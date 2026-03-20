Antony bùng nổ giúp Real Betis vùi dập Panathinaikos 4-0 để vào tứ kết Europa League Ngôi sao người Brazil ghi 1 bàn giúp Real Betis vùi dập Panathinaikos 4-0, qua đó lội ngược dòng giành vé vào tứ kết Europa League với tổng tỷ số 4-1.

Trong một đêm diễn thăng hoa tại Estadio La Cartuja de Sevilla, Antony đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất đưa Real Betis lội ngược dòng ngoạn mục tại Europa League. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi trên đất Hy Lạp, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini cần một màn trình diễn bùng nổ để lật ngược thế cờ trước Panathinaikos, và cựu sao Man Utd đã đáp lại sự kỳ vọng đó bằng một phong độ ở đẳng cấp thế giới.

Antony tiếp tục có một màn trình diễn đẳng cấp.

Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số sớm

Ngay từ những phút đầu tiên, Real Betis đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Phút thứ 8, Antony khởi đầu đêm diễn bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Dù thủ thành Lafont đã nỗ lực cản phá, Aitor Ruibal đã có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm này không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý mà còn giúp lối chơi của Los Verdiblancos trở nên thanh thoát hơn.

Sự hiện diện của Antony trên sân không chỉ nằm ở những con số thống kê ghi bàn. Theo dữ liệu chuyên sâu, cầu thủ 26 tuổi này có tới 78 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ rê bóng thành công tuyệt đối 100% (3/3 lần). Bên cạnh đó, anh còn tạo ra 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho các đồng đội, biến hành lang cánh phải của Panathinaikos thành "vùng đất chết".

Ngôi sao xứ Samba liên tục khuấy đảo hành lang cánh.

Công thủ toàn diện trong sơ đồ của Pellegrini

Đáng chú ý, Antony không chỉ tập trung vào mặt trận tấn công. Phút 52, ngôi sao người Brazil đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài sau tình huống lui về phòng ngự đầy nỗ lực. Anh thực hiện cú tắc bóng chính xác trong chân Kyriakopoulos, ngay sau đó bứt tốc thực hiện pha phản công mạnh mẽ. Chính tinh thần chiến đấu này đã giúp Real Betis kiểm soát hoàn toàn thế trận với 62% thời lượng cầm bóng và tung ra tới 22 cú sút.

Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Antony cuối cùng cũng đến ở phút 66. Từ đường kiến tạo thông minh của Abde Ezzalzouli, ngôi sao mang áo số 11 chọn vị trí nhạy bén và tung cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc thấp khung thành, nâng tỷ số lên 4-0. Đây là pha lập công thứ 5 của anh tại Europa League mùa này, đưa anh trở thành chân sút số một của đội bóng Tây Ban Nha tại đấu trường châu lục.

Antony đưa Betis tiến vào tứ kết.

Khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Sự bùng nổ của Antony trong sơ đồ 4-4-2 của Pellegrini đã khỏa lấp hoàn toàn khoảng trống mà những trụ cột như Isco hay Lo Celso để lại do chấn thương. Dù suýt chút nữa có được cú đúp ở phút 81 nếu thủ thành Lafont không xuất sắc cứu thua, nhưng màn trình diễn của Antony đã là quá đủ để thuyết phục những khán giả khó tính nhất.

Chiến thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận không chỉ đưa Real Betis vào tứ kết gặp Braga mà còn gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ còn lại. Sau nỗi đau thất bại ở chung kết Conference League năm ngoái, đội bóng thành Seville đang cho thấy quyết tâm cao độ để chinh phục danh hiệu Europa League năm nay với một diện mạo hoàn toàn mới, dẫn đầu bởi "vũ điệu Samba" của Antony.