Anthony Gordon: Khắc tinh của hàng thủ dâng cao, hy vọng vàng của Newcastle trước Barcelona Sở hữu hiệu suất 1 bàn/trận tại Champions League, Anthony Gordon trở thành mối đe dọa trực diện cho hệ thống phòng ngự mạo hiểm của Barcelona trong cuộc đối đầu tại vòng 1/8.

Trong cuộc chạm trán với Barcelona tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, sự trở lại kịp thời của Anthony Gordon đang thắp sáng hy vọng cho Newcastle. Giới chuyên môn nhận định, tiền đạo người Anh chính là "vũ khí bí mật" có khả năng phá vỡ hệ thống phòng ngự dâng cao trứ danh của đại diện La Liga dưới triều đại Hansi Flick.

Gordon đang bùng nổ tại Champions League.

Bản năng sát thủ tại đấu trường châu lục

Trái ngược với phong độ có phần khiêm tốn tại Ngoại hạng Anh, Anthony Gordon đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi bước ra sân chơi Champions League. Tại giải nội địa, chân sút 25 tuổi mới chỉ có 4 pha lập công sau 24 trận, trong khi Newcastle đang vật lộn ở giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tại cúp châu Âu, Gordon đã ghi tới 10 bàn thắng chỉ sau 10 trận, đạt hiệu suất lý tưởng 1 bàn/trận.

Thống kê này đưa cựu sao Everton trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba cho một câu lạc bộ Anh trong một mùa giải cúp châu Âu. Hiện tại, anh chỉ xếp sau kỷ lục 12 bàn thắng của Erling Haaland và Ruud van Nistelrooy. Đáng chú ý, Gordon từng chọc thủng lưới Barcelona ở vòng phân hạng và vừa ghi 4 bàn (poker) vào lưới Qarabag tại vòng play-off. Với tổng cộng 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, anh đang dẫn đầu danh sách dội bom của "Chích chòe".

Chiến thuật "số 9 ảo" và điểm yếu của Barcelona

Sự thăng hoa của Gordon gắn liền với những điều chỉnh chiến thuật của HLV Eddie Howe. Trong bối cảnh các tân binh như Nick Woltemade hay Yoane Wissa chưa đáp ứng được kỳ vọng, Gordon được đẩy vào trung lộ đá như một số 9 ảo. Dù sở trường là chạy cánh, anh lại phát huy bản năng sát thủ với 5 bàn thắng chỉ sau 3 lần đá chính ở vị trí trung tâm tại cúp châu Âu.

Chuyên gia bóng đá Andy Brassell phân tích trên talkSPORT: "Đây là hướng đi đúng đắn của Newcastle. Không chỉ vì phong độ ghi bàn, mà còn bởi khả năng tận dụng khoảng trống phía sau các hàng phòng ngự dâng cao. Gordon có thể phát huy tối đa sự hiệu quả khi đối đầu với khối đội hình của Barcelona."

Tốc độ của Gordon sẵn sàng trừng phạt hàng thủ dâng cao bên phía Barca.

Hệ thống phòng ngự của Hansi Flick luôn duy trì khối đội hình dâng rất cao, điều đã bộc lộ những kẽ hở trong trận đấu với Athletic Bilbao gần đây. Tốc độ của Gordon chính là chìa khóa để Newcastle khai thác tử huyệt này. Dù Barcelona từng giành chiến thắng 2-1 tại St James' Park hồi tháng 9 nhờ cú đúp của Marcus Rashford, nhưng tính chất của vòng loại trực tiếp sẽ mang đến kịch bản hoàn toàn khác.

Trong khi đội khách tự tin với hỏa lực từ Lamine Yamal hay Raphinha, sự hiện diện của Anthony Gordon buộc Barcelona phải cân nhắc kỹ lưỡng về "canh bạc" dâng cao đội hình nếu không muốn phải trả giá đắt.