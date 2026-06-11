Anthony Gordon: Mũi khoan giúp Thomas Tuchel giải mã bài toán cánh trái của tuyển Anh Với lối chơi trực diện và tham vọng lớn, Anthony Gordon đang dần khẳng định vị thế nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của Tam Sư dưới thời Thomas Tuchel.

Sự hiện diện của Anthony Gordon tại đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel không chỉ là một phương án nhân sự mà còn là lời giải cho sự bế tắc chiến thuật từng ám ảnh Tam Sư. Khác với sự chật chội và giẫm chân nhau giữa các hộ công tại EURO 2024, Gordon mang đến chiều rộng và tốc độ trực diện mà hệ thống của Tuchel đang khao khát để hướng tới World Cup 2026.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng nhân vật chính

Anthony Gordon gia nhập Barcelona không chỉ bằng tài năng thiên bẩm mà bằng một ý chí tự hoàn thiện đáng kinh ngạc. Việc tiền vệ này có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Tây Ban Nha ngay trong buổi ra mắt là minh chứng cho một cầu thủ luôn sẵn sàng cho những thử thách lớn nhất. Từ một cầu thủ trẻ gầy gò, Gordon đã vươn mình trở thành ngôi sao khao khát những đặc quyền cao nhất: chiếc áo số 10, những quả phạt đền và vị thế trung tâm của đội bóng.

Sự quyết liệt này đã được thể hiện rõ nét trong trận giao hữu gần nhất gặp Costa Rica. Ngay khi Harry Kane rời sân, Gordon lập tức nắm lấy quyền thực hiện quả phạt đền, một thói quen anh từng thiết lập tại Newcastle ngay cả khi có mặt các đàn anh. Sự tự tin đến mức cực đoan này chính là chìa khóa giúp anh ghi tới 10 bàn thắng tại Champions League mùa giải 2025/2026, với một nửa trong số đó đến từ chấm 11 mét.

Anthony Gordon tỏa sáng trong trận đấu với Costa Rica.

Giải bài toán hành lang trái của tuyển Anh

Đối với HLV Thomas Tuchel, Gordon là nhân tố giải quyết triệt để vấn đề mà Phil Foden hay các tiền vệ sáng tạo khác chưa làm được: khả năng kéo giãn đội hình đối phương. Tại EURO 2024, cánh trái của tuyển Anh thường xuyên bị tê liệt do thiếu một cầu thủ bám biên thực thụ, khiến các pha lên bóng dễ dàng bị bắt bài khi các cầu thủ có xu hướng bó vào trung lộ.

Pha kiến tạo cho Declan Rice mở tỷ số trước Costa Rica là lời khẳng định đanh thép về giá trị của một "mũi khoan" đúng nghĩa. Gordon không chỉ cung cấp tốc độ mà còn là sự năng động sát đường biên ngang, buộc hàng thủ đối phương phải dàn trải, từ đó tạo ra không gian cho các vệ tinh xung quanh khai thác. Việc chiến lược gia người Đức sẵn sàng loại bỏ những cái tên như Cole Palmer hay Jarrod Bowen để ưu tiên Gordon và Madueke cho thấy ông đang xây dựng một lối chơi dựa trên tốc độ và khả năng xuyên phá trực diện.

Cuộc cạnh tranh vị trí và những thử thách phía trước

Hiện tại, màn trình diễn của Gordon đang tạo ra một cuộc cạnh tranh tích cực với Marcus Rashford. Dù Rashford vẫn duy trì phong độ tốt, Gordon lại đang chiếm ưu thế nhờ sự đa năng trong việc hỗ trợ đồng đội và kỹ năng xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp. Khả năng kết nối giữa anh và các đồng đội được đánh giá cao hơn, giúp lối chơi của Tam Sư trở nên thanh thoát và khó lường.

Anthony Gordon mang đến nhiều hy vọng cho tuyển Anh.

Tuy nhiên, những bài kiểm tra thực sự vẫn còn ở phía trước. Trận thắng Costa Rica chỉ là bước đệm khi đối thủ này đã suy yếu đáng kể. Thử thách thực sự mang tên Croatia tại Florida sẽ là thước đo chính xác nhất cho khả năng chịu áp lực của Gordon trong những trận cầu đinh. Nếu tiếp tục duy trì được khát khao chinh phục như cách anh đã chinh phục ngôn ngữ mới để đến Barca, mùa hè 2026 hoàn toàn có thể trở thành sân khấu đỉnh cao của riêng Anthony Gordon.