Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tập 4: Màn so tài nảy lửa của 4 Nhà bảng Hắc Mã Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang đến màn tranh tài gay kịch giữa 4 đội Nhà Hoa lửa, Vinh quy bái tổ, Soạn nhạc và Điện ảnh ở bảng Hắc Mã.

Tập 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý khi bước vào cuộc đua của bảng Hắc Mã với sự góp mặt của 4 Nhà: Nhà Hoa lửa, Nhà Vinh quy bái tổ, Nhà Soạn nhạc và Nhà Điện ảnh. Sau những biến động điểm số kịch tính ở tập trước, bảng đấu mới hứa hẹn mang lại những màn trình diễn bùng nổ và đầy bất ngờ.

Cục diện bảng Hắc Mã và danh sách tiết mục trình diễn

Trong tập 4, bảng Hắc Mã quy tụ 4 nhóm với phong cách nghệ thuật đa dạng và thực lực cân bằng. Nhà Hoa lửa gồm các thành viên Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob và Vương Anh Tú sẽ thể hiện ca khúc "Let me go" của tác giả Kim Long.

Nhà Vinh quy bái tổ quy tụ Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing với lựa chọn mang đậm sắc màu dân gian qua bài hát "Lý ngựa ô". Trong khi đó, Nhà Soạn nhạc gồm Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan và OSAD sẽ mang đến một sáng tác hoàn toàn mới (X-Song).

Cuối cùng, Nhà Điện ảnh với các gương mặt Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint và Nguyễn Văn Chung hứa hẹn tạo nên không gian cảm xúc với ca khúc "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

4 Nhà của bảng Hắc Mã tranh tài trong tập 4

Sức hút từ dàn dựng và hiệu ứng lan tỏa của các tiết mục

Đoạn trailer hé lộ cả 4 tiết mục đều được đầu tư công phu với ý tưởng dàn dựng độc đáo, thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa các Anh tài. Theo quy định, kết quả xếp hạng sau Công diễn 1 dựa trên điểm hỏa lực do khán giả tại trường quay bình chọn, từ đó phân định đội an toàn và đội rơi vào nguy hiểm.

Một số hình ảnh được hé lộ trong trailer tập 4

Bên cạnh điểm số trường quay, thực tế từ các tập đầu cho thấy nhiều tiết mục vẫn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Những phần trình diễn như "Nhức tiềm thức" (Hà An Huy), "Dạt vào tim em" (Tổ đội sóng ngầm) hay "Xa" (Nhà Ngoại ô) đều nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả.

Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức phát sóng vào lúc 20h, thứ Bảy ngày 25/7 trên kênh VTV3.