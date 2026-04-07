Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tập 2: Quy mô 28 tiết mục và màn tái xuất của dàn sao Tập 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chứng kiến sự đổ bộ của 6 nhóm Anh tài còn lại với tổng cộng 28 tiết mục. Điểm nhấn nằm ở sự trở lại của Biệt đội tái xuất và những nhân tố mới đầy bí ẩn.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục duy trì sức nóng khi bước vào giai đoạn cao trào của Công diễn Hội ngộ. Sau màn chào sân ấn tượng của 4 nhóm đầu tiên trong tập mở màn, tập tiếp theo hứa hẹn mang đến sự bùng nổ về quy mô trình diễn. Cụ thể, 6 nhóm Anh tài còn lại sẽ chính thức ra quân, nâng tổng số tiết mục của toàn bộ đợt công diễn lên con số 28.

Nhóm Anh tài tình (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Sự gia tăng về số lượng tiết mục cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và thính giác cho khán giả. Các màn đối đầu trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu tạo nên không khí cạnh tranh quyết liệt, buộc các nghệ sĩ phải bộc lộ hết khả năng chuyên môn.

Loạt tiết mục được hé lộ trong trailer tập 2 (Ảnh chụp màn hình)

Sự trở lại của những gương mặt quen thuộc

Đáng chú ý trong tập 2 là sự xuất hiện của "Biệt đội tái xuất" bao gồm các nghệ sĩ: Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, BB Trần và Duy Khánh. Đây là những cái tên đã định hình được phong cách cá nhân và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo từ các mùa trước hoặc các dự án nghệ thuật liên quan.

Biệt đội tái xuất có thế mạnh về kinh nghiệm trình diễn và khả năng khuấy động, thu hút khán giả (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Với lợi thế về kinh nghiệm làm chủ sân khấu và khả năng khuấy động đám đông, nhóm nghệ sĩ này được kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc mới mẻ. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm trình diễn của nhóm tái xuất và kỹ thuật thanh nhạc của các nhóm sở hữu giọng ca thực lực sẽ là điểm nhấn chuyên môn đáng xem.

Giải mã những nhân tố bí ẩn

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, tập 2 cũng là dịp để chương trình giới thiệu và "giải mã" các nhân tố mới. Sự đa dạng trong xuất thân của các Anh tài mùa này mang đến sự phong phú cho các loại hình biểu diễn, từ âm nhạc, diễn xuất cho đến nghệ thuật xiếc.

Một trong những Anh tài trẻ nhất - nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương - trình diễn trong tập 2 (Ảnh chụp màn hình)

Khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn của nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các diễn viên Lê Xuân Tiền và Thuận Nguyễn. Sự kết hợp này hứa hẹn tạo nên những tiết mục đa trải nghiệm, không chỉ dừng lại ở phần nhìn mà còn chú trọng vào chiều sâu cảm xúc và kỹ thuật biểu diễn đặc thù.

Nhóm Anh tài hào hoa với sự hội tụ của các diễn viên quen thuộc (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Thời lượng kỷ lục và sự thay đổi đội hình

Một điểm đáng lưu ý khác dành cho người hâm mộ là phiên bản mở rộng của tập 2 có thời lượng lên tới 5 giờ 45 phút. Thời lượng này cho phép chương trình truyền tải chi tiết không chỉ các tiết mục chính thức mà còn cả những câu chuyện hậu trường, quá trình tập luyện và tương tác giữa các nghệ sĩ.

Sau khi kết thúc tập 2 – Công diễn Hội ngộ, các nhóm Anh tài hiện tại sẽ chính thức tan rã. Đây là bước ngoặt quan trọng để các nghệ sĩ thiết lập đội hình mới, chuẩn bị cho những thử thách có độ khó cao hơn ở các vòng công diễn tiếp theo.

Tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 dự kiến lên sóng vào lúc 20h, ngày 4/7 trên kênh VTV3.