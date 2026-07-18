Áo da của CEO Nvidia Jensen Huang được đấu giá gần 1 triệu USD Chiếc áo da Tom Ford có chữ ký của Jensen Huang vừa được bán với giá 960.000 USD tại Sotheby's, gấp 16 lần mức định giá ban đầu và tương đương giá trị của 480 chiếc card đồ họa RTX 5090.

Chiếc áo da màu đen mang tính biểu tượng của Jensen Huang, CEO Nvidia, vừa xác lập kỷ lục mới tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York. Với mức giá cuối cùng lên tới 960.000 USD (khoảng 24,5 tỷ đồng), món đồ này đã trở thành một trong những kỷ vật công nghệ đắt giá nhất từng được giao dịch.

Biểu tượng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Mức giá 960.000 USD cao gấp gần 16 lần so với mức định giá ban đầu là 60.000 USD. Để dễ hình dung, số tiền này đủ để mua khoảng 480 chiếc card đồ họa cao cấp RTX 5090 theo giá bán lẻ dự kiến. Mặc dù một chiếc áo da Tom Ford tương tự có giá bán lẻ khoảng 10.000 USD, nhưng giá trị của vật phẩm này nằm ở ý nghĩa biểu trưng cho quyền lực công nghệ.

The Tom Ford jacket worn by Jensen Huang retails for $10,000. It just sold for shy of a million.

Trong suốt gần hai thập kỷ, các biến thể của chiếc áo da đen đã trở thành "đồng phục" không thể tách rời của Jensen Huang trong mỗi lần ra mắt sản phẩm, hội nghị nhà phát triển hay các thông báo quan trọng về AI. Nó không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là hình ảnh đại diện cho sự bùng nổ của Nvidia trên thị trường toàn cầu. Thậm chí, CEO Meta Mark Zuckerberg từng nhận xét rằng những chiếc áo này "giá trị hơn vì chúng đã được sử dụng" trong một lần trao đổi áo với Huang vào năm 2024.

Chi tiết về buổi đấu giá và tính xác thực

Buổi đấu giá đã thu hút 65 lượt trả giá từ 45 nhà sưu tập khác nhau trước khi kết thúc vào ngày 17/7. Brahm Wachter, người đứng đầu bộ phận vật phẩm sưu tập hiện đại tại Sotheby's, cho biết phản hồi từ các nhà sưu tập đã vượt xa mọi kỳ vọng cao nhất của họ.

Về nguồn gốc, chiếc áo này từng được Jensen Huang mặc tại một sự kiện của Foxconn ở Taipei vào tháng 10/2023. Để đảm bảo tính minh bạch, tổ chức PSA đã thực hiện đối chiếu hình ảnh (photomatch) để xác nhận đây chính xác là chiếc áo đã xuất hiện tại sự kiện đó. Chữ ký của vị CEO trên áo cũng được xác thực bởi James Spence Authentication.

Mục đích nhân đạo từ số tiền đấu giá

Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được chuyển đến Edge Institute, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tài trợ cho các chương trình nghiên cứu, học bổng và hỗ trợ thế hệ những người xây dựng công nghệ tương lai. Điều này biến giá trị của chiếc áo không chỉ dừng lại ở một món đồ sưu tập mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của ngành công nghệ trong tương lai.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của Jensen Huang không chỉ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng văn hóa sâu rộng trong giới công nghệ toàn cầu.