Anh hòa Uruguay 1-1 tại Wembley: Bi kịch của Ben White và bài học cho Thomas Tuchel Dù Ben White ghi bàn mở tỷ số ở phút 81, sai lầm ở phút bù giờ của anh khiến tuyển Anh đánh rơi chiến thắng trước một Uruguay lỳ lợm trong ngày ra quân thử nghiệm.

Trận hòa 1-1 trước Uruguay ngay tại "thánh địa" Wembley là bài học đắt giá cho huấn luyện viên Thomas Tuchel trong quá trình nhào nặn một tuyển Anh mới. Dù kiểm soát bóng vượt trội, "Tam Sư" vẫn phải chấp nhận chia điểm bởi những sai lầm cá nhân, sự thiếu gắn kết trong lối chơi thử nghiệm và bản lĩnh lỳ lợm từ đối thủ Nam Mỹ.

Ben White: Từ người hùng đến tội đồ trong ngày tái xuất

Tâm điểm của mọi sự chú ý trong trận đấu này đổ dồn vào màn tái xuất của Ben White. Hậu vệ của Arsenal đã trải qua 20 phút cuối trận đầy biến động, lột tả chính xác sự mong manh của tuyển Anh ở những thời khắc quyết định. Được tung vào sân trong tiếng la ó từ một bộ phận khán giả nhà, anh tưởng chừng đã đánh tan mọi chỉ trích bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 81.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có kịch bản nghiệt ngã. Chính sự hưng phấn thái quá hoặc áp lực tâm lý nặng nề đã khiến Ben White mắc sai lầm sơ đẳng ở phút bù giờ. Pha "cao chân" với Federico Viñas trong vòng cấm sau khi VAR can thiệp đã dẫn đến quả phạt đền. Trong một trận đấu mà ranh giới giữa người hùng và tội đồ quá mong manh, sai lầm của White là minh chứng cho việc tuyển Anh vẫn chưa thể duy trì cái đầu lạnh khi áp lực lên cao.

Đội hình thử nghiệm và sự bế tắc về hiệu suất

Lý do sâu xa khiến Anh không thể kết liễu trận đấu sớm nằm ở sự thiếu gắn kết của một đội hình quá mới mẻ. Thomas Tuchel đã thực hiện một "cuộc đại tu" với nhiều gương mặt lần đầu đá chính như James Trafford, James Garner hay sự trở lại của Dominic Solanke sau 8 năm. Dù cầm bóng nhiều, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt mức 0.45 trong hiệp một đã nói lên sự bế tắc của đội chủ nhà.

Sự kết nối giữa các tuyến tỏ ra rời rạc, đặc biệt là sau khi những quân bài chủ chốt như Noni Madueke và Phil Foden phải rời sân sớm vì chấn thương. Những tình huống tấn công của "Tam Sư" chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của Rashford hay Palmer thay vì những bài đánh bài bản. Khi nhịp độ trận đấu liên tục bị xé lẻ bởi 4 sự thay đổi người cùng lúc ở phút 69, sự ổn định vốn đã ít ỏi lại càng biến mất.

Cạm bẫy pressing và sự thực dụng của Bielsa-ball

Uruguay của Marcelo Bielsa đã chứng minh vì sao tập thể này là đối thủ đáng gờm nhất Nam Mỹ hiện nay. Với lối đá áp sát tầm cao dữ dội, "La Celeste" đã khóa chặt các tiền vệ của Anh ngay từ phần sân nhà. Bên cạnh đó, sự thực dụng với 10 lỗi hệ thống và những pha va chạm cực mạnh của Ronald Araujo hay Manuel Ugarte đã làm chùn chân các ngôi sao chủ nhà.

Uruguay đã thành công trong việc biến trận đấu thành một cuộc tra tấn thể lực và tinh thần, ép tuyển Anh phải cuốn theo lối chơi va chạm thay vì phô diễn kỹ thuật. Kết quả hòa 1-1 là phần thưởng xứng đáng cho sự lỳ lợm của đại diện Nam Mỹ, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép cho Thomas Tuchel về việc cần một phương án B thực dụng hơn trước những đối thủ đá rát.