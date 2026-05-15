Andy Roddick đặt niềm tin vào bản lĩnh của Novak Djokovic tại Roland Garros 2026 Bất chấp phong độ không ổn định trên mặt sân đất nện, Novak Djokovic vẫn được huyền thoại Andy Roddick tin tưởng sẽ bùng nổ tại Grand Slam sắp tới. Trong khi đó, Roland Garros nhận tin buồn khi hạt giống số 10 Lorenzo Musetti chính thức rút lui.

Trước thềm Roland Garros 2026, Novak Djokovic đang đối mặt với nhiều hoài nghi sau chuỗi thành tích chưa thực sự thuyết phục. Tay vợt người Serbia vừa trải qua thất bại sớm trước Dino Prizmic tại Italian Open và xác nhận sẽ không tham dự thêm giải đấu khởi động nào trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại Paris.

Niềm tin từ huyền thoại Andy Roddick

Dù phong độ hiện tại của Djokovic đang bị đặt dấu hỏi, huyền thoại Andy Roddick vẫn khẳng định bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới tại các đấu trường Grand Slam là điều không thể phủ nhận. Roddick tin rằng Djokovic luôn biết cách điều chỉnh điểm rơi phong độ và bùng nổ đúng lúc ở những thời điểm quan trọng nhất.

Djokovic được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở Roland Garros 2026

Bên cạnh đó, việc Djokovic quyết định nghỉ ngơi thay vì tham gia các giải đấu nhỏ được xem là một chiến thuật hợp lý để bảo toàn thể lực. Kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu kéo dài hai tuần chính là lợi thế lớn nhất mà Djokovic sở hữu so với các đối thủ trẻ tuổi.

Lorenzo Musetti rút lui đáng tiếc vì chấn thương

Giải đấu tại Paris vừa phải nhận một tổn thất lớn khi Lorenzo Musetti, hạt giống số 10, thông báo rút lui. Tay vợt người Ý gặp chấn thương cơ đùi trước trong trận đấu với Casper Ruud tại Italian Open. Đây là một cú sốc đối với Musetti, người từng gây ấn tượng mạnh khi lọt vào đến bán kết Roland Garros mùa trước.

Theo đội ngũ y tế, Musetti cần ít nhất vài tuần nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Sự vắng mặt của tay vợt 24 tuổi không chỉ làm giảm tính cạnh tranh của giải đấu mà còn khiến người hâm mộ hụt hẫng khi mất đi một trong những ứng cử viên tiềm năng trên mặt sân đất nện.

Sự đồng lòng của các tay đua F1 và căng thẳng tại UFC

Tại làng đua xe công thức 1, Lewis Hamilton đang kêu gọi các tay đua cần có tiếng nói trọng lượng hơn trong việc định hình các quy định kỹ thuật của FIA. Quan điểm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ Lando Norris, người cho rằng tiếng nói của những người trực tiếp cầm lái thường bị bỏ qua trước các quyết định mang tính thương mại.

Trong khi đó, ở đấu trường UFC, Nate Diaz đã công khai chỉ trích Charles Oliveira sau khi võ sĩ người Brazil từ chối lời thách đấu. Diaz cho rằng Oliveira đang ưu tiên những trận đấu mang tính trình diễn với Conor McGregor thay vì đối đầu với những thử thách thực sự về chuyên môn. Sự thất vọng của Diaz phản ánh sự căng thẳng trong việc lựa chọn đối thủ tại các hạng cân đỉnh cao của UFC hiện nay.