Anthony Gordon và hành trình vượt ngưỡng tại World Cup 2026: Từ Norris Green đến Barcelona Ngôi sao Anthony Gordon hé lộ động lực từ tuổi thơ nghèo khó, triết lý của HLV Thomas Tuchel và khát vọng chinh phục đỉnh cao cùng tuyển Anh tại kỳ World Cup 2026.

Giữa sức nóng hừng hực của chiến dịch World Cup 2026, Anthony Gordon đang nổi lên như một biểu tượng của sự kiên cường trong đội hình Tam Sư. Bản hợp đồng trị giá 60,7 triệu bảng của Barcelona không chỉ mang đến tốc độ bên hành lang cánh, mà còn là một tinh thần thép được rèn giũa từ những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất.

Bản hợp đồng triệu bảng bắt đầu bằng khát vọng vượt lên số phận. Ảnh: Getty.

Tiếng chửi thề tại Azteca và bản lĩnh của người vùng Norris Green

Trong trận đấu căng thẳng với Mexico tại vòng 16 đội, một khoảnh khắc kỳ lạ đã diễn ra khi HLV Javier Aguirre của đối phương dành cho Gordon một lời chào hàng bằng tiếng Anh không mấy thân thiện: "Fuck you". Thay vì nổi nóng, Gordon chỉ mỉm cười đáp lại. Với anh, đó là một lời khen ngợi cho những bước chạy khiến hàng thủ đối phương khốn đốn.

Sự điềm tĩnh này không phải tự nhiên mà có. Gordon sinh ra tại Norris Green và lớn lên ở Walton, những khu vực lao động nghèo tại Liverpool. Chính môi trường sống đầy thử thách đã nhào nặn nên một Anthony Gordon không biết sợ hãi, luôn biến áp lực thành động lực để thay đổi cuộc đời và mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.

Aguirre chửi thề, cầu thủ tuyển Anh chỉ bật cười đáp lại. Ảnh: Tribuna.com, BBC

Vượt qua nghịch cảnh và bài toán kiên nhẫn

Chiến thắng 3-2 trước Mexico tại "chảo lửa" Azteca là minh chứng cho sự trưởng thành của Gordon. Trong thế thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah, Gordon vẫn rực sáng với pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Jude Bellingham và trực tiếp mang về quả penalty để Harry Kane lập công. Ở độ cao lớn và bầu không khí loãng, Gordon đã chứng minh rằng giới hạn thể chất có thể được khỏa lấp bằng sức mạnh tinh thần.

Ít ai biết rằng, Gordon đã phải chiến đấu với sự thất vọng từ EURO 2024 – giải đấu mà anh gọi là "một sự lãng phí" khi chỉ có vài phút thi đấu ngắn ngủi. Tại World Cup lần này, dù khởi đầu không suôn sẻ và phải dự bị cho Marcus Rashford, Gordon vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh bùng nổ khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp CHDC Congo với hai đường kiến tạo, khẳng định vị thế không thể thay thế trong sơ đồ của Tam Sư.

Tham vọng lớn nhất là trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Ảnh: Mirror.

Triết lý "Mục đích cao cả" của Thomas Tuchel

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Anthony Gordon tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy. Anh mô tả chiến lược gia người Đức là một nhà truyền cảm hứng lớn, người luôn đặt mục tiêu tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Triết lý này giúp các cầu thủ Anh dẹp bỏ sự ích kỷ để hướng tới cái đích cuối cùng.

"Mọi thứ đối với ông ấy đều hướng về một mục đích cao cả hơn," Gordon chia sẻ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý đã giúp toàn đội vượt qua những mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mexico về đại bản doanh ở Kansas City để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

Thomas Tuchel đặt mục tiêu tập thể lên trên mọi cái tôi. Ảnh: Getty Images.

Barcelona và hành trình học hỏi không ngừng

Việc chuyển nhượng sang Barcelona với giá 60,7 triệu bảng vào cuối tháng 5 vừa qua là một cột mốc lịch sử đối với cá nhân Gordon. Đáng chú ý, anh đã khiến giới truyền thông bất ngờ khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha ngay trong buổi ra mắt. Điều này cho thấy khát vọng tự hoàn thiện không chỉ ở trên sân cỏ mà còn ở cả vốn sống và kiến thức.

Dù cạnh tranh gay gắt với Marcus Rashford cho một suất đá chính, Gordon vẫn nhận được sự hỗ trợ từ người đồng đội. Rashford đã giúp anh tìm nhà và cung cấp các thông tin quan trọng về cuộc sống tại Catalonia. Với Gordon, bóng đá không chỉ là những danh hiệu bề nổi, mà là hành trình khám phá xem bản thân có thể tiến xa đến đâu.

Barcelona chỉ là cột mốc mới của hành trình tự hoàn thiện. Ảnh: FC Barcelona.

Trước mắt Gordon và các đồng đội là trận tứ kết quan trọng với Na Uy tại Miami. Thay vì mơ mộng về chiếc cúp vàng, anh chọn cách tập trung tối đa vào quá trình tập luyện và thi đấu. Với một cầu thủ trưởng thành từ nghèo khó như Gordon, mỗi bước chạy trên sân cỏ World Cup đều là một chương mới trong cuộc hành trình chinh phục những giới hạn mới của chính mình.