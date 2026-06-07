Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Cục diện 8 Nhà trước thềm Công diễn 1 Với chủ đề Người đàn ông trên lưng ngựa, 34 Anh tài chính thức chia thành 8 Nhà cùng chiến thuật chọn bài hát đầy toan tính nhằm chuẩn bị cho đêm Công diễn 1.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức bước vào giai đoạn kịch tính với Công diễn 1 mang chủ đề “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Tại vòng này, 34 Anh tài được chia thành 8 Nhà để thực hiện 7 bài hát có chứa phần sáng tạo thêm (X-part) và một bài hát hoàn toàn mới (X-Song).

Chiến thuật chia đội và sự trỗi dậy của các thủ lĩnh

Luật chia đội năm nay tạo ra lợi thế đáng kể cho 5 Chiến tướng khi họ được quyền vào phòng chọn bài trước để đảm nhận vai trò Thủ lĩnh. Những lựa chọn này phản ánh rõ nét toan tính chiến thuật của từng người: BB Trần ưu tiên sự an toàn với ca khúc “Buông tay”, trong khi Huỳnh Lập chọn “Nhong Nhong Nhong” dựa trên yếu tố cảm xúc. Hoàng Tôn tiếp tục khẳng định bản sắc âm nhạc cá nhân khi đối đầu với thử thách sáng tác mới tại hạng mục X-Song.

Bên cạnh các Chiến tướng dày dạn kinh nghiệm, Công diễn 1 còn chứng kiến sự bứt phá của 3 Anh tài khác khi họ chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để nhận băng Thủ lĩnh. Jun Phạm theo đuổi dòng nhạc dân gian với “Lý Ngựa Ô”, Hoàng Dũng lần đầu thử sức điều hành nhóm với “Let Me Go”, và Neko Lê thể hiện sự tự tin khi lập Nhà mới cùng ca khúc “Anh sẽ đến cùng cơn mưa”.

Chi tiết đội hình 8 Nhà tại Công diễn 1

Sự kết hợp giữa các Anh tài dựa trên bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân đã tạo nên những đội hình đa dạng về cả kỹ năng trình diễn lẫn tư duy âm nhạc. Dưới đây là danh sách chính thức các Nhà tham gia tranh tài:

Nhà Mỹ nam quy tụ những gương mặt có ngoại hình sáng và khả năng trình diễn đa dạng bao gồm Thuận Nguyễn, Duy Khánh, Lê Xuân Tiền, Toki Thành Thỏ và BB Trần.

Nhà Mỹ nam với: Thuận Nguyễn, Duy Khánh, Lê Xuân Tiền, Toki Thành Thỏ và BB Trần

Nhà Củi lửa được đánh giá cao về thực lực giọng hát với sự góp mặt của It's Charles., Will, Đại Nghĩa, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình.

Nhà Củi lửa với: It's Charles., Will, Đại Nghĩa, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình

Nhà Điện ảnh mang đến màu sắc mới lạ với sự kết hợp của Tùng Mint, Neko Lê, Phùng Minh Cương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhà Điện ảnh: Tùng Mint, Neko Lê, Phùng Minh Cương, Nguyễn Văn Chung

Nhà Hoa lửa sở hữu đội hình toàn diện về sáng tác và biểu diễn với Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob và Vương Anh Tú.

Nhà Hoa lửa hội tụ những Anh tài đa tài như Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú

Nhà Làm mạnh tạo điểm nhấn với phong cách cá tính từ Thái Lê Minh Hiếu, Huỳnh Lập và rapper Thái VG.

Nhà Làm mạnh với Thái Lê Minh Hiếu, Huỳnh Lập và Thái VG

Nhà Ngoại ô quy tụ những cá tính âm nhạc độc lập như 14 Casper, K.O, Đông Hùng và Dũng DT.

Nhà Ngoại ô với: 14 Casper, K.O, Đông Hùng và Dũng DT

Nhà Soạn nhạc hứa hẹn bùng nổ về chuyên môn với Hồ Đông Quan, Thỏ, Hoàng Tôn, OSAD và Hà An Huy.

Nhà Soạn nhạc với Hồ Đông Quan, Thỏ, Hoàng Tôn, OSAD và Hà An Huy

Nhà Vinh quy bái tổ tập trung vào yếu tố nghệ thuật và sáng tạo với bộ ba Mew Amazing, Jun Phạm và Thanh Duy.

Nhà Vinh quy bái tổ với Mew Amazing, Jun Phạm và Thanh Duy

Với 8 màu sắc âm nhạc khác biệt, Công diễn 1 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn gai góc và đầy tính nghệ thuật. Khán giả có thể đón xem tập 3 của chương trình vào lúc 20h thứ Bảy, ngày 11/7 trên kênh VTV3.