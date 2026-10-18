Angers 2-5 Marseille: Marseille giành chiến thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Angers và Marseille thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 20:00 ngày 18/10/2026 tại Stade Raymond Kopa hứa hẹn tiếp nối mạch đó.

Angers 2 - 5 Marseille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Angers tiếp đón Marseille.

13' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 41% - 59% Marseille, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

14' BÀN THẮNG! Angers (1-0) Phút 14': Lillian Rao-Lisoa (Angers) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Angers 44% - 56% Marseille, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 4.

37' BÀN THẮNG! Marseille (1-1) Phút 37': Himad Abdelli (Marseille) lập công (kiến tạo: Timothy Weah). Tỷ số: 1 - 1.

38' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 40% - 60% Marseille, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

43' BÀN THẮNG! Marseille (1-2) Phút 43': Nouhoum Kamissoko (Marseille) lập công (kiến tạo: Emerson Palmieri). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 42% - 58% Marseille, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 0.

57' Thay người Phút 57' (Angers): Prosper Peter vào sân thay Louis Mouton.

59' Hỏng phạt đền Phút 59': Amine Gouiri (Marseille) sút hỏng phạt đền.

60' BÀN THẮNG! Marseille (1-3) Phút 60': Amine Gouiri (Marseille) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Marseille): Nayef Aguerd vào sân thay Geoffrey Kondogbia.

63' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 40% - 60% Marseille, dứt điểm 5 - 17 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 0.

68' Thẻ vàng Phút 68': Emmanuel Biumla (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Angers): Joseph Kalulu vào sân thay Emmanuel Biumla.

72' Thay người Phút 72' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Jim Allevinah.

74' Thẻ vàng Phút 74': Tochukwu Nnadi (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

75' BÀN THẮNG! Angers (2-3) Phút 75': Amine El Ouazzani (Angers) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

76' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 41% - 59% Marseille, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 0.

80' Thay người Phút 80' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Nouhoum Kamissoko.

80' Thay người Phút 80' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Himad Abdelli.

83' BÀN THẮNG! Marseille (2-4) Phút 83': Amine Harit (Marseille) lập công (kiến tạo: Tochukwu Nnadi). Tỷ số: 2 - 4.

85' BÀN THẮNG! Marseille (2-5) Phút 85': Igor Paixão (Marseille) lập công (kiến tạo: Timothy Weah). Tỷ số: 2 - 5.

88' Marseille ép sân Cầm bóng: Angers 42% - 58% Marseille, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 3 - 0.

89' Thay người Phút 89' (Angers): Bané Diatta vào sân thay Amine El Ouazzani.

89' Thay người Phút 89' (Angers): Anthony Bermont vào sân thay Amine Sbaï.

90' Thay người Phút 90' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Tochukwu Nnadi.

90' Thay người Phút 90' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Amine Harit.

KT Kết thúc: Angers 2-5 Marseille Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 21:53 18/10/2026

Đội hình chính thức Angers Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Gilli Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 27 L. Rao-Lisoa 6 L. Mouton 34 M. Gernigon 14 Y. Belkhdim 24 E. Biumla 8 van den Boomen 18 J. Allevinah 19 El Ouazzani 10 A. Sbaï 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 19 G. Kondogbia 33 Emerson 42 Nouhoum Kamissoko 6 T. Nnadi 77 A. Harit 8 H. Abdelli 14 Igor Paixão 9 A. Gouiri Dự bị Angers 9 P. Peter 37 Jules Bouffandeau 26 A. Bermont 36 Bane Diatta 11 Djibirin Harouna 17 J. Kalulu 20 Marius Louër 7 U. Simbakoli 40 Oumar Pona Marseille 7 A. Gomes 21 N. Aguerd 74 K. Bezahaf 25 U. Garcia 48 K. Abdallah 92 T. Vermot 18 B. Meité 11 N. Maupay 43 T. Mmadi Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Angers Thống kê Marseille 42% Kiểm soát bóng 58% 11 Dứt điểm 21 3 Trúng đích 8 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 12 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật H. Abdelli Marseille 1 bàn N Nouhoum Kamissoko Marseille 1 bàn A. Gouiri Marseille 1 bàn A. Harit Marseille 1 bàn Igor Paixão Marseille 1 bàn El Ouazzani Angers 1 bàn

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Angers và Marseille thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 20:00 ngày 18/10/2026 trên sân Stade Raymond Kopa có đủ yếu tố để tiếp tục kịch bản ấy. Hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng, cùng mang phong độ thiếu ổn định và đều cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Angers đang đứng thứ 13 với 7 điểm. Marseille xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 14 với 6 điểm. Khoảng cách chỉ là 1 điểm cho thấy kết quả trận này có thể đảo vị trí của hai đội.

Với cách biệt mong manh như vậy, cả hai khó có lý do để chơi thận trọng. Chủ nhà được đá trên sân quen thuộc, còn đội khách muốn tận dụng cơ hội vượt lên đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Angers dao động, Marseille sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Angers thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, trước đó từng thắng và hòa, nên chuỗi kết quả lên xuống khá rõ.

Marseille có chuỗi phong độ đáng lo hơn khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận. Đội khách cũng đang mang theo một trận thua ở lượt đấu gần nhất, dù từng có một chiến thắng xen giữa chuỗi kết quả này.

Đáng chú ý, cả hai đội đều đến trận này sau thất bại. Điều đó có thể đẩy họ vào cuộc chơi cởi mở, khi mỗi bên đều cần bàn thắng để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Angers chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận trước Marseille. Thế trận đối đầu vì thế đang nghiêng về đội khách.

Tuy nhiên, những cuộc gặp gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, tức là các trận đấu hiếm khi diễn ra trong thế đóng kín. Đây cũng là lý do trận đấu này được kỳ vọng sẽ có nhịp độ cao và những pha lên xuống bóng liên tục.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Angers, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà để phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử đối đầu. Việc chưa thắng Marseille trong 5 lần gần nhất có thể tạo áp lực, nhưng cũng là động lực để đội chủ nhà chơi chủ động hơn.

Marseille cần chấm dứt chuỗi kết quả kém. Lợi thế đối đầu mang lại sự tự tin, song việc thua 4 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội khách còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nhất là sự ổn định trong từng giai đoạn của trận đấu.

Nếu cả hai cùng theo đuổi lối chơi tấn công vì cần điểm số, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ xuất hiện. Đó là điều kiện thuận lợi cho một trận đấu nhiều bàn thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có vị trí và điểm số gần như ngang nhau, cùng đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Marseille có lợi thế về thành tích đối đầu, trong khi Angers được đá trên sân nhà và có phong độ nhỉnh hơn một chút.

Với bối cảnh đó, một trận đấu cởi mở, giàu cơ hội và có nhiều bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Angers · 0 thắng 2 hòa Marseille · 3 thắng Angers 2 - 5 Marseille MAR Marseille 2 - 2 Angers Hòa Angers 0 - 2 Marseille MAR Marseille 1 - 1 Angers Hòa Marseille 3 - 1 Angers MAR

Angers 5 trận gần nhất B T H B T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất B T B B B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T … 12 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T 13 Angers 6 2 1 3 -3 7 B T H B T 14 Marseille 6 2 0 4 +1 6 T B B B B 15 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H …

Tình hình lực lượng Angers ✚ J. Lefort (Red Card) ✚ H. Belkebla (Injury) ✚ O. Camara (Thigh Injury) ✚ J. Kalulu (Groin Injury) ✚ J. Lefort (Red Card) ✚ H. Belkebla (Injury) ✚ O. Camara (Thigh Injury) ✚ J. Kalulu (Groin Injury) Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury)