8, F7, F6 series và các dòng X8, X7, X6 Pro.

Các thương hiệu OnePlus, OPPO, vivo và realme

Nhóm các nhà sản xuất này thường triển khai Android 17 vào khoảng tháng 11 năm 2026 với các giao diện tùy biến riêng như OxygenOS 16, ColorOS 17 hay realme UI 8.0.

Phiên bản Android 17 beta hiện được phát hành cho OnePlus 15

OnePlus: OnePlus 15, 13, 12, 11 và dòng Nord 4, 5, 6.

OnePlus 15, 13, 12, 11 và dòng Nord 4, 5, 6. OPPO: Find X9, X8, X7 series và dòng Reno 15, 14, 13, 12.

Find X9, X8, X7 series và dòng Reno 15, 14, 13, 12. vivo: X300, X200, X100 series và dòng V70, V60, V50.

X300, X200, X100 series và dòng V70, V60, V50. realme: realme GT 8, 7, 6 series và dòng số 16, 15, 14.

ColorOS 17 dựa trên Android 17 là bản nâng cấp lớn mang đến nhiều thay đổi thú vị

Bảng tóm tắt lộ trình cập nhật Android 17 dự kiến

Thương hiệu Giao diện tùy biến Thời gian dự kiến Google Android 17 thuần Tháng 6/2026 Samsung One UI 9.0 Tháng 7/2026 Xiaomi HyperOS (Android 17) Tháng 10/2026 OPPO/OnePlus ColorOS 17 / OxygenOS 16 Tháng 11/2026 Nothing Nothing OS 5.0 Tháng 11/2026

Đáng chú ý, một số hãng như Sony hay ASUS có lộ trình cập nhật muộn hơn, thường rơi vào giai đoạn cuối năm 2026. Trong khi đó, Nothing dự kiến sẽ là một trong những hãng đầu tiên tung ra bản cập nhật ổn định sau Google.

Nothing sẽ sớm phát hành Android 17 cho các thiết bị tương thích

Lưu ý về thiết bị phần cứng

Để vận hành mượt mà hệ điều hành mới, các dòng flagship đời mới đang được tối ưu hóa mạnh mẽ về phần cứng. Điển hình như mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB và màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, hứa hẹn sẽ là thiết bị khai thác tối đa sức mạnh của Android 17.

Việc cập nhật Android 17 không chỉ mang lại giao diện mới mà còn cải thiện hiệu suất, bảo mật và tích hợp sâu hơn các tính năng AI. Người dùng nên theo dõi thông báo chính thức từ nhà sản xuất trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị để nhận bản nâng cấp sớm nhất.