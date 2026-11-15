Android 18 được kỳ vọng giải bài toán RAM đắt đỏ khi smartphone năm 2027 bị cắt giảm bộ nhớ Giá 1GB RAM chạm 12 USD năm 2026, các hãng có thể hạ cấu hình smartphone 2027. Google chưa công bố tính năng của Android 18, song áp lực tối ưu bộ nhớ rất lớn.

Android 18 đang được kỳ vọng trở thành giải pháp tối ưu bộ nhớ cho smartphone năm 2027, khi chi phí linh kiện tăng buộc nhiều hãng phải cắt giảm RAM. Google chưa công bố tính năng cụ thể nào của phiên bản này, nhưng bài toán thiếu hụt bộ nhớ đang đặt lên hệ điều hành một sức ép đáng kể.

Giá RAM tăng gấp hơn bốn lần, cấu hình smartphone bị thu hẹp

Theo dữ liệu từ Morgan Stanley, giá 1GB RAM đã chạm mức 12 USD (tương đương 308,000 VNĐ) trong năm 2026. Con số này cao hơn nhiều so với mức 2.80 USD (tương đương 72,000 VNĐ) của năm 2025.

Giá bộ nhớ tăng mạnh trong năm 2026

Năm Giá 1GB RAM theo Morgan Stanley 2025 2.80 USD (tương đương 72,000 VNĐ) 2026 12 USD (tương đương 308,000 VNĐ)

Chi phí linh kiện leo thang buộc các nhà sản xuất phải thu hẹp phần cứng. Xu hướng này tác động trực tiếp đến cấu hình smartphone năm 2027.

Rò rỉ về mức RAM năm 2027: điện thoại giá rẻ có thể chỉ còn 4GB

Nguồn tin rò rỉ từ Fixed Focus Digital cho biết các mẫu điện thoại giá rẻ có thể chỉ bắt đầu với 4GB RAM, trong khi phân khúc tầm trung dừng lại ở mức 8GB. Dòng Galaxy S27 sắp tới của Samsung cũng được đồn đoán sẽ khởi điểm ở mức 8GB thay vì 12GB như trước đây.

Phân khúc Mức RAM khởi điểm theo tin đồn Điện thoại giá rẻ 4GB Tầm trung 8GB Galaxy S27 của Samsung 8GB (trước đây là 12GB)

Cần lưu ý đây mới chỉ là thông tin rò rỉ từ giới thạo tin. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ Samsung và các nhà sản xuất khác.

Google đã đặt nền móng quản lý bộ nhớ từ phiên bản tiền nhiệm

Trước khi Android 18 ra mắt, Google đã bắt đầu xây dựng cơ chế quản lý bộ nhớ thông qua phiên bản tiền nhiệm. Từ tháng 8 năm 2026, giới hạn bộ nhớ cho từng ứng dụng đã được áp dụng trên các dòng máy Pixel. Cơ chế này dự kiến mở rộng sang nhiều nhà sản xuất khác.

Phiên bản kế nhiệm của Android 17 sẽ có nhiều cải tiến

Cách vận hành khá rõ ràng: những ứng dụng vượt quá mức dung lượng cho phép sẽ bị đẩy vào bộ nhớ nén (zRAM) trước khi bị buộc đóng hoàn toàn. Nhờ vậy, hệ thống có thêm không gian trống mà không cần tăng dung lượng RAM vật lý.

Bên cạnh đó, từ tháng 2 năm 2027, Google Play sẽ yêu cầu các nhà phát triển đáp ứng nghiêm ngặt các ngưỡng về bộ nhớ động và tối ưu hóa mã nguồn. Như vậy, việc kiểm soát RAM được triển khai ở cả hai phía: hệ điều hành và kho ứng dụng.

AI trên thiết bị và phần cứng giới hạn: mâu thuẫn chưa có lời giải

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra mâu thuẫn lớn với xu hướng cắt giảm RAM. Các mô hình như Gemini Intelligence đòi hỏi tối thiểu 12GB RAM để hoạt động mượt mà. Trong khi đó, các tính năng AI tích hợp sẵn cũng chiếm dụng một phần lớn dung lượng hệ thống.

Giao diện tính năng Gemini Intelligence trên điện thoại

Giới quan sát nhận định 8GB là mức tối thiểu để mang lại trải nghiệm ổn định. Những thiết bị chỉ có 4GB RAM sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu các hãng tiếp tục thu hẹp thông số phần cứng trong khi Google yêu cầu cao hơn cho AI trên thiết bị, Android 18 bắt buộc phải trở thành một nền tảng tinh gọn hơn đáng kể.

Những yếu tố quyết định thành bại của Android 18

Thành công của Android 18 trên các thiết bị cấu hình thấp sẽ phụ thuộc vào việc các bản thử nghiệm sắp tới có bổ sung tính năng quản lý RAM hay không. Đồng thời, cách Google xử lý các thiết bị giá rẻ trên Play Store sau tháng 2 năm 2027 cũng là yếu tố quan trọng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tính năng của Android 18 hay cấu hình RAM của các dòng máy năm 2027. Theo SammyFans, mọi dự đoán hiện nay vẫn cần được kiểm chứng qua các thông báo từ Google và các nhà sản xuất.