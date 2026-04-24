Anna Leigh Waters và bước ngoặt giúp pickleball thoát bóng tennis Sự xuất hiện của tay vợt số một thế giới Anna Leigh Waters tại Pickleball Slam đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế độc lập của môn thể thao này so với quần vợt truyền thống.

Pickleball, môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Mỹ, vừa xác lập một cột mốc lịch sử. Tại sự kiện Pickleball Slam lần thứ tư, lần đầu tiên một gương mặt không đi lên từ quần vợt chuyên nghiệp trở thành tâm điểm của giải đấu. Đó là Anna Leigh Waters, ngôi sao 19 tuổi đang định nghĩa lại bản sắc của môn thể thao này.

Anna Leigh Waters: Biểu tượng mới của nền công nghiệp pickleball

Dù mới ở độ tuổi đôi mươi, Anna Leigh Waters đã sở hữu bảng thành tích khiến bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng phải khao khát. Cô đang giữ vị trí số một thế giới trên hệ thống PPA Tour ở cả ba nội dung: đơn, đôi và đôi nam nữ. Với 181 huy chương vàng và 39 danh hiệu "triple crown" (vô địch cả ba nội dung trong cùng một giải đấu), Waters không chỉ là một vận động viên, mà còn là một thế lực thương mại.

Waters trong sự kiện Pickleball Slam thứ tư, được tổ chức ở Florida, Mỹ hôm 16/4. Ảnh: USA Pickleball

Tháng 1/2026, Waters đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên pickleball đầu tiên ký hợp đồng tài trợ với Nike. Trước đó, cô cũng đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt Nam khi giành cú đúp vô địch tại PPA Hanoi Cup vào đầu tháng 4. Sự hiện diện của Waters tại Pickleball Slam – giải đấu vốn thường dựa vào sức hút của các huyền thoại tennis để lôi kéo khán giả truyền hình – cho thấy môn thể thao này đã đủ sức tạo ra những ngôi sao tự thân.

Sự chuyển dịch từ hào quang tennis sang bản sắc riêng

Trong ba lần tổ chức trước, Pickleball Slam chủ yếu dựa vào những tên tuổi lẫy lừng như Andre Agassi, Steffi Graf hay Maria Sharapova để bảo chứng cho lượng người xem trên ESPN. Tuy nhiên, Waters đại diện cho một thế hệ mới: những người chơi pickleball chuyên nghiệp ngay từ đầu mà không cần bệ phóng từ quần vợt.

Theo phân tích của giới chuyên môn, sự xuất hiện của Waters giúp khán giả nhận diện được những kỹ thuật tinh tế đặc thù của pickleball như cú dink, volley sát lưới hay khả năng phản xạ trong không gian hẹp, thay vì chỉ xem các tay vợt tennis chuyển sang chơi một môn "tương tự". Điều này giúp hạ nhiệt những căng thẳng vốn có giữa hai môn thể thao này khi thị trường bắt đầu trưởng thành và phân hóa rõ rệt.

Thống kê tăng trưởng ấn tượng của Pickleball và Tennis năm 2025:

| Tiêu chí | Quần vợt (Tennis) | Pickleball | Số người chơi tại Mỹ 27,3 triệu người 48,3 triệu người Mức tăng trưởng (so với 2019) 54% Phát triển nhanh nhất Mỹ Giá trị giải thưởng cao nhất Grand Slam 1 triệu USD (Pickleball Slam)

Vượt qua ranh giới giới tính và tuổi tác

Điểm độc đáo nhất tại Pickleball Slam năm nay chính là các màn đối đầu trực tiếp giữa nam và nữ. Waters đã chứng minh rằng trong pickleball, sự chênh lệch về thể chất giữa các giới tính có thể được san lấp bằng kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Cô tin rằng phụ nữ có thể thi đấu sòng phẳng với nam giới trong những tình huống đòi hỏi phản xạ cực nhanh ở khu vực sát lưới.

Cựu tay vợt Agassi trong sự kiện Pickleball Slam thứ tư, được tổ chức ở Florida, Mỹ hôm 16/4. Ảnh: USA Pickleball

Huyền thoại Andre Agassi, người đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, thừa nhận pickleball mang lại cảm giác mới mẻ và đầy tính phiêu lưu. Ở tuổi 55, ông vẫn tìm thấy niềm đam mê trong việc thích nghi với các giới hạn mới của môn thể thao dùng vợt này. Dù Agassi và James Blake là những người giành chiến thắng cuối cùng với phần thưởng 1 triệu USD, nhưng giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại chính là việc khẳng định vị thế của những vận động viên như Anna Leigh Waters.

Kết thúc sự kiện, có thể thấy pickleball không còn là "đứa con lai" của tennis. Với những ngôi sao trẻ như Waters, môn thể thao này đang tự tin bước đi trên con đường riêng, xây dựng một hệ sinh thái chuyên nghiệp và thu hút hàng triệu người chơi trên toàn cầu nhờ tính đại chúng và sự kịch tính khác biệt.