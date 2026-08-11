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Angers 0-2 Nice: Nice giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 18:15

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 14 điểm. Angers đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa.

Angers0 - 2NiceKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Angers tiếp đón Nice.

  • 2'BÀN THẮNG! Nice (0-1)

    Phút 2': Sofiane Diop (Nice) lập công (kiến tạo: Mohamed Amoura). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Angers ép sân

    Cầm bóng: Angers 59% - 41% Nice, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Nice ép sân

    Cầm bóng: Angers 53% - 47% Nice, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Carlens Arcus (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Ousmane Camara (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Nice ép sân

    Cầm bóng: Angers 47% - 53% Nice, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Nice): Xavier Mandza vào sân thay Mohamed Abdelmoneim.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Nice ép sân

    Cầm bóng: Angers 39% - 61% Nice, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 2.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Angers 52% - 48% Nice, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 4 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Jim Allevinah.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Branco Van den Boomen (Angers) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Sofiane Diop (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nice): Gauthier Hein vào sân thay Sofiane Diop.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nice): Axel Witsel vào sân thay Djibril Coulibaly.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Angers 52% - 48% Nice, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 2.

  • 78'BÀN THẮNG! Nice (0-2)

    Phút 78': Jonathan Clauss (Nice) lập công (kiến tạo: Gauthier Hein). Tỷ số: 0 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Sepe Elye Wahi.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Angers): Anthony Bermont vào sân thay Branco Van den Boomen.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Angers): Usman Simbakoli vào sân thay Prosper Peter.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Nice): Morgan Sanson vào sân thay Hicham Boudaoui.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Angers): Louis Mouton vào sân thay Yassine Belkdim.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Angers 49% - 51% Nice, dứt điểm 9 - 16 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 6 - 2.

  • KTKết thúc: Angers 0-2 Nice

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:11 09/11/2026

Đội hình chính thức
Angers
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Gilli
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
8
van den Boomen
14
Y. Belkhdim
93
H. Belkebla
17
J. Kalulu
18
J. Allevinah
10
A. Sbaï
9
P. Peter
23
Y. Diouf
36
A. Seidu
55
Ndayishimiye
5
Mohamed Abdelmonem
92
J. Clauss
39
D. Coulibaly
6
H. Boudaoui
27
N. Nkounkou
10
S. Diop
9
M. Amoura
11
E. Wahi
Dự bị
Angers
6 L. Mouton27 L. Rao-Lisoa26 A. Bermont24 E. Biumla11 Djibirin Harouna34 M. Gernigon20 Marius Louër7 U. Simbakoli40 Oumar Pona
Nice
7 G. Hein21 I. Jansson84 H. Koutoune28 A. Witsel35 Mandza Tsiendi41 D. Morana29 N. Ngoumou77 T. Boulhendi8 M. Sanson
Cập nhật đội hình lúc 22:47 08/11/2026
AngersThống kêNice
51%
Kiểm soát bóng
49%
11
Dứt điểm
16
3
Trúng đích
8
6
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
6
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Clauss
J. Clauss
Nice
1 bàn
S. Diop
S. Diop
Nice
1 bàn
M. Amoura
M. Amoura
Nice
1 kiến tạo · điểm 7.7
G. Hein
G. Hein
Nice
1 kiến tạo · điểm 6.89
Anthony Lopes
Anthony Lopes
Angers
Điểm 7.86
Y. Ndayishimiye
Ndayishimiye
Nice
Điểm 7.48

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 14 điểm. Họ làm khách của Angers, đội đang ở hạng 15 với 8 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa. Hai đội đang đứng ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng và có phong độ trái ngược.

Nice giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Nice đang có chuỗi kết quả đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Phong độ này giúp Nice có 14 điểm và đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách với Angers hiện là 6 điểm và 7 bậc. Với đội khách, trận đấu này là cơ hội để duy trì đà thắng và giữ vị trí bám sát nhóm dẫn đầu.

Angers cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Ngược lại, Angers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Với 8 điểm và đứng hạng 15, Angers cần những kết quả tích cực hơn để kéo dài khoảng cách với phần dưới bảng xếp hạng. Lợi thế sân nhà tại Stade Raymond Kopa sẽ là điểm tựa để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Nice

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nice thắng 3 lần, Angers thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Như vậy, Nice chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Nice bước vào trận với tinh thần cao sau chuỗi kết quả tốt và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Angers có lợi thế sân nhà nhưng đang thiếu sự ổn định.

Nếu Nice duy trì được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Angers cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để phá vỡ thế đối đầu bất lợi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Nice là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Angers vẫn có thể tạo khó khăn cho đối thủ trên sân nhà nếu tận dụng tốt lợi thế của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Angers · 1 thắng1 hòaNice · 3 thắng
15/03/2026
Angers
0 - 2
Nice
NIC
07/12/2025
Nice
0 - 1
Angers
ANG
20/04/2025
Nice
2 - 1
Angers
NIC
01/09/2024
Angers
1 - 4
Nice
NIC
02/04/2023
Angers
1 - 1
Nice
Hòa
Angers
5 trận gần nhất
BHBBT
9
Trận
2-2-5
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
17
Thủng lưới
Nice
5 trận gần nhất
TTBTT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain10721+1223TTTTT
2Paris FC10622+720TTBTB
3Lille9531+618THHTB
7Monaco9432+215BHBHT
8Nice9423+114TTBTT
9Lens9414+313BTTTB
14Auxerre10316-1110BBHTB
15Angers9225-88BHBBT
16Estac Troyes10226-108BTHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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