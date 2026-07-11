Áo khoác da của CEO Nvidia Jensen Huang được đấu giá tương đương 16 chiếc RTX 5090 Chiếc áo khoác Tom Ford có chữ ký của Jensen Huang đang được đấu giá tại Sotheby’s với mức 70.000 USD, trở thành biểu tượng văn hóa mới trong giới công nghệ và AI.

Chiếc áo khoác da đen đặc trưng của CEO Nvidia, Jensen Huang, đang trở thành tâm điểm chú ý tại sàn đấu giá Sotheby’s. Với mức giá hiện tại đạt 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng), món đồ này không chỉ là một trang phục cao cấp mà còn được xem là một di sản gắn liền với sự trỗi dậy của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Biểu tượng của sự đổi mới tại Silicon Valley

Tương tự như chiếc áo cổ lọ đen của Steve Jobs, áo khoác da đã trở thành "đồng phục" nhận diện thương hiệu cá nhân của Jensen Huang. Chiếc áo đang được đấu giá là mẫu Tom Ford Nappa grain leather blouson, từng được ông mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day (Foxconn) ở Taipei vào ngày 18/10/2023.

CEO Nvidia Jensen Huang mặc áo khoác da Tom Ford tại Taipei

Sotheby’s mô tả đây là một trang phục mang tính biểu tượng, gắn liền với những khoảnh khắc quan trọng nhất của công nghệ hiện đại. Trong hơn một thập kỷ qua, Huang đã mặc những chiếc áo khoác da tương tự trong các buổi ra mắt sản phẩm đột phá, các hội nghị nhà phát triển và những thông báo quan trọng định hình nên sự phát triển của AI.

Giá trị tương đương 16 card đồ họa RTX 5090

Để sở hữu chiếc áo có chữ ký bằng bút vàng của "ông trùm" ngành chip, người mua phải bỏ ra số tiền cực lớn. Ở mức 70.000 USD, giá trị của nó tương đương với khoảng 16 chiếc card đồ họa GeForce RTX 5090 (với giá thị trường ước tính khoảng 4.350 USD mỗi chiếc). Mặc dù vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với giá của một hệ thống máy chủ chạy chip Blackwell AI hiện nay.

Đáng chú ý, tính xác thực của chiếc áo đã được PSA (Professional Sports Authenticator) xác nhận thông qua đối chiếu hình ảnh. Chữ ký của Jensen Huang cũng được James Spence Authentication (JSA) kiểm chứng nghiêm ngặt.

Mục đích nhân văn đằng sau buổi đấu giá

Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được chuyển đến Edge Institute, một tổ chức phi lợi nhuận. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các học bổng, trợ cấp và chương trình cư trú cho thế hệ những nhà sáng tạo trẻ, giúp họ theo đuổi đam mê và các dự án công nghệ mang tính thay đổi thế giới.

Buổi đấu giá dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 17/07. Hiện tại, chiếc áo đang được trưng bày trực tiếp tại New York thông qua sự hỗ trợ của Long Journey Ventures. Đây là cơ hội hiếm có để các nhà sưu tầm sở hữu một phần lịch sử của ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại.