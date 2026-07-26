Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: 14 Casper và Vương Anh Tú ngậm ngùi chia tay sau Công diễn 1 Kết thúc tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 14 Casper và Vương Anh Tú dừng bước sau Công diễn 1, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng đội và khán giả.

Tập 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã khép lại vòng Công diễn 1 với những cuộc so tài nảy lửa tại bảng Hắc Mã. Sau khi tổng hợp kết quả bình chọn, hai nghệ sĩ 14 Casper và Vương Anh Tú trở thành những Anh tài đầu tiên phải dừng bước, mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động cho các thành viên và người xem.

Bảng đấu Hắc Mã bùng nổ với các tiết mục công phu

Bảng đấu Hắc Mã mở màn bằng màn trình diễn ca khúc Lý ngựa ô của Nhà Vinh quy bái tổ bao gồm các Anh tài Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing. Dựa trên làn điệu dân ca Huế gắn liền với tục rước dâu xưa, nhóm đã mang tới một phiên bản làm mới giao thoa văn hóa vùng miền đầy ấn tượng. Màn thể hiện này nhận về 2.150 điểm bình chọn, qua đó thiết lập mức điểm tiêu chuẩn cho toàn bảng đấu.

Tiết mục của Nhà Vinh quy bái tổ

Ở tiết mục thứ hai, Nhà Điện ảnh gồm Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint và Phùng Minh Cương mang đến bản vocal Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Nhóm đã chủ động thay đổi cốt truyện gốc thành hình ảnh linh hồn một chàng trai may mắn có khoảng thời gian ngắn ngủi trở về bên gia đình. Dù nỗ lực tập luyện cả vũ đạo lẫn giọng hát, Nhà Điện ảnh vẫn chưa thể chiếm ngôi đầu từ Nhà Vinh quy bái tổ.

Tiết mục của Nhà Điện ảnh

Bứt phá từ sáng tác mới và màn rượt đuổi điểm số

Bước ngoặt của bảng Hắc Mã diễn ra ở tiết mục thứ ba khi Nhà Soạn nhạc (Hoàng Tôn, Thỏ Da LAB, OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy) trình diễn ca khúc Nợ em cả bầu trời. Là bài hát X-Song duy nhất tại Công diễn 1, tác phẩm được phát triển từ vòng hòa thanh ngẫu hứng của Hà An Huy kết hợp cùng bản demo từ 8 năm trước của Hoàng Tôn. Màn thể hiện truyền cảm và công phu này đã giúp Nhà Soạn nhạc vươn lên vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Nhà Soạn nhạc thể hiện ca khúc hoàn toàn mới trong Công diễn 1

Khép lại bảng đấu, Nhà Hoa lửa gồm Hoàng Dũng, Thơm Da LAB, Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng cống hiến sân khấu nhiệt huyết với bản phối Let Me Go. Mặc dù tạo nên không khí bùng nổ, điểm số của Nhà Hoa lửa vẫn chưa đủ để vượt qua Nhà Soạn nhạc.

Màn trình diễn của Nhà Hoa lửa khép lại Công diễn 1

Giây phút chia tay đầy lưu luyến của hai Anh tài đầu tiên

Chung cuộc, Nhà Soạn nhạc (dẫn đầu bảng Hắc Mã) và Nhà Làm mạnh (dẫn đầu bảng Bạch Mã) là hai đội thi an toàn, tiến thẳng vào Công diễn tiếp theo. Các nhà còn lại phải đối mặt với nguy cơ mất thành viên. Trong số 6 Anh tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất bao gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh, hai cái tên phải chính thức dừng cuộc chơi là 14 Casper và Vương Anh Tú.

14 Casper và Vương Anh Tú xem lại các bức hình kỷ niệm khi ở nhà chung cùng các Anh tài

Chia sẻ về hành trình đã qua, 14 Casper tâm sự rằng anh cảm thấy bản thân đã tháo bỏ được nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn, đồng thời nhận được sự yêu thương lớn từ các đồng đội. Trước khi rời chương trình, 14 Casper cũng để lại dấu ấn đậm nét với tiết mục Xa (kết hợp cùng Đông Hùng, K.O), thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên YouTube sau 1 tuần phát sóng.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 nói lời chia tay với 2 Anh tài đầu tiên

Về phần mình, Vương Anh Tú bộc bạch rằng dù từng gặp cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, ngọn lửa đam mê âm nhạc trong anh sẽ không bao giờ tắt. Việc vượt qua giới hạn bản thân và gắn kết cùng tập thể là giá trị ý nghĩa nhất mà anh nhận được. Kết quả chia tay này đã để lại nhiều giọt nước mắt và sự tiếc nuối cho dàn Anh tài còn lại cũng như đông đảo khán giả theo dõi chương trình.