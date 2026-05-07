Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Đông Hùng và nhóm Anh Tài Nội Lực bứt phá tại Công diễn Hội ngộ Vượt qua rào cản về chuyên môn và sự cố kỹ thuật, nhóm Anh Tài Nội Lực do Đông Hùng dẫn dắt đã xuất sắc dẫn đầu điểm số bình chọn tại Công diễn Hội ngộ nhờ sự kết hợp nghệ thuật độc đáo.

Tại Công diễn Hội ngộ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhóm Anh tài nội lực đã tạo nên một cú lội ngược dòng ấn tượng. Dù sở hữu đội hình với 2/3 thành viên không chuyên về ca hát, nhóm vẫn xuất sắc dẫn đầu điểm số bình chọn, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng thuyết phục.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc và nghệ thuật trình diễn

Mở đầu đêm diễn, các thành viên đã mang đến những màu sắc cá nhân riêng biệt. Phùng Minh Cương ra mắt với tiết mục Chờ người nơi ấy, trong khi Hoàng Rob phô diễn kỹ thuật với Hoa đào. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của Đông Hùng với ca khúc Những bàn chân lặng lẽ - bản nhạc phim kinh điển của loạt phim Cảnh sát hình sự, khơi gợi nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.

Đông Hùng hát "Những bàn chân lặng lẽ" - ca khúc rất quen thuộc với khán giả qua loạt phim truyền hình nổi tiếng Cảnh sát hình sự

Trong quá trình tập luyện, nhóm đã đối mặt với không ít thử thách. Đông Hùng thừa nhận từng chịu áp lực lớn khi phải hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc cho Phùng Minh Cương - một nghệ sĩ xiếc chưa có kinh nghiệm ca hát. Tuy nhiên, sự nỗ lực và chất giọng chân phương của thành viên sinh năm 2002 đã tạo nên điểm nhấn thú vị cho tổng thể bài diễn.

Vượt qua sự cố để chinh phục khán giả

Hoàng Rob cũng gặp phải những khó khăn khách quan khi vừa phải chống chọi với cơn sốt cao, vừa phải tự tay khắc phục sự cố gãy cây đàn diễn chính ngay sát giờ diễn. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình, góp phần vào thành công chung của nhóm.

Hoàng Rob dù gặp vấn đề về sức khỏe nhưng đã nỗ lực mang đến tiết mục đặc sắc Hoa đào

Điểm bùng nổ của nhóm nằm ở tiết mục chung Tháng tư là lời nói dối của em. Đông Hùng đã thực hiện màn đu dây mạo hiểm trên sân khấu, một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác và bản lĩnh cao, khiến toàn bộ khán giả phải trầm trồ. Sự kết hợp ăn ý này đã giúp nhóm Anh tài nội lực giành chiến thắng trước cả "Biệt đội tái xuất".

Đông Hùng và danh hiệu Chiến tướng

Với số điểm bình chọn cá nhân cao nhất trong các nhóm chiến thắng, Đông Hùng đã chính thức nhận danh hiệu Chiến tướng của Công diễn Hội ngộ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực chuyên môn và khả năng dẫn dắt đội nhóm của nam ca sĩ.

5 Chiến tướng Công diễn Hội ngộ

Bước sang vòng tiếp theo, Đông Hùng sẽ gia nhập nhóm mới mang tên "Nhà ngoại ô" cùng với Dũng DT, K.O và 14 Casper. Nhóm dự kiến sẽ thể hiện ca khúc Xa. Dù tiếp tục đối mặt với bài toán về sự đồng đều trong kỹ năng vũ đạo và ca hát, nhưng với sự góp mặt của các nhân tố đa dạng như 14 Casper (sản xuất âm nhạc) hay K.O (thế mạnh vũ đạo), nhóm hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ mới.

Nhóm "Nhà ngoại ô"

Khán giả đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự bứt phá của Đông Hùng và các đồng đội trong những chặng đường sắp tới của Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi sự nghiêm túc trong nghệ thuật và tính cách hài hước, gần gũ cả của các nghệ sĩ đang tạo nên sức hút lớn.