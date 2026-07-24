Anno 1404 - History Edition giảm giá 70% trên Steam: Tựa game xây dựng thành phố hấp dẫn Anno 1404 - History Edition đang giảm 70% trên Steam còn 4,49 USD. Tựa game chiến thuật quản lý Trung cổ nhận 82% đánh giá tích cực nhờ lối chơi chuyên sâu.

Tựa game chiến thuật xây dựng thành phố Anno 1404 - History Edition do Ubisoft phát hành hiện đang được giảm giá 70% trên cửa hàng Steam. Chương trình ưu đãi này kéo dài đến ngày 27/07/2026, đưa mức giá của trò chơi xuống còn 4,49 USD (so với giá gốc 14,99 USD). Đây là cơ hội tốt để người chơi trải nghiệm một trong những tựa game mô phỏng quản lý thời Trung cổ nhận được tới 82% đánh giá tích cực từ cộng đồng.

Cơ chế quản lý kinh tế và chuỗi sản xuất thời Trung cổ

Ra mắt lần đầu vào năm 2009 và được làm lại trong phiên bản History Edition phát hành ngày 25/06/2020 bởi Ubisoft Mainz, trò chơi đưa người chơi vào vai một nhà cai trị với nhiệm vụ phát triển đế chế. Bối cảnh game là thế giới Trung cổ với sự giao thoa giữa hai phương diện Đông (Orient) và Tây (Occident). Mỗi khu vực sở hữu nguồn tài nguyên độc bản, buộc người chơi phải thiết lập các tuyến thương mại để hoàn thành nhiệm vụ từ Hoàng đế hoặc Quốc vương.

Hình ảnh lâu đài trong Anno 1404 - History Edition.

Để duy trì sự phát triển bền vững, việc tối ưu hóa chuỗi sản xuất đóng vai trò then chốt nhằm tránh tình trạng đình trệ kinh tế. Người chơi cần xây dựng các công trình dịch vụ như chợ, quán rượu hay công trình tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân. Bên cạnh quản lý kinh tế, game cũng tích hợp các trận chiến trên đất liền và trên biển để chống lại đối thủ AI.

Nội dung mở rộng và cải tiến trên phiên bản History Edition

Bên cạnh việc tối ưu hóa khả năng vận hành trên hệ thống máy tính hiện đại, phiên bản History Edition còn tích hợp sẵn bản mở rộng Venice nổi tiếng. Sự bổ sung này mang đến 15 kịch bản chơi mới, hệ thống nhân vật đa dạng cùng chế độ chơi nhiều người (multiplayer) hấp dẫn.

Hình ảnh thành phố trong Anno 1404 - History Edition.

Đánh giá từ người chơi: Ưu điểm và rào cản kỹ thuật

Trên nền tảng Steam, Anno 1404 - History Edition nhận được 82% phản hồi tích cực trong tổng số hơn 3.560 bài đánh giá. Đa số người chơi khen ngợi lối chơi sâu sắc nhưng vẫn tương đối dễ tiếp cận đối với tân thủ của dòng game chiến thuật.

Hình ảnh trang trại trong Anno 1404 - History Edition.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn có một số điểm trừ đáng lưu ý. Nhịp độ chơi tương đối chậm có thể không phù hợp với những ai thích trải nghiệm dồn dập. Ngoài ra, việc bắt buộc phải kết nối thông qua trình khởi chạy Ubisoft (Ubisoft launcher) cũng là nguyên nhân phát sinh một số sự cố kỹ thuật trong quá trình khởi chạy game.