Anh bãi bỏ thuế carbon sản xuất điện từ 2028 giúp tiết kiệm 21 bảng mỗi hộ Chính phủ Anh xóa bỏ thuế Cơ chế hỗ trợ Carbon (CPS) từ 4/2028 nhằm hạ nhiệt giá điện cho người dân và doanh nghiệp trước áp lực chi phí năng lượng bán buôn tăng cao.

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch chính thức bãi bỏ thuế carbon đối với hoạt động sản xuất điện từ tháng 4/2028. Đây là nỗ lực chiến lược nhằm kiềm chế đà tăng của hóa đơn tiền điện đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong bối cảnh giá năng lượng bán buôn dự báo sẽ leo thang mạnh mẽ từ giữa năm 2026.

Mục tiêu kiềm chế đà tăng giá điện bán lẻ

Quyết định bãi bỏ sắc thuế này được đưa ra khi các chuyên gia dự báo giá năng lượng trong nước tại Anh sẽ tăng mạnh từ tháng 7/2026. Nguyên nhân chủ yếu do giá năng lượng bán buôn thế giới chịu tác động từ các cuộc xung đột tại Iran và sự thay đổi trong chu kỳ điều chỉnh trần giá điện của cơ quan quản lý.

Sắc thuế bị bãi bỏ có tên gọi là Cơ chế hỗ trợ Carbon (CPS), được áp dụng từ tháng 4/2013. Mục tiêu ban đầu của CPS là thúc đẩy lộ trình đạt mục tiêu khí hậu bằng cách gia tăng chi phí sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là điện than. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, sắc thuế này được đánh giá là không còn phù hợp với thực tế thị trường.

Lộ trình chấm dứt vai trò của điện than

Theo Thứ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson, thuế CPS đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông nhấn mạnh rằng điện than gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống điện quốc gia Anh, với nhà máy nhiệt điện than cuối cùng đã đóng cửa vào năm 2024.

Hiện nay, Chính phủ Anh đang tập trung đẩy mạnh chương trình “Clean Power 2030” (Năng lượng sạch 2030) nhằm khử carbon hoàn toàn trong lĩnh vực điện lực. Việc loại bỏ CPS được xem là bước đi tích cực để giảm bớt gánh nặng tài chính trực tiếp cho người tiêu dùng mà không làm ảnh hưởng đến lộ trình phát triển năng lượng tái tạo.

Tác động kinh tế đến thị trường và người tiêu dùng

Dưới đây là các thông số tác động cụ thể khi thuế CPS được bãi bỏ:

Chỉ số Giá trị hiện tại/Dự kiến Mức thuế CPS duy trì đến 2028 18 bảng Anh/tấn CO2 (khoảng 24 USD) Giá giao dịch Hệ thống ETS hiện nay ~49 bảng Anh/tấn CO2 Mức tăng giá điện bán buôn do CPS ~7 bảng Anh/MWh Mức tiết kiệm dự kiến mỗi hộ gia đình 21 bảng Anh/năm

Ông Pranav Menon, chuyên gia tại Aurora Energy Research, nhận định việc bãi bỏ CPS là một tín hiệu khả quan đối với giá điện bán lẻ. Hiện tại, các nhà máy điện vẫn phải nộp thuế CPS bổ sung bên cạnh chi phí theo Hệ thống mua bán phát thải quốc gia (ETS). Việc cắt giảm một lớp thuế sẽ giúp hạ giá thành sản xuất điện, từ đó trực tiếp giảm áp lực lên túi tiền của người dân.