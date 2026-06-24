Anh 0-0 Ghana: Sự bất lực của Tam Sư trước khối bê tông của Carlos Queiroz Dù kiểm soát bóng tới 78%, tuyển Anh vẫn bị Ghana cầm chân trong trận hòa 0-0 đầy thất vọng tại World Cup 2026. Harry Kane tiếp tục vô duyên trước khung thành đối phương.

Đội tuyển Anh vừa trải qua một đêm thi đấu đầy bế tắc tại Boston khi không thể xuyên thủng mành lưới của Ghana, dù sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Trận hòa không bàn thắng này đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống vận hành của HLV Thomas Tuchel, đồng thời ca ngợi kỷ luật thép mà Carlos Queiroz đã thiết lập cho đại diện châu Phi.

Anh chơi bế tắc trước Ghana.

Kiểm soát bóng áp đảo nhưng thiếu đột biến

Tam Sư bước vào trận đấu với vị thế cửa trên hoàn toàn. Trong 20 phút đầu tiên, các học trò của Thomas Tuchel nắm giữ tới 88% thời lượng kiểm soát bóng và kết thúc hiệp một với con số 78%. Tuy nhiên, sự áp đảo này chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan trên bảng điện tử.

Hệ thống của tuyển Anh luân chuyển bóng quá chậm ở khu vực giữa sân và hai hành lang cánh. Sự thiếu vắng những đường chuyền xuyên phá (line-breaking passes) khiến các ngôi sao như Jude Bellingham hay Declan Rice bị phong tỏa hoàn toàn. Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 bước vào giờ nghỉ giữa hiệp mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào từ cả hai phía, một minh chứng cho sự bế tắc tột độ của hàng công đắt giá.

Nghệ thuật phòng ngự của Carlos Queiroz

Bên kia chiến tuyến, HLV Carlos Queiroz một lần nữa chứng minh tại sao ông được mệnh danh là bậc thầy phòng ngự. Ghana trình diễn một khối block 4-3-3 lùi sâu, cực kỳ kỷ luật và lỳ lợm. Họ chủ động nhường sân khấu cho đối thủ và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở để phản công.

Thủ thành Benjamin Asare đã có một ngày thi đấu xuất thần với những pha ra vào hợp lý. Đỉnh điểm của sự kiên cường diễn ra ở phút bù giờ thứ tư, khi hậu vệ Peprah Oppong có pha phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm hóc của Marc Guehi. Sự kỷ luật của Ghana đã biến 19 cú dứt điểm của tuyển Anh trở nên tầm thường, khi chỉ có vỏn vẹn 3 lần bóng đi trúng mục tiêu.

Harry Kane và nỗi ám ảnh kỷ lục

Đội trưởng Harry Kane đã có một đêm đáng quên tại Boston. Anh hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh và thường xuyên phải lùi sâu để tìm bóng, khiến vòng cấm của Ghana thiếu đi một điểm cắt chất lượng.

Kane bỏ lỡ cơ hội ở cuối hiệp 2.

Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 86, sau khi Nico O'Reilly đánh đầu dội xà ngang, bóng bật ra đúng tầm chân của Kane. Tuy nhiên, ở cự ly gần, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich lại dứt điểm vọt xà trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Pha hỏng ăn này không chỉ khiến Anh đánh mất 3 điểm mà còn khiến Kane chưa thể vượt qua kỷ lục 10 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Gary Lineker.

"Bình thường tôi vẫn tự tin sẽ ghi bàn trong những tư thế như vậy. Nhưng bóng đá là thế, tôi phải học cách chấp nhận nó", Kane chia sẻ đầy tiếc nuối sau trận đấu.

Áp lực từ thời tiết và hiệu quả xG thấp kỷ lục

Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tuyển Anh lên tới 1.28 (so với 0.29 của Ghana), nhưng hiệu quả thực tế lại là con số không tròn trĩnh. Các phương án thay người như Bukayo Saka hay Marcus Rashford dù mang lại sự tươi mới nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Hàng công của Tuchel chơi dưới sức.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, độ ẩm cao tại sân vận động Boston cũng bào mòn thể lực các cầu thủ đáng kể. Trọng tài đã phải cho tạm dừng trận đấu hai lần để các cầu thủ uống nước, nhưng chính những quãng nghỉ này dường như lại làm đứt mạch hưng phấn của Tam Sư. Sự nôn nóng và thiếu quyết đoán trong các tình huống cuối cùng khiến họ lần thứ 3 trong 5 kỳ World Cup gần nhất nhận kết quả hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Kết quả này giúp Anh vẫn giữ ngôi đầu bảng L nhưng bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out. Thomas Tuchel sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện tính gắn kết trước khi bước vào trận đấu quyết định với Panama.