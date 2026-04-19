Antoine Semenyo: Nỗi hận 65 triệu bảng đang đe dọa ngôi vương của Arsenal Thất bại tại Carabao Cup trước Manchester City phơi bày sai lầm chuyển nhượng của Arsenal khi để tuột mất Antoine Semenyo vào tay đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết Carabao Cup tại Wembley, một hình ảnh tương phản mạnh mẽ đã hiện rõ: trong khi các cầu thủ Arsenal đổ gục xuống sân sau thất bại 0-2, Antoine Semenyo lại ăn mừng cuồng nhiệt cùng Pep Guardiola. Tiền đạo cánh người Ghana, một cổ động viên nhiệt thành của Arsenal từ thuở nhỏ, vừa góp công lớn giúp Manchester City đánh bại chính đội bóng trong tim mình để nâng cao chức vô địch.

Bản hợp đồng thay đổi cục diện cuộc đua vô địch

Sự trớ trêu này không chỉ nằm ở kết quả một trận đấu, mà nó còn là minh chứng cho một sai lầm trong chính sách chuyển nhượng và cách vận hành nhân sự tại Emirates. Điều này có thể khiến thầy trò Mikel Arteta phải trả giá bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Vào kỳ chuyển nhượng vừa qua, Manchester City đã chi ra 65 triệu bảng (khoảng 88 triệu USD) để chiêu mộ Semenyo. Ngay lập tức, cầu thủ 26 tuổi này đã giải quyết bài toán hóc búa ở hành lang cánh phải của Pep Guardiola. Với 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường kể từ khi cập bến Etihad, Semenyo đã mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho hàng công The Citizens.

Antoine Semenyo sẽ khiến Arsenal một lần nữa ôm hận?

Thống kê chỉ ra sự hiệu quả đáng kinh ngạc của tiền đạo này: Chỉ sau 10 trận cho Man City, số bàn thắng từ bóng sống của Semenyo đã bằng hoặc nhiều hơn tổng số pha lập công của cả 4 cầu thủ chạy cánh bên phía Arsenal cộng lại trong cả mùa giải. Trong khi Bukayo Saka có 6 bàn (gồm 1 quả penalty), Leandro Trossard có 5 bàn, Gabriel Martinelli có 1 và Noni Madueke chỉ có 2, thì một mình Semenyo đã trở thành nỗi khiếp sợ thực sự ở Ngoại hạng Anh.

Nỗi đau từ sự chối bỏ của người nhà

Ít ai biết rằng, Semenyo từng bị Arsenal và hàng loạt câu lạc bộ tại khu vực London khác từ chối khi còn là một thiếu niên. Anh thậm chí đã phải nghỉ bóng đá một năm ở tuổi 15 trước khi tìm đường trở lại. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, ngay cả trong mùa giải năm nay, Semenyo vẫn ưu tiên chuyển đến đội bóng thời thơ ấu. Tuy nhiên, Arsenal đã chi quá đậm vào mùa hè và không thể thực hiện thương vụ này vào tháng Giêng.

Trong khi đó, Mikel Arteta – người đang nắm quyền lực tuyệt đối trong việc xây dựng đội hình tại Arsenal – lại ưu tiên những hồ sơ cầu thủ khác. Thay vì quyết đoán với Semenyo, Arsenal gia hạn hợp đồng với Trossard (31 tuổi), giữ lại một Martinelli đang sa sút phong độ và chi 48 triệu bảng cho Madueke sau hai năm thi đấu nhạt nhòa tại Chelsea.

Arteta có thể đánh bại Pep?

Sự khác biệt giữa Guardiola và Arteta

Câu chuyện của Semenyo còn làm nổi bật sự khác biệt trong tư duy huấn luyện giữa hai chiến lược gia hàng đầu. Tại Man City, Pep Guardiola đã tiến hóa khi không còn ép các cầu thủ chạy cánh đá như những quân cờ cứng nhắc. Ông cho phép Semenyo phát huy tố chất của một powerhouse (cỗ máy năng lượng) – mạnh mẽ, xoay trở nhanh và dứt điểm tốt bằng cả hai chân.

Ngược lại, tại Arsenal, cấu trúc của Arteta dường như đang khiến các tiền đạo cánh trở nên dễ bị bắt bài. Gabriel Martinelli giờ đây bị bó buộc ở biên và thiếu đi những pha xâm nhập vòng cấm đột biến. Arsenal đang tấn công theo những đường thẳng và thiếu đi sự tàn nhẫn để kết liễu đối thủ, trong khi Man City có thể hủy diệt bất kỳ đội bóng nào nhờ những nhân tố đột biến như Semenyo.

Đêm nay, Arsenal sẽ đối đầu với Man City trong trận chiến định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh. Nếu Semenyo một lần nữa gieo sầu cho đội bóng cũ, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Arteta. Một cổ động viên trung thành bị chối bỏ đang trên đường trở thành nhân vật then chốt khiến Arsenal phải đối mặt với năm thứ tư liên tiếp về nhì tại đấu trường quốc nội.