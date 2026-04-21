Anh bãi bỏ thuế carbon sản xuất điện từ năm 2028 để hạ giá điện Chính phủ Anh quyết định bãi bỏ Cơ chế hỗ trợ Carbon (CPS) từ tháng 4/2028 nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Ngày 16/4, Chính phủ Anh thông báo sẽ bãi bỏ thuế carbon đối với hoạt động sản xuất điện kể từ tháng 4/2028. Đây là nỗ lực nhằm kiềm chế đà tăng của giá điện trong nước, vốn được dự báo sẽ leo thang mạnh mẽ từ giữa năm 2026 do ảnh hưởng của giá năng lượng bán buôn toàn cầu.

Giảm áp lực chi phí cho hộ gia đình và doanh nghiệp

Quyết định bãi bỏ Cơ chế hỗ trợ Carbon (CPS) được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng bán buôn dự kiến tăng mạnh từ tháng 7/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các xung đột địa chính trị tại Iran và chu kỳ điều chỉnh trần giá điện mới của cơ quan quản lý năng lượng Anh.

Theo phân tích từ Bernstein, thuế CPS hiện đóng góp khoảng 7 bảng Anh vào mỗi megawatt giờ (MWh) điện bán buôn. Việc bãi bỏ sắc thuế này được dự báo sẽ giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm khoảng 21 bảng Anh mỗi năm. Ông Pranav Menon, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Aurora Energy Research, đánh giá đây là bước đi tích cực để hạ giá điện bán lẻ.

Sự thay đổi trong chiến lược năng lượng quốc gia

Thuế CPS được áp dụng từ tháng 4/2013 với mục tiêu tăng chi phí sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm. Tuy nhiên, Thứ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson cho biết loại thuế này đã hoàn thành vai trò lịch sử khi điện than gần như đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống quốc gia. Nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của Anh đã chính thức đóng cửa vào năm 2024.

Hiện nay, Chính phủ Anh đang tập trung vào chương trình “Clean Power 2030” nhằm đẩy mạnh năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong ngân sách năm 2025, mức thuế CPS vẫn được duy trì ở ngưỡng 18 bảng Anh (khoảng 24 USD) cho mỗi tấn khí carbon dioxide cho đến thời điểm bãi bỏ vào năm 2028.

Bên cạnh CPS, các nhà máy điện tại Anh vẫn đang phải trả chi phí theo Hệ thống mua bán phát thải quốc gia (ETS), với giá giao dịch hiện quanh mức 49 bảng Anh mỗi tấn CO2. Việc loại bỏ lớp thuế bổ sung CPS được kỳ vọng sẽ giúp thị trường năng lượng Anh trở nên cạnh tranh hơn và giảm bớt áp lực tài chính cho người tiêu dùng cuối cùng.