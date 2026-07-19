Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tập 3: Đại Nghĩa cạo tóc trên sân khấu, Thái VG lội ngược dòng Tập 3 Công diễn 1 mang chủ đề Người đàn ông trên lưng ngựa chứng kiến màn bứt phá của Nhà Làm mạnh. Đại Nghĩa gây sốc khi cạo tóc, trong khi Thái VG lấy nước mắt khán giả.

Tập 3 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vừa lên sóng với những diễn biến kịch tính từ Công diễn 1 mang chủ đề "Người đàn ông trên lưng ngựa". Tại bảng đấu Bạch Mã, Nhà Làm mạnh đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu, trong khi các đội còn lại rơi vào nhóm nguy hiểm trước thềm loại người.

Luật chơi khốc liệt tại Công diễn 1

Công diễn 1 áp dụng quy tắc điểm chuẩn đầy áp lực. Điểm số của Nhà trình diễn đầu tiên được lấy làm mốc để các Nhà sau nỗ lực vượt qua. Chỉ có Nhà đạt vị trí Top 1 trong bảng đấu mới giành được tấm vé an toàn, 3 Nhà còn lại sẽ đối mặt với nguy cơ có thành viên phải dừng chân dựa trên điểm hỏa lực cá nhân từ khán giả. Mỗi lượt bình chọn của khán giả tương ứng với 10 điểm hỏa lực, quyết định trực tiếp đến số phận của các Anh tài.

Nhà Làm mạnh: Chiến thắng từ sự đồng điệu và cảm xúc

Với tiết mục Nhong nhong nhong, Nhà Làm mạnh gồm Thái VG, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu đã tạo nên một không gian âm nhạc giàu chiêm nghiệm về tình cha con. Dù xuất phát điểm có sự khác biệt lớn về phong cách nghệ thuật, ba thành viên đã tìm thấy sự kết nối sâu sắc qua những câu chuyện đời thực.

Tiết mục giành chiến thắng trong bảng thi đấu đầu tiên của Công diễn 1

Điểm nhấn của tiết mục nằm ở những chia sẻ chân thành của rapper Thái VG. Là cha của 3 người con, anh đã đưa những trải nghiệm vượt qua biến cố để bảo vệ tổ ấm vào bài hát. Sự hỗ trợ từ tư duy đạo diễn của Huỳnh Lập và giọng hát của tân binh Thái Lê Minh Hiếu đã giúp Nhà Làm mạnh chiếm lĩnh vị trí Top 1 đầy thuyết phục.

Câu chuyện xúc động về tình cảm cha con được Nhà Làm mạnh mang đến sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Đại Nghĩa gây sửng sốt khi cạo tóc ngay trên sân khấu

Nhà Củi lửa mang đến ca khúc Quá khứ còn lại gì với một quyết định táo bạo từ nghệ sĩ Đại Nghĩa. Ngay trong phần trình diễn, anh đã tự tay cạo tóc để truyền tải thông điệp về việc dám rũ bỏ diện mạo cũ, bước qua những sai lầm trong quá khứ để bắt đầu một trang đời mới.

Tiết mục ấn tượng của các thành viên Nhà Củi lửa

Hành động này khiến toàn bộ Anh tài và khán giả tại trường quay ngỡ ngàng. Đại Nghĩa chia sẻ rằng đối với một diễn viên gạo cội, đây không phải là quyết định dễ dàng nhưng anh muốn minh chứng cho tinh thần dám vượt qua giới hạn của bản thân. Dù tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, điểm số của Nhà Củi lửa vẫn chưa đủ để vượt qua Nhà Ngoại ô tại thời điểm đó.

Đại Nghĩa xuống tóc ngay trên sân khấu

Sự nỗ lực của Nhà Mỹ nam và màu sắc nhạc kịch từ Nhà Ngoại ô

Mở màn chương trình, Nhà Mỹ nam trình diễn ca khúc Buông tay với vũ đạo đồng đều và dàn dựng công phu. Đáng chú ý là sự chuyên nghiệp của Lê Xuân Tiền khi anh vẫn nỗ lực hoàn thành tiết mục dù vừa trải qua biến cố gia đình mất người thân. Đội hình đã chủ động điều chỉnh cấu trúc bài diễn để hỗ trợ nam người mẫu vượt qua áp lực tâm lý, thiết lập cột mốc 2.110 điểm gây áp lực cho các đội sau.

Tiết mục Buông tay của Nhà Mỹ nam

Trong khi đó, Nhà Ngoại ô với sự góp mặt của Đông Hùng, K.O và 14 Casper lại chọn hướng đi nhạc kịch lấy cảm hứng từ truyện cổ tích qua ca khúc Xa. Tiết mục được đánh giá cao bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết âm nhạc và dàn dựng lôi cuốn, giúp họ có thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục.

Tiết mục mang màu sắc nhạc kịch với cảm hứng từ truyện cổ tích của Nhà Ngoại ô

Kết thúc bảng đấu Bạch Mã, Nhà Làm mạnh chính thức an toàn. 13 Anh tài thuộc 3 Nhà còn lại rơi vào vòng nguy hiểm. Tập 4 sẽ tiếp tục với các màn tranh tài tại bảng Hắc Mã với sự xuất hiện của các Nhà: Hoa lửa, Vinh quy bái tổ, Soạn nhạc và Điện ảnh.