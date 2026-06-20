Android 17 nâng cấp công cụ chuyển vùng: Xóa bỏ rào cản dữ liệu giữa iPhone và Android Google vừa chính thức phát hành Android 17 với cải tiến đột phá cho công cụ Android Switch. Người dùng hiện có thể chuyển toàn bộ lịch sử iMessage, tệp đính kèm Apple Notes và cả bố cục màn hình từ iPhone sang thiết bị Android một cách nhanh chóng.

Android 17 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Google, tập trung vào việc tối ưu hóa công cụ Android Switch để giúp người dùng iPhone chuyển đổi dữ liệu sang Android một cách toàn diện và liền mạch hơn. Bản cập nhật ổn định này hiện đã bắt đầu được triển khai cho các thiết bị Pixel tương thích, mang đến giải pháp cho một trong những rào cản lớn nhất khi thay đổi hệ sinh thái điện thoại.

Android 17 giúp chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android dễ dàng hơn

Bước tiến mới trong việc đồng bộ hóa dữ liệu xuyên nền tảng

Trước đây, việc chuyển từ iOS sang Android thường gặp trở ngại lớn do giới hạn về loại dữ liệu có thể di chuyển. Người dùng thường chỉ có thể sao lưu danh bạ, ảnh và video cơ bản. Với Android 17, Google đã mở rộng khả năng của Android Switch, cho phép di chuyển những dữ liệu chuyên sâu vốn bị đóng kín trong hệ sinh thái Apple.

Đáng chú ý nhất là khả năng chuyển đổi lịch sử tin nhắn iMessage, bao gồm cả các nội dung đa phương tiện và nhãn dán (stickers). Điều này giúp người dùng giữ lại toàn bộ mạch trò chuyện quan trọng mà không cần đến các phần mềm bên thứ ba phức tạp.

Danh sách các loại dữ liệu mới được hỗ trợ chuyển đổi

Theo phân tích kỹ thuật từ các chuyên gia, Android 17 hỗ trợ di chuyển một danh mục dữ liệu rộng lớn hơn bao giờ hết:

Tin nhắn và liên lạc: Lịch sử iMessage (kèm phương tiện/sticker), tin nhắn RCS đã mã hóa và nhật ký cuộc gọi.

Lịch sử iMessage (kèm phương tiện/sticker), tin nhắn RCS đã mã hóa và nhật ký cuộc gọi. Cấu hình cá nhân: Bố cục ứng dụng trên màn hình chính, các phím tắt, hình nền và thiết lập báo thức.

Bố cục ứng dụng trên màn hình chính, các phím tắt, hình nền và thiết lập báo thức. Tài liệu và ghi chú: Toàn bộ tệp tin, thư mục và đặc biệt là các tệp đính kèm cùng nhãn trong Apple Notes.

Toàn bộ tệp tin, thư mục và đặc biệt là các tệp đính kèm cùng nhãn trong Apple Notes. Kết nối và bảo mật: Thông tin đăng nhập mạng Wi-Fi, mật khẩu, mã truy cập (passkeys) và hỗ trợ chuyển đổi eSIM (tùy thuộc vào nhà mạng).

Thông tin đăng nhập mạng Wi-Fi, mật khẩu, mã truy cập (passkeys) và hỗ trợ chuyển đổi eSIM (tùy thuộc vào nhà mạng). Tài khoản: Dữ liệu trong ứng dụng (nếu nhà phát triển hỗ trợ) và tài khoản Google.

Android 17 mang đến nhiều thay đổi, tính năng mới

Giảm thiểu chi phí chuyển đổi cho người dùng phổ thông

Việc hỗ trợ chuyển cả tệp đính kèm trong Apple Notes và bố cục màn hình chính cho thấy nỗ lực của Google trong việc giảm thiểu "chi phí chuyển đổi" (switching cost). Người dùng không còn phải mất nhiều thời gian để thiết lập lại thói quen sử dụng hoặc lo lắng về việc thất lạc các ghi chú quan trọng.

Bên cạnh đó, Android Switch không chỉ tối ưu cho việc chuyển từ iPhone mà còn cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị Android với nhau. Điều này tạo ra một hệ sinh thái linh hoạt, cho phép người dùng đổi máy thường xuyên mà vẫn đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

Loại dữ liệu Trước Android 17 Trên Android 17 Ảnh và Video Có hỗ trợ Tối ưu tốc độ hơn iMessage & Stickers Hạn chế Hỗ trợ đầy đủ Apple Notes (Tệp đính kèm) Không Có hỗ trợ Bố cục màn hình chính Không Có hỗ trợ eSIM Không Có hỗ trợ (tùy nhà mạng)

Dự kiến, các dòng điện thoại cao cấp thế hệ mới như Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ là những thiết bị tiên phong tận dụng tối đa các tính năng mới này của Android 17, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng ngay từ lần đầu khởi động máy.

Nhìn chung, những nâng cấp trên Android 17 đã giải quyết trực diện những điểm yếu cố hữu trong quá trình di cư dữ liệu giữa hai hệ điều hành phổ biến nhất thế giới, giúp quá trình này trở nên minh bạch và an toàn hơn.