Anh vs Costa Rica: Thomas Tuchel hoàn thiện bộ khung tối ưu cho Tam Sư Trận giao hữu cuối cùng tại Orlando là bài tổng duyệt quan trọng để HLV Thomas Tuchel chốt đội hình World Cup 2026, với sự trở lại của nhóm trụ cột Arsenal.

Đội tuyển Anh chuẩn bị bước vào trận giao hữu quốc tế cuối cùng gặp Costa Rica tại sân vận động Exploria (Orlando, Mỹ) vào lúc 03h00 ngày 11/6. Đây không chỉ là một trận đấu thủ tục, mà còn là cơ hội cuối cùng để HLV Thomas Tuchel giải bài toán hiệu suất hàng công và chính thức hóa bộ khung nhân sự cho chiến dịch World Cup 2026.

Tuchel đang nỗ lực tìm ra công thức tối ưu cho tuyển Anh.

Sự trở lại của các nhân tố then chốt

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Anh trong trận đấu này chính là sự hội quân của nhóm cầu thủ thuộc biên chế Arsenal. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke đã sẵn sàng ra sân sau kỳ nghỉ bù. Sự xuất hiện của Rice tại khu vực trung tuyến và Saka ở hành lang biên được dự báo sẽ giúp lối chơi của "Tam Sư" trở nên thanh thoát và giàu tính đột biến hơn.

Dù vừa có chiến thắng 1-0 trước New Zealand, màn trình diễn của thầy trò Tuchel vẫn để lại nhiều hoài nghi. Thống kê chỉ ra rằng, tuyển Anh chưa ghi quá 1 bàn thắng trong bất kỳ trận đấu nào từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, họ lại sở hữu một thông số phòng ngự đáng kinh ngạc: cả 12 chiến thắng gần nhất của đội bóng này đều đi kèm với việc giữ sạch lưới.

Costa Rica: Khủng hoảng chưa có hồi kết

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Costa Rica đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Sau khi mất vé dự World Cup và thay tướng, tân HLV Fernando Batista vẫn chưa thể giúp "Los Ticos" tìm lại bản sắc. Ba trận đấu dưới quyền chiến lược gia người Argentina là ba lần đội bóng này không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm thất bại nặng nề 0-5 trước Iran và 1-3 trước Colombia.

Đặc biệt, sự thiếu vắng tiền đạo kỳ cựu Joel Campbell (150 lần khoác áo ĐTQG) khiến sức mạnh hàng công của đại diện Trung Mỹ suy giảm đáng kể. Mọi hy vọng giờ đây dồn lên vai Manfred Ugalde, chân sút của Spartak Moscow.

Kane đang là chỗ dựa vững chắc nhất cho tuyển Anh.

Phân tích chiến thuật và Đội hình dự kiến

HLV Thomas Tuchel dự kiến sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 để áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Với Declan Rice và Jude Bellingham làm chủ tuyến giữa, tuyển Anh sẽ tập trung vào khả năng chuyển trạng thái nhanh để khai thác sự lỏng lẻo của hàng thủ Costa Rica - nơi đã thủng lưới tới 10 bàn chỉ trong 3 trận gần đây.

Vị trí Đội hình dự kiến tuyển Anh Đội hình dự kiến Costa Rica Thủ môn Pickford Sequeira Hậu vệ James, Stones, Guehi, O'Reilly Quiros, Mitchell, Faerron, Araya Tiền vệ Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Rashford Salazar, Flores, Mora, Soto, Alcocer Tiền đạo Harry Kane Manfred Ugalde

Nhìn chung, với sự chênh lệch quá lớn về trình độ và phong độ, đây là cơ hội vàng để Harry Kane và các đồng đội tìm lại cảm hứng ghi bàn. Một chiến thắng đậm đà không chỉ giúp Tuchel chốt xong nhân sự mà còn tạo đà tâm lý cực tốt cho toàn đội trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 Costa Rica