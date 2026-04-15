Andy Murray chỉ ra cách giúp Alcaraz vượt qua Sinner tại Roland Garros

Cựu số 1 thế giới Andy Murray vừa đưa ra những phân tích sâu sắc về cục diện quần vợt nam đương đại, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Sau khi chứng kiến Sinner giành chiến thắng tại Monte Carlo Masters, huyền thoại người Vương quốc Anh tin rằng Alcaraz cần một sự thay đổi lớn về tư duy chiến thuật để có thể lật ngược thế cờ tại Roland Garros 2026.

Chiến thuật của Murray giúp Alcaraz khắc chế Sinner

Theo Murray, thất bại 6-7(5), 3-6 của Alcaraz trước Sinner trong điều kiện gió mạnh tại Monte Carlo là bài học đắt giá về khả năng thích nghi. Ông nhấn mạnh rằng trong những trận cầu đỉnh cao, người biết điều chỉnh nhịp độ và kiên nhẫn hơn sẽ chiếm ưu thế. Sinner đã thể hiện bản lĩnh vượt trội trong loạt tie-break, thời điểm then chốt quyết định toàn bộ trận đấu.

Sinner (bên trái) và Alcaraz là kỳ phùng địch thủ của nhau

Murray khẳng định để thành công tại Roland Garros, Alcaraz buộc phải ứng biến linh hoạt hơn thay vì chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy. Việc đối đầu với một Sinner đang có phong độ ổn định đòi hỏi tay vợt người Tây Ban Nha phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý và chiến thuật đa dạng hơn.

Kỷ lục đấu giá từ cúp US Open đến thẻ đua xe F1

Thị trường kỷ vật thể thao vừa chứng kiến những cột mốc chấn động. Chiếc cúp vô địch US Open 1989 của Boris Becker đã được bán với mức giá kỷ lục 264.271 bảng Anh. Đáng chú ý, con số này còn cao hơn cả số tiền thưởng mà huyền thoại người Đức nhận được khi đăng quang sau chiến thắng trước Ivan Lendl năm đó. Do gặp vấn đề về tài chính, chiếc cúp này buộc phải rời khỏi Bảo tàng Hall of Fame để tìm chủ nhân mới.

Cùng lúc đó, giới sưu tầm F1 cũng xôn xao với tấm thẻ Topps độc bản của tài năng trẻ Kimi Antonelli. Vật phẩm có chữ ký và mảnh găng tay thi đấu của ngôi sao 18 tuổi này đã chốt giá gần 150.000 bảng Anh. Với việc giành chiến thắng 2 trong 3 chặng đầu mùa và xếp trên cả đàn anh George Russell, sức hút của Antonelli trong màu áo Mercedes đang tăng phi mã.

Sức nóng hậu UFC 327: Ulberg đáp trả Prochazka

Tại đấu trường võ thuật hỗn hợp, Carlos Ulberg đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tuyên bố từ Jiri Prochazka sau trận tranh đai hạng nặng nhẹ tại UFC 327. Dù dính chấn thương đầu gối, Ulberg vẫn giành chiến thắng knockout đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Prochazka sau đó lại cho rằng bản thân đã "nương tay" trong cuộc đối đầu này.

Đáp lại, nhà tân vô địch Ulberg gọi những phát biểu đó là "vớ vẩn" và khẳng định đối thủ thực chất đã run sợ trước sức mạnh của mình. Ulberg cũng bác bỏ khả năng tái đấu trong tương lai gần, qua đó tạm khép lại những tranh cãi kéo dài sau màn so tài kịch tính.