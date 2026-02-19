Anthony Gordon lập poker lịch sử trong chiến thắng 6-1 của Newcastle trước Qarabag Với 4 bàn thắng đẳng cấp tại Champions League, Anthony Gordon không chỉ giúp Newcastle hủy diệt đối thủ mà còn gửi thông điệp đanh thép tới HLV Thomas Tuchel cho suất đá chính tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh HLV Thomas Tuchel đang tìm kiếm những phương án tối ưu để chia lửa cùng Harry Kane tại kỳ World Cup 2026, Anthony Gordon đã đưa ra một câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Màn hủy diệt Qarabag 6-1 của Newcastle tại Baku không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là sân khấu riêng để cựu cầu thủ Everton phô diễn toàn bộ những phẩm chất tinh túy nhất của một "số 9 ảo" hiện đại.

Sự hiệu quả tuyệt đối của một sát thủ hiện đại

Những thông số thống kê từ trận đấu này khắc họa nên một hình ảnh về sự hiệu quả đến mức tàn nhẫn. Chỉ thi đấu 68 phút trên sân, Anthony Gordon đã nhận được điểm số gần như tuyệt đối 9.9 từ FotMob. Anh thực hiện tổng cộng 6 cú dứt điểm và cả 6 lần bóng đều đi trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác 100%, ghi được 4 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 3.36.

Màn trình diễn rực sáng của Anthony Gordon.

Sự nhạy bén của Gordon còn được thể hiện qua 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tỷ lệ rê bóng thành công đạt 100%. Không chỉ tấn công, anh còn đóng góp 2 tình huống hỗ trợ phòng ngự, minh chứng cho sự toàn diện mà Tuchel luôn tìm kiếm ở các học trò. Khả năng đánh hơi khoảng trống và đưa ra quyết định ở tốc độ cao của anh đã khiến hàng thủ Qarabag hoàn toàn vỡ vụn.

Kỷ lục lịch sử và tư duy chiến thuật nhạy bén

Bàn mở tỷ số chỉ sau 123 giây là một kiệt tác về mặt di chuyển. Gordon khôn ngoan quan sát vị trí hậu vệ, lùi về lôi kéo Kevin Medina rời khỏi hệ thống phòng ngự trước khi xoay người bứt tốc đón đường chuyền của Dan Burn để dứt điểm một chạm tinh tế. Với 10 bàn thắng tại Champions League mùa này, Gordon đã trở thành cầu thủ người Anh thứ hai sau Harry Kane đạt được cột mốc hai chữ số trong một chiến dịch đỉnh cao của châu Âu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cá tính mạnh mẽ cũng là điểm giúp Gordon ghi điểm. Tình huống anh tranh chấp quyền đá quả phạt đền thứ hai với đội trưởng Kieran Trippier – dù đã có một cú hat-trick trong tay – cho thấy khát khao cháy bỏng của một sát thủ. Gordon chia sẻ thẳng thắn: "Tôi là một cầu thủ tấn công và là người đá phạt đền, tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi muốn thành công nhất có thể cùng tập thể này".

Thông điệp gửi đến Thomas Tuchel và Tam Sư

HLV Eddie Howe không tiếc lời ca ngợi khả năng gây áp lực của cậu học trò: "Cậu ấy thực sự rất tốt trong hiệp một. Cậu ấy là người khởi xướng quá trình gây áp lực. Một số bàn thắng đến từ thái độ thi đấu khi không có bóng của cậu ấy". Chính khả năng pressing tầm cao này là "chìa khóa" giúp Gordon lọt vào mắt xanh của Thomas Tuchel, chiến lược gia luôn đề cao tính hệ thống và cường độ hoạt động của các tiền đạo.

Chân sút người Anh và tương lai rộng mở ở Tam Sư.

Màn trình diễn tại Baku đã chính thức đưa Anthony Gordon lên một tầm cao mới. Anh không còn đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh tốc độ, mà đã tiến hóa thành một tay săn bàn đẳng cấp với khả năng độc lập tác chiến. Khi World Cup 2026 đang đến gần, Gordon đã chứng minh rằng anh đủ sức trở thành nhân tố bùng nổ trong sơ đồ của đội tuyển Anh, trực tiếp đe dọa vị trí dự phòng của những Ollie Watkins hay Dominic Solanke.