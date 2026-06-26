Anker soundcore Liberty 5 Pro: Sự kết hợp giữa chip AI THUS và kỷ lục Guinness về đàm thoại Anker vừa trình làng bộ đôi Liberty 5 Pro tích hợp chip AI THUS với kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (CIM) tiên tiến. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với khả năng khử ồn Adaptive ANC 4.0 và hộp sạc màn hình AMOLED hỗ trợ ghi chú cuộc họp thông minh.

Trong bối cảnh thị trường tai nghe True Wireless (TWS) đang dần bão hòa về cấu hình âm thanh, Anker đã tạo nên một bước ngoặt đáng kể với dòng soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện driver hay thời lượng pin, hãng đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sâu bên trong phần cứng thông qua chip xử lý độc quyền, biến chiếc tai nghe từ một thiết bị phát nhạc thuần túy thành một công cụ hỗ trợ công việc và giao tiếp chuyên nghiệp.

Đột phá kiến trúc Compute-In-Memory trên chip AI THUS

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên dòng Liberty 5 Pro chính là chip AI THUS. Khác với các vi xử lý truyền thống dựa trên kiến trúc Von Neumann (nơi bộ nhớ và bộ xử lý tách biệt), THUS sử dụng kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (Compute-In-Memory - CIM). Đây là lần đầu tiên công nghệ này được thương mại hóa trên một thiết bị điện tử tiêu dùng.

Về nguyên lý, chip THUS thực hiện các phép toán suy luận AI trực tiếp ngay tại bộ nhớ NOR Flash, nơi dữ liệu được lưu trữ. Điều này loại bỏ quá trình truyền tải dữ liệu liên tục giữa RAM và CPU, từ đó giảm thiểu đáng kể độ trễ và mức tiêu thụ năng lượng. Kết quả là tai nghe có thể xử lý các thuật toán AI phức tạp trong thời gian thực mà không làm ảnh hưởng đến thời lượng pin của thiết bị nhỏ gọn như TWS.

Hệ thống 10 cảm biến và kỷ lục Guinness về chất lượng đàm thoại

Khả năng đàm thoại luôn là thách thức lớn nhất đối với các dòng tai nghe nhét tai. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Anker trang bị cho mỗi bên tai nghe Liberty 5 Pro một hệ thống cảm biến đồ sộ bao gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương (bone conduction sensors). Hệ thống này cho phép thiết bị thu nhận đồng thời âm thanh từ môi trường và rung động trực tiếp từ giọng nói của người dùng qua xương hàm.

Dữ liệu từ 10 cảm biến này được đưa vào mô hình AI chạy trên chip THUS để bóc tách giọng nói khỏi tiếng ồn nền một cách cực kỳ chính xác. Nhờ sự tối ưu này, Liberty 5 Pro đã chính thức đạt chứng nhận Guinness World Records về chất lượng cuộc gọi trong môi trường ồn ào. Đây là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng AI phần cứng mang lại hiệu quả thực tế vượt xa các thuật toán xử lý phần mềm thông thường.

Công nghệ Adaptive ANC 4.0 thích ứng siêu tốc

Bên cạnh đàm thoại, khả năng chống ồn chủ động (ANC) cũng được nâng cấp lên phiên bản Adaptive ANC 4.0. Hệ thống này có khả năng lấy mẫu âm thanh môi trường với tốc độ lên đến 384,000 lần mỗi giây. Thuật toán AI sẽ liên tục phân tích sự thay đổi của tiếng ồn bên ngoài và áp lực âm thanh trong ống tai để điều chỉnh mức độ triệt tiêu tiếng ồn phù hợp.

So với thế hệ Liberty 4 Pro, phiên bản mới không chỉ tăng cường độ sâu của dải tần chống ồn mà còn giải quyết được hiện tượng "áp lực tai" khó chịu. Cảm giác đeo trở nên tự nhiên hơn khi tai nghe tự động chuyển đổi giữa các chế độ chống ồn tùy theo việc người dùng đang ở trong văn phòng yên tĩnh hay trên các phương tiện công cộng náo nhiệt.

Tính năng AI Note-Taker và hộp sạc AMOLED trên bản Pro Max

Riêng đối với phiên bản Liberty 5 Pro Max, Anker đã tích hợp một tính năng mang tính đột phá cho người dùng văn phòng: AI Note-Taker. Hộp sạc của phiên bản này sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1,78 inch, cho phép điều khiển các chức năng mà không cần mở ứng dụng trên điện thoại.

Điểm đáng chú ý là hộp sạc tích hợp bộ nhớ trong 512MB, có khả năng ghi âm độc lập lên đến 12 giờ. Sau khi kết thúc cuộc họp hoặc cuộc gọi, dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa với ứng dụng soundcore để AI tự động chuyển đổi thành văn bản, nhận diện người nói và tóm tắt các ý chính. Để đảm bảo tính bảo mật cho các nội dung quan trọng, Anker áp dụng chuẩn mã hóa AES-256 và truyền tải qua giao thức TLS 1.3.

So sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số soundcore Liberty 5 Pro soundcore Liberty 5 Pro Max Chip xử lý AI THUS (CIM Architecture) AI THUS (CIM Architecture) Cảm biến 8 mic MEMS + 2 Bone Conduction 8 mic MEMS + 2 Bone Conduction Chống ồn Adaptive ANC 4.0 Adaptive ANC 4.0 Màn hình hộp sạc Không 1.78 inch AMOLED AI Note-Taker Không Có (Ghi âm, Tóm tắt cuộc họp) Bộ nhớ trong N/A 512MB (Lưu 12 giờ ghi âm) Bảo mật N/A Mã hóa AES-256, TLS 1.3

Với mức giá cạnh tranh và hàng loạt công nghệ tiên phong, bộ đôi Anker soundcore Liberty 5 Pro không chỉ là một thiết bị giải trí mà còn là trợ lý thông minh cho công việc. Việc đưa chip AI chuyên dụng vào tai nghe TWS cho thấy một xu hướng mới: phần cứng âm thanh đang ngày càng trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.