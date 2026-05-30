Anthony Gordon cập bến Barcelona: Giải mã mức lương 346.000 euro mỗi tuần Barcelona hoàn tất chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle với mức phí hơn 80 triệu euro, đưa tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ hai tại sân Camp Nou.

Barcelona vừa chính thức kích nổ bom tấn chuyển nhượng mang tên Anthony Gordon từ Newcastle United. Thương vụ không chỉ khẳng định tham vọng của gã khổng lồ xứ Catalonia mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo 25 tuổi người Anh với mức đãi ngộ thuộc hàng top thế giới.

Bản hợp đồng bom tấn đến năm 2031

Để sở hữu chữ ký của Anthony Gordon, Barcelona đã phải chi ra mức phí chuyển nhượng vượt ngưỡng 80 triệu euro (tương đương 69,3 triệu bảng). Tuyển thủ người Anh đã đặt bút ký vào bản giao kèo dài hạn có thời hạn đến năm 2031 với nhà đương kim vô địch La Liga. Đáng chú ý, Barca đã phải hoạt động cực kỳ quyết đoán để vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ Bayern Munich trong những ngày cuối của cuộc đàm phán.

Tại buổi lễ ra mắt, Gordon tiết lộ một thông tin đầy bất ngờ về việc anh đã âm thầm học tiếng Tây Ban Nha từ lâu để chuẩn bị cho giấc mơ này. Cựu sao Newcastle chia sẻ: "Tôi đã nói với chuyên gia vật lý trị liệu của mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ chơi cho Barca. Ngay khi biết họ nghiêm túc, tôi không hề đắn đo. Đây là điều tôi mơ ước từ khi còn nhỏ".

Cơ cấu lương thưởng mới tại Barcelona

Việc chuyển đến Tây Ban Nha giúp thu nhập của Gordon chứng kiến sự nhảy vọt đáng kinh ngạc. Tại Camp Nou, anh dự kiến nhận mức lương 346.000 euro (khoảng 300.000 bảng) mỗi tuần, cao gấp đôi so với thu nhập cũ tại Newcastle United. Con số này đưa tiền đạo sinh năm 2001 vượt qua hàng loạt ngôi sao kỳ cựu để trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại câu lạc bộ, chỉ sau tiền vệ Frenkie de Jong.

Dưới đây là thống kê chi tiết mức lương tuần của các ngôi sao hàng đầu tại Barcelona theo dữ liệu từ Capology:

Hạng Cầu thủ Mức lương (Euro/tuần) 1 Frenkie de Jong 365.385 2 Anthony Gordon 346.000 3 Raphinha 320.577 4 Lamine Yamal 320.577 5 Jules Kounde 300.577 6 Marc-Andre ter Stegen 300.577

Tác động dây chuyền từ thương vụ 80 triệu euro

Sự ra đi của Gordon để lại một khoảng trống lớn tại Newcastle nhưng đồng thời mang về nguồn tài chính dồi dào cho HLV Eddie Howe. Với 69,3 triệu bảng thu về, đội bóng nước Anh dự kiến sẽ thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện, ưu tiên chiêu mộ một thủ môn, một hậu vệ biên và một tiền đạo chất lượng để thay thế trực tiếp vị trí của Gordon.

Nói về người đồng đội cũ, Matt Ritchie khẳng định trên BBC: "Đạo đức nghề nghiệp của Gordon là không thể tin được. Cậu ấy luôn giữ được sự sắc sảo và sự kiêu ngạo trong tầm kiểm soát – đặc điểm của những cầu thủ lớn nhất. Tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy khoác áo Barcelona".