Anh trai vượt ngàn chông gai: Nhà Mỹ nam và nỗ lực vượt biến cố trong tiết mục Buông tay Tiết mục mở màn Công diễn 1 của Nhà Mỹ nam ghi dấu ấn bởi sự gắn kết đồng đội, giúp diễn viên Lê Xuân Tiền vượt qua biến cố gia đình để hoàn thành màn trình diễn đầy cảm xúc.

Tại vòng Công diễn 1 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Nhà Mỹ nam đã mang đến một tiết mục mở màn được dàn dựng công phu. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu và những động tác vũ đạo bắt mắt là một hành trình đầy áp lực, khi các thành viên phải đối mặt với những thử thách lớn về cả chuyên môn lẫn tâm lý cá nhân.

Trong giai đoạn luyện tập với cường độ cao nhất, nam diễn viên Lê Xuân Tiền bất ngờ nhận tin buồn khi cha anh qua đời đột ngột. Việc phải tạm vắng mặt để lo tang sự trong bối cảnh bài diễn đòi hỏi sự phối hợp nhóm chặt chẽ đã tạo nên áp lực tâm lý nặng nề cho anh. Trước tình huống ngặt nghèo này, bản lĩnh và tinh thần đồng đội của Nhà Mỹ nam đã được thể hiện rõ nét qua cách xử lý tình huống chuyên nghiệp.

Sự gắn kết và điều chỉnh cấu trúc biểu diễn

Nhận thấy khó khăn của đồng đội, các thành viên trong nhóm đã chủ động cấu trúc lại bài diễn. Mục tiêu chính là giảm bớt áp lực chuyên môn để Lê Xuân Tiền có thể yên tâm lo việc gia đình mà không cảm thấy bị tụt lại phía sau. Thủ lĩnh BB Trần đã trực tiếp nhắn tin động viên: "Mọi người đã tính và chia phần hết rồi, sẽ giữ em đến cùng. Em cứ xuất hiện, làm được gì thì làm. Nhóm không sao cả và mọi người không sợ bị ảnh hưởng".

Sự bao bọc và quan tâm chân thành từ những người đồng đội đã trở thành động lực quan trọng giúp Lê Xuân Tiền vững tâm quay trở lại sân khấu. Đối với anh, việc hoàn thành màn trình diễn này không chỉ là trách nhiệm với chương trình mà còn là cách để thực hiện tâm nguyện còn dang dở của người cha quá cố.

Tiết mục Buông tay của Nhà Mỹ nam

Chia sẻ sau đêm diễn, Lê Xuân Tiền không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc về cha. Anh cho biết từng dự định sẽ cùng cha xem ngày chương trình phát sóng, nhưng biến cố ập đến khiến mong ước ấy mãi mãi không thể thực hiện. Những lời dặn dò của cha về việc học hát và đứng trên sân khấu biểu diễn chính là kim chỉ nam để anh nỗ lực hết mình cho ca khúc "Buông tay".

Cục diện gay cấn tại bảng đấu đầu tiên

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhà Mỹ nam đã được đền đáp bằng điểm số 2.110 từ khán giả. Đây là một con số ấn tượng cho một tiết mục thiên về trình diễn và đòi hỏi sự kết hợp đa dạng giữa các thành viên. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của nhóm đã không duy trì được lâu trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ khác.

Thứ hạng trên bảng tổng sắp liên tục có sự biến động khi Nhà Ngoại ô và Nhà Làm mạnh lần lượt tung ra những quân bài chiến lược. Sự hoán đổi vị trí liên tục này đã tạo nên một cục diện đầy kịch tính và hấp dẫn cho bảng đấu đầu tiên của Công diễn 1, hứa hẹn những màn tranh tài bùng nổ hơn trong các vòng đấu kế tiếp.