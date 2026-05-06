Antoine Griezmann và lời chia tay Champions League đầy tiếc nuối trước khi rời Atletico Madrid Thất bại chung cuộc 1-2 trước Arsenal tại bán kết Champions League đã chính thức khép lại cơ hội cuối cùng để Antoine Griezmann giành danh hiệu châu Âu cùng Atletico Madrid.

Giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá nhất lục địa già của Antoine Griezmann trong màu áo Atletico Madrid đã chính thức tan vỡ. Sau trận hòa ở lượt đi, đoàn quân của HLV Diego Simeone hành quân đến London với hy vọng tái lập kỳ tích để góp mặt tại trận chung kết ở Budapest. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka đã chấm dứt mọi nỗ lực của đại diện Tây Ban Nha, khiến Griezmann phải rời sân chơi lớn nhất châu Âu trong một nốt trầm buồn.

Một buổi tối nhạt nhòa tại Emirates

Trong trận cầu mang tính quyết định, Griezmann đã không thể thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên hàng công như kỳ vọng. Hệ thống phòng ngự của Arsenal đã phong tỏa hoàn toàn tầm hoạt động của tiền đạo 35 tuổi, khiến anh gần như mất liên lạc với các đồng đội. Thống kê chuyên sâu cho thấy Griezmann chỉ có vỏn vẹn 34 lần chạm bóng và chỉ 4 lần xuất hiện trong vòng cấm đối phương trước khi bị thay ra ở phút 66.

Đáng chú ý, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của ngôi sao người Pháp chỉ đạt mức 55% (thành công 11/20 đường chuyền), một con số thấp kỷ lục so với tiêu chuẩn của anh. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn 0,07 và duy nhất 1 cú sút trúng đích, Griezmann đã không thể tạo ra đột biến trước sự đeo bám quyết liệt từ đối phương. Dù nỗ lực hỗ trợ phòng ngự với 4 pha tắc bóng và giành chiến thắng 5/8 pha tranh chấp tay đôi, chừng đó là chưa đủ để giúp Atletico lật ngược thế cờ.

Antoine Griezmann chuẩn bị đến Mỹ thi đấu.

Di sản vô tiền khoáng hậu tại Metropolitano

Việc dừng bước tại Champions League đồng nghĩa với việc Griezmann sẽ rời Madrid mà chưa một lần vô địch La Liga, Copa del Rey hay Champions League. Tuy nhiên, sự vĩ đại của anh không chỉ được đong đếm bằng những chiếc cúp lớn nhất. Với hơn 500 lần ra sân, Griezmann đã ghi danh vào hàng ngũ những biểu tượng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ, chỉ xếp sau Koke, Adelardo Rodriguez và Jan Oblak về số trận thi đấu.

Về mặt thống kê, Griezmann rời đi với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Atletico Madrid với 212 bàn thắng và 94 đường kiến tạo. Trong suốt hai nhiệm kỳ gắn bó, anh đã mang về phòng truyền thống một Siêu cúp Tây Ban Nha, một Europa League và một Siêu cúp châu Âu. Đối với người hâm mộ Atletico, anh mãi là một phần lịch sử hào hùng của đội bóng dù hành trình châu Âu kết thúc không trọn vẹn.

Antoine Griezmann từng đến gần chiếc cúp C1 năm 2016.

Chương mới tại Mỹ và cuộc hội ngộ với Lionel Messi

Trận đấu cuối cùng của Griezmann trong màu áo Atletico Madrid sẽ diễn ra trên sân của Villarreal tại vòng đấu hạ màn La Liga. Sau khoảnh khắc chia tay đó, anh sẽ chính thức gia nhập Orlando City tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Đây được xem là bước đi cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của tiền đạo người Pháp.

Tại Bắc Mỹ, người hâm mộ đang rất mong chờ những cuộc đối đầu giữa Griezmann và Inter Miami – nơi có sự hiện diện của Lionel Messi. Việc chuyển tới MLS không chỉ là một chương mới về mặt sự nghiệp mà còn là cách Griezmann tận hưởng bóng đá sau nhiều năm chinh chiến đỉnh cao tại châu Âu. Một kỷ nguyên rực rỡ tại Metropolitano đã khép lại, nhường chỗ cho những thử thách mới tại lục địa bên kia bờ Đại Tây Dương.