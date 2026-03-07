Ánh mắt hướng về quốc kỳ: Ý nghĩa tư thế hát quốc ca của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 Tại vòng 32 đội World Cup 2026 gặp Croatia, Cristiano Ronaldo tiếp tục gây chú ý với thói quen đứng nghiêng người khi hát quốc ca, một hành động thể hiện lòng tự tôn dân tộc sâu sắc của siêu sao 41 tuổi.

Tại sân vận động ở Toronto, khi giai điệu hào hùng của bản quốc ca "A Portuguesa" vang lên trước trận đấu với Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026, ống kính truyền hình một lần nữa bắt trọn khoảnh khắc khác biệt của Cristiano Ronaldo. Trong khi các đồng đội đứng thẳng hàng, khoác vai nhau hướng về phía trước, người đội trưởng mang băng thủ lĩnh lại chọn một góc đứng hoàn toàn khác biệt: anh xoay người, đứng nghiêng so với hàng dọc của đội hình.

Lý do đằng sau tư thế đứng khác biệt

Hành động này của Ronaldo từ lâu đã trở thành một đề tài gây tò mò cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, đây không phải là biểu hiện của sự thiếu gắn kết hay muốn tạo sự chú ý cá nhân. Thực tế, lý do xuất phát từ tinh thần yêu nước mãnh liệt của siêu sao đang khoác áo số 7. Cristiano Ronaldo đứng nghiêng người để có thể hướng ánh nhìn trực tiếp về phía quốc kỳ Bồ Đào Nha đang tung bay trên khán đài sân vận động.

Ronaldo luôn đứng nghiêng người khi hát quốc ca. Ảnh: Getty Images.

Việc hướng về quốc kỳ khi hát quốc ca là cách Ronaldo thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối và lòng tự hào dành cho quê hương. Đối với anh, quốc kỳ là biểu tượng cao quý nhất của dân tộc, và việc đối diện trực tiếp với nó trong khoảnh khắc thiêng liêng trước giờ bóng lăn giúp anh tiếp thêm sức mạnh tinh thần trước những thử thách khắc nghiệt trên sân cỏ.

Sự kiên định trong nghi thức cá nhân

Đáng chú ý, thói quen này vẫn được Ronaldo duy trì một cách nghiêm túc tại World Cup 2026, bất chấp những thay đổi về mặt tổ chức. Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã điều chỉnh nghi thức hát quốc ca, yêu cầu các cầu thủ đứng quanh vòng tròn trung tâm thay vì đứng trước khu vực kỹ thuật như các kỳ đại hội trước. Tuy nhiên, sự thay đổi về vị trí địa lý không làm thay đổi tâm thế của Ronaldo; anh vẫn tìm ra góc đứng phù hợp để ánh mắt luôn hướng về lá cờ đỏ xanh của Bồ Đào Nha.

Khát vọng cuối cùng tại Bắc Mỹ

Ở tuổi 41, World Cup 2026 gần như chắc chắn là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của Cristiano Ronaldo. Dù đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp độ câu lạc bộ và chức vô địch Euro 2016 cùng đội tuyển quốc gia, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là mảnh ghép duy nhất còn thiếu để di sản của anh trở nên hoàn hảo.

Hình ảnh người đội trưởng trang nghiêm hướng về quốc kỳ không chỉ là một nghi thức cá nhân quen thuộc, mà còn là lời khẳng định đanh thép về quyết tâm cống hiến những giọt mồ hôi cuối cùng cho màu áo bã trầu. Trong bối cảnh đội tuyển Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ tài năng đồng đều, sự dẫn dắt về mặt tinh thần của một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm như Ronaldo được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chinh phục đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Mỗi lần đứng nghiêng người hát quốc ca, Ronaldo như đang nhắc nhở bản thân và các đồng đội về trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang mà họ đang gánh vác trên vai. Tại Toronto, hành trình ấy đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt và chỉ có tinh thần thép mới có thể đưa họ đi đến trận đấu cuối cùng.