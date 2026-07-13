Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026: Khi nợ cũ chồng chất duyên mới Cuộc chạm trán tại Atlanta không chỉ là tấm vé chung kết World Cup 2026, mà còn là chương mới nhất trong mối thâm thù kéo dài 60 năm giữa hai nền bóng đá đại kình địch.

Trong thế giới bóng đá, có những kình địch hình thành từ vị trí địa lý, nhưng cũng có những đối đầu vượt xa khỏi ranh giới sân cỏ để trở thành một phần của bản sắc dân tộc. Cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó - một mối thâm thù được nuôi dưỡng bởi những bóng ma của quá khứ, những nỗi đau của chiến tranh và những khoảnh khắc huyền thoại đã định hình lại lịch sử World Cup.

Vào thứ Năm tới tại Atlanta, khi hai đội bước vào trận bán kết World Cup 2026, quá khứ và hiện tại sẽ một lần nữa giao thoa. Đây không chỉ là một trận bóng đá đơn thuần để tranh tấm vé vào chung kết, mà còn là chương mới nhất của một câu chuyện đầy hận thù và sự tôn trọng ngầm kéo dài hơn sáu thập kỷ. Đặc biệt hơn, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Lionel Messi đối đầu với "Tam Sư" trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Kane và Messi chuẩn bị đối đầu. Ảnh: Fox.

Khởi nguồn từ cơn giận dữ tại Wembley 1966

Sự thù địch này bắt đầu bén rễ từ năm 1966. Trong trận tứ kết tại Wembley, đội trưởng Argentina Antonio Rattin đã bị truất quyền thi đấu một cách đầy tranh cãi. Sự quyết liệt đến mức cực đoan của trận đấu khiến huấn luyện viên tuyển Anh khi đó là Alf Ramsey đã gọi các cầu thủ Argentina là "những con thú" và không muốn học trò đổi áo với đối phương sau trận.

Chính bầu không khí đặc quánh sự giận dữ đó đã góp phần khai sinh ra thẻ vàng và thẻ đỏ trong bóng đá, như một cách để kiềm tỏa những cái đầu nóng. Sự kiện này đã đặt viên gạch đầu tiên cho một trong những cặp đấu căng thẳng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Anh và Argentina ở World Cup 1966. Ảnh: Getty.

Bóng ma chiến tranh và sự phục thù của Maradona

Ngọn lửa thù địch thực sự bùng phát mạnh mẽ nhất là tại Mexico 1986. Trận đấu diễn ra chỉ vài năm sau cuộc Chiến tranh Falklands (Malvinas), một vết thương lòng sâu sắc đối với người dân Argentina. Trong bối cảnh đó, Diego Maradona đã biến mình thành một biểu tượng bất tử với hai bàn thắng đi vào lịch sử: một là "Bàn tay của Chúa" đầy tranh cãi và hai là "Bàn thắng thế kỷ" sau khi đi bóng xuyên qua toàn bộ đội hình tuyển Anh.

Với người Argentina, đó không chỉ là chiến thắng thể thao, mà là một sự phục thù mang tính biểu tượng cho những người lính đã ngã xuống. Maradona trở thành anh hùng dân tộc, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, ông trở thành cái tên bị căm ghét nhất trong mắt người Anh.

Beckham và chu kỳ của sự cứu rỗi

Câu chuyện tiếp nối với những cung bậc cảm xúc khác nhau vào năm 1998 và 2002, xoay quanh "chàng trai vàng" David Beckham. Từ một kẻ tội đồ bị cả nước Anh quay lưng sau chiếc thẻ đỏ vì lỗi trả đũa Diego Simeone tại Pháp 1998, Beckham đã tìm thấy sự cứu rỗi vào bốn năm sau đó tại Nhật Bản.

Cú sút phạt đền quyết định của anh vào lưới Argentina năm 2002 không chỉ mang về chiến thắng cho Anh mà còn là màn chuộc lỗi hoàn hảo cho cá nhân anh. Nó minh chứng cho việc bóng đá có thể đẩy một cá nhân xuống vực thẳm nhưng cũng chính là nơi để họ tìm lại vinh quang trước chính đối thủ đã khiến mình gục ngã.

Atlanta 2026: Chương cuối của Lionel Messi?

Tiến đến năm 2026, thế hệ trẻ có thể không còn ký ức trực tiếp về những xung đột cũ, nhưng họ vẫn cảm nhận được sức nóng qua những bài hát truyền thống. Các cổ động viên Argentina vẫn gào thét vang dội ca khúc "La Cuarta Estrella" (Ngôi sao thứ tư), như một lời nhắc nhở rằng tinh thần chiến đấu của họ luôn gắn liền với lịch sử và những người hùng đã khuất.

Đối với Argentina, trận đấu này mang ý nghĩa tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương và niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Với Anh, đây là thử thách cực đại sau khi họ đã vượt qua những hành trình gian khó để góp mặt tại bán kết. Thật thú vị khi Messi sẽ thi đấu dưới sự chứng kiến của David Beckham - ông chủ của anh tại Inter Miami. Giữa họ là sự tôn trọng, nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Atlanta, mọi tình bạn sẽ tạm gác lại để nhường chỗ cho bản sắc quốc gia rực cháy.