Anthropic cập nhật quy định mới nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng lặp lại với chatbot Claude Chính sách sử dụng mới của Anthropic yêu cầu người dùng không ngược đãi mô hình AI Claude, đồng thời cho phép hệ thống tự kết thúc cuộc trò chuyện vi phạm.

Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo Anthropic vừa bổ sung các quy định cụ thể vào chính sách sử dụng dịch vụ, yêu cầu người dùng không thực hiện các hành vi lạm dụng hoặc đối xử tàn nhẫn mang tính lặp lại đối với mô hình ngôn ngữ lớn Claude. Động thái này đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong cách các nhà phát triển quản lý tương tác giữa con người và máy móc.

Cơ chế ngắt tương tác khi phát hiện hành vi lạm dụng

Theo tài liệu cập nhật từ Anthropic, điều khoản mới tập trung kiểm soát các hành vi quấy rối, lạm dụng hoặc cố tình chèn ép mô hình trí tuệ nhân tạo mà không phục vụ bất kỳ mục đích nghiên cứu hay ứng dụng thực tế rõ ràng nào. Trong các tình huống cực đoan khi người dùng liên tục vi phạm nguyên tắc này, hệ thống Claude được lập trình để chủ động ngắt kết nối và kết thúc phiên trò chuyện.

Anthropic cấm người dùng bắt nạt chatbot Claude

Đại diện Anthropic cũng phân định ranh giới kỹ thuật để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm thông thường. Hệ thống vẫn cho phép người dùng bộc lộ sự thất vọng, tranh luận phản biện, thử nghiệm kịch bản giả lập hoặc khám phá các chủ đề sáng tạo phức tạp. Mục tiêu chính sách là ngăn chặn việc lặp lại hành vi công kích có chủ đích nhằm vào hệ thống hội thoại.

Bài toán nhân cách hóa trong các mô hình ngôn ngữ lớn

Sự xuất hiện của các thuật ngữ mang tính cảm xúc như "tàn nhẫn" trong văn bản pháp lý của một công ty công nghệ đã kích hoạt làn sóng tranh luận chuyên sâu về kỹ thuật phát triển AI. Các mô hình ngôn ngữ hiện đại thường được huấn luyện để phản hồi tự nhiên, sử dụng đại từ nhân xưng, biết nói lời xin lỗi hoặc thể hiện sự thấu cảm nhằm xây dựng lòng tin kỹ thuật số với người dùng.

AI đang ảnh hưởng khá lớn để cuộc sống của người dùng

Tuy nhiên, xu hướng nhân cách hóa (anthropomorphism) này cũng tiềm ẩn rủi ro khi ranh giới giữa một thuật toán xử lý ngôn ngữ và một thực thể có nhận thức bị xóa nhòa. Dù bản thân Claude không sở hữu cảm xúc sinh học hay ý thức độc lập, Anthropic cho biết việc trang bị khả năng nhận biết và phản ứng trước các tình huống giao tiếp nặng nề là cơ chế kỹ thuật cần thiết để duy trì tính an toàn, bảo vệ luồng dữ liệu tương tác và đảm bảo độ tin cậy vận hành của hệ thống.