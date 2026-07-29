Anker Zolo Power Bank 10K 30W: Ba cổng sạc và giới hạn khi dùng nhiều thiết bị Anker Zolo Power Bank 10K 30W ra mắt tại Canada với hai USB-C 30W, USB-A 22.5W và pin 10,000 mAh, nhưng tổng công suất sạc đồng thời chỉ 18W.

Anker Zolo Power Bank 10K 30W là pin sạc dự phòng 10,000 mAh mới được Anker bán tại Canada. Sản phẩm có ba cổng sạc, gồm hai USB-C và một USB-A, nhưng lợi thế 30W chỉ áp dụng khi dùng riêng từng cổng USB-C. Khi sạc nhiều thiết bị cùng lúc, tổng công suất đầu ra tối đa giảm còn 18W.

Điểm này quyết định cách sử dụng thực tế của thiết bị. Zolo Power Bank 10K 30W phù hợp hơn cho nhu cầu sạc nhanh một điện thoại hoặc luân phiên sạc nhiều thiết bị, thay vì duy trì tốc độ cao cho cả ba thiết bị cùng lúc.

Ba cổng trên một cạnh, nhưng công suất không cộng dồn

Tất cả cổng kết nối của Anker Zolo Power Bank 10K 30W được bố trí trên cùng một cạnh. Hai cổng USB-C có thể cung cấp công suất tối đa 30W khi được sử dụng độc lập, trong khi cổng USB-A có công suất đầu ra 22.5W.

Theo Anker, một cổng USB-C ở mức 30W có thể sạc iPhone 17 lên 50% trong 22 phút. Tuy nhiên, thông số này không phản ánh hiệu năng khi cắm đồng thời nhiều thiết bị. Nhà sản xuất nêu rõ tổng đầu ra tối đa trong chế độ sạc kết hợp là 18W, thấp hơn mức 30W của một cổng USB-C dùng riêng.

Anker Zolo Power Bank 10K, 30W

Về mặt sử dụng, giới hạn 18W có nghĩa là công suất phải được phân bổ giữa các thiết bị đang kết nối. Vì vậy, người dùng cần phân biệt rõ hai tình huống: sạc nhanh ưu tiên cho một thiết bị qua USB-C, hoặc sạc đồng thời để duy trì pin cho nhiều thiết bị với tốc độ thấp hơn.

Dung lượng 10,000 mAh và pin lithium iron phosphate

Anker cho biết sản phẩm dùng pin lithium iron phosphate được nâng cấp, tương tự mẫu Zolo Power Bank 5K 15W mới ra mắt. Nguồn thông tin không nêu số chu kỳ sạc, công suất đầu vào hay các khác biệt kỹ thuật cụ thể của loại pin này so với các mẫu Anker cũ hơn.

Với dung lượng 10,000 mAh, Anker ước tính thiết bị có thể sạc iPhone 17 hoặc Samsung Galaxy S25 khoảng 1.5 lần. Pin sạc dự phòng này mất khoảng 40 phút để nạp lại 50% dung lượng. Các con số sạc thực tế có thể thay đổi tùy thiết bị, mức pin ban đầu và điều kiện sử dụng.

Thông số Thông tin từ Anker Dung lượng 10,000 mAh Cổng sạc 2 USB-C, 1 USB-A Công suất USB-C khi dùng riêng Tối đa 30W mỗi cổng Công suất USB-A 22.5W Tổng đầu ra khi sạc đồng thời Tối đa 18W Kích thước 4.06 x 2.44 x 1.26 inch, khoảng 10 x 6.15 x 3.3 cm Khối lượng 9.7 oz, khoảng 274.99 g

Thiết kế hướng đến tính di động

Thiết bị có kích thước 4.06 x 2.44 x 1.26 inch, tương đương khoảng 10 x 6.15 x 3.3 cm, và nặng 9.7 oz, tương đương khoảng 274.99 g. Anker trang bị dây đeo để thuận tiện mang theo, cùng màn hình kỹ thuật số hiển thị mức pin còn lại.

Màn hình phần trăm pin giúp người dùng theo dõi trực tiếp năng lượng còn lại thay vì chỉ dựa vào đèn báo mức pin. Đây là tính năng thực dụng trên một mẫu pin 10,000 mAh, nhất là khi thiết bị được dùng để sạc cho nhiều phụ kiện trong ngày.

Khác biệt với Zolo Power Bank 5K 15W nằm ở dung lượng và công suất

So với Zolo Power Bank 5K 15W, mẫu 10K 30W có dung lượng gấp đôi và công suất USB-C tối đa cao hơn. Đổi lại, Zolo Power Bank 10K 30W có khối lượng 274.99 g theo thông tin được công bố, trong khi nguồn không cung cấp dữ liệu kích thước hoặc khối lượng để đối chiếu trực tiếp với bản 5K 15W.

Điểm cần cân nhắc không nằm ở số lượng cổng mà là cách phân bổ công suất. Người cần sạc nhanh một điện thoại có thể tận dụng USB-C 30W. Ngược lại, người thường xuyên sạc cùng lúc điện thoại, tai nghe và phụ kiện khác nên lưu ý mức tổng 18W, bởi đây là giới hạn ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian sạc.

Giá bán và phạm vi phát hành

Anker Zolo Power Bank 10K 30W hiện được bán trên cửa hàng Amazon của hãng tại Canada với giá CA$39.99. Sản phẩm trước đó đã xuất hiện tại các thị trường châu Á, trong đó có Singapore.

Thời điểm sản phẩm được bán tại Mỹ hiện chưa được làm rõ. Anker cũng chưa công bố chi tiết về kế hoạch phát hành tại châu Âu.