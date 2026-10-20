Anstey Nomads 0-3 Macclesfield: Macclesfield giành chiến thắng Macclesfield mang theo thành tích đáng nể trong chuyến làm khách tại Cropston Road: thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 21/10/2026.

Anstey Nomads 0 - 3 Macclesfield Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Anstey Nomads tiếp đón Macclesfield.

15' Anstey Nomads ép sân Cầm bóng: Anstey Nomads 66% - 34% Macclesfield, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

27' Anstey Nomads ép sân Cầm bóng: Anstey Nomads 65% - 35% Macclesfield, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0.

39' Anstey Nomads ép sân Cầm bóng: Anstey Nomads 58% - 42% Macclesfield, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anstey Nomads 53% - 47% Macclesfield, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1.

57' BÀN THẮNG! Macclesfield (0-1) Phút 57': (Macclesfield) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

64' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anstey Nomads 51% - 49% Macclesfield, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 2.

66' BÀN THẮNG! Macclesfield (0-2) Phút 66': (Macclesfield) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

71' BÀN THẮNG! Macclesfield (0-3) Phút 71': (Macclesfield) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

76' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anstey Nomads 48% - 52% Macclesfield, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 2.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Anstey Nomads 52% - 48% Macclesfield, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 2.

KT Kết thúc: Anstey Nomads 0-3 Macclesfield Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:41 21/10/2026

Anstey Nomads Thống kê Macclesfield 49% Kiểm soát bóng 51% 6 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 4

Macclesfield có thành tích sân khách đáng nể khi bước vào chuyến làm khách trước Anstey Nomads: họ chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 21/10/2026 trên sân Cropston Road.

Macclesfield mang chuỗi bất bại đến Cropston Road

Trong 5 trận gần nhất, Macclesfield thắng 3 trận và hòa 2 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là hai trận thắng liên tiếp, rồi một trận hòa và một trận thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Macclesfield là đội biết cách giữ nhịp độ và hiếm khi để mất điểm trắng. Đó là yếu tố quan trọng với một đội phải chơi trên sân đối thủ, nơi sự kiên nhẫn và kỷ luật thường quyết định kết quả.

Anstey Nomads không dễ bị khuất phục

Chủ nhà cũng không phải đối thủ dễ chơi. Anstey Nomads thắng 2 trận và hòa 2 trận trong 4 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Họ vừa có một trận hòa, trước đó thắng, rồi hòa và thắng.

Phong độ của Anstey Nomads cho thấy một tập thể ổn định, xen kẽ giữa chiến thắng và những trận cầm hòa chắc chắn. Khi được thi đấu trên sân nhà Cropston Road, đây là đội bóng đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Lần chạm trán gần nhất khép lại với tỉ lệ cân bằng

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và kết quả là hòa. Anstey Nomads không thắng, Macclesfield cũng không thắng. Con số này chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nhưng nó gợi ý một cuộc đối đầu cân bằng về mặt lực lượng.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng mang chuỗi trận không thua đến Cropston Road, nên bài toán của trận đấu nằm ở khả năng giữ vững kỷ luật. Macclesfield cần duy trì sự chắc chắn đã giúp họ không thua trong 5 trận gần nhất. Anstey Nomads sẽ tìm cách biến lợi thế sân nhà thành chiến thắng thứ ba, sau chuỗi những trận hòa xen kẽ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội đều đang chơi ổn định. Macclesfield nhỉnh hơn về số trận thắng trong chuỗi gần nhất, trong khi Anstey Nomads có lợi thế được thi đấu trên sân quen thuộc. Một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Anstey Nomads · 0 thắng 1 hòa Macclesfield · 0 thắng Macclesfield 1 - 1 Anstey Nomads Hòa

Anstey Nomads 5 trận gần nhất H T H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Macclesfield 5 trận gần nhất H T T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới