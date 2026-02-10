Antony và màn hồi sinh kỳ diệu tại Real Betis: Khi bom xịt hóa siêu sao La Liga Từng bị coi là thất bại thảm hại tại Man United, Antony đang lột xác ngoạn mục trong màu áo Real Betis với hiệu suất ghi bàn đáng nể và tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi của HLV Manuel Pellegrini.

Thương vụ chiêu mộ Antony từ Manchester United đang chứng minh là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử chuyển nhượng hiện đại của Real Betis. Từng bị dán nhãn là "bom xịt" đắt giá thứ hai lịch sử Old Trafford, cầu thủ người Brazil đã lột xác hoàn toàn để trở thành ngòi nổ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Manuel Pellegrini.

Antony hồi sinh tại Real Betis.

Sự tương phản kinh ngạc về mặt số liệu

Những con số thống kê không biết nói dối: chỉ sau đúng một năm khoác áo đội bóng vùng Andalusia, Antony đã đóng góp tới 19 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 54 trận đấu chính thức. Đây là một sự tương phản đến ngỡ ngàng nếu nhìn vào thành tích nghèo nàn của anh tại nước Anh, nơi cựu sao Ajax chỉ có vỏn vẹn 12 pha lập công sau 96 lần ra sân cho "Quỷ đỏ".

Sự hồi sinh này không chỉ cứu vãn sự nghiệp của một tài năng, mà còn nâng tầm vị thế của Real Betis trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu. Giá trị mà Antony mang lại cho Betis vượt xa những con số thống kê thô cứng. Tờ Marca không ngần ngại dùng từ "ngoạn mục" để mô tả tác động của anh tại sân Benito Villamarin.

Hệ thống của Pellegrini: Bệ phóng cho cái chân trái biến ảo

Thành công của thương vụ này nằm ở chỗ Antony đã tìm thấy một môi trường phù hợp để phát huy tối đa vũ khí lợi hại nhất của mình: cái chân trái biến ảo. Tại La Liga, phong cách chơi bóng kỹ thuật và giàu tính sáng tạo của anh được đặt vào đúng hệ thống vận hành linh hoạt của HLV Pellegrini. Anh không còn là một cầu thủ chạy cánh rập khuôn, mà đã trở thành một người định đoạt trận đấu thực thụ.

Minh chứng rõ nét nhất chính là siêu phẩm vào lưới Atletico Madrid mới đây, giúp Betis giành chiến thắng lịch sử ngay tại Riyadh Air Metropolitano. Đó đã là bàn thắng thứ 10 của Antony trên mọi đấu trường mùa này, một hiệu suất mà ngay cả những người lạc quan nhất tại Seville cũng khó có thể hình dung khi anh mới đặt chân đến đây theo dạng cho mượn vào tháng 1/2025.

Chữ ký xứng đáng dành cho tương lai của Betis.

Viết lại lịch sử cho đội bóng vùng Andalusia

Sự thành công của thương vụ Antony còn được đo đếm bằng những cột mốc lịch sử của câu lạc bộ. Anh chính là nhân tố chủ chốt giúp Real Betis giành tấm vé tham dự Europa League mùa trước. Đáng chú ý hơn, sự tỏa sáng của ngôi sao người Brazil đã đưa đội bóng tiến vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử – trận chung kết Conference League gặp Chelsea.

Tầm ảnh hưởng của Antony lớn đến mức Real Betis đã nhanh chóng kích hoạt điều khoản mua đứt vào mùa hè năm ngoái. Thay vì áp lực từ mức giá 85 triệu bảng tại MU, Antony tại Betis chơi bóng với sự tự tin và "ngạo nghễ" vốn có của một vũ công Samba, biến mỗi trận đấu thành một buổi trình diễn cá nhân đầy hiệu quả.

Kỳ vọng Champions League và cánh cửa trở lại Selecao

Nhìn về tương lai, thương vụ này hứa hẹn sẽ còn mang lại những lợi ích kinh tế và chuyên môn lớn hơn nữa. Với việc Real Betis hiện đang xếp thứ 5 tại La Liga, Antony đang nắm trong tay cơ hội đưa đội bóng lần đầu tiên chạm đến tấm vé Champions League danh giá. Tại đấu trường Europa League, sự hiện diện của một cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Betis trở thành ứng viên nặng ký cho một suất vào chung kết.

Hơn thế nữa, phong độ chói sáng tại Tây Ban Nha đang mở toang cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia Brazil cho Antony. Với việc World Cup 2026 đang đến gần, huấn luyện viên Carlo Ancelotti chắc chắn khó lòng ngó lơ một ngôi sao đã ghi tới 10 bàn và có 8 kiến tạo chỉ trong nửa đầu mùa giải này. Real Betis đã cho thấy tầm nhìn chiến lược xuất sắc khi đặt niềm tin vào Antony, biến một kẻ bị ruồng bỏ trở thành biểu tượng mới tại La Liga.